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Αφορμή για την παρέμβαση του Ισπανού τεχνικού στάθηκε η περίπτωση του Χρήστου Τζόλη, ο οποίος πριν από την αναμέτρηση της Άρσεναλ με τη Λίβερπουλ, την 1η Νοεμβρίου, είχε επιλέξει τον εαυτό του στην ομάδα του στο FPL, δίνοντάς του μάλιστα και το περιβραχιόνιο του αρχηγού. Η συγκεκριμένη κίνηση ουσιαστικά προμήνυε την επιστροφή του Έλληνα διεθνούς στη δράση, κάτι που επιβεβαιώθηκε λίγο αργότερα, όταν βρέθηκε στο αρχικό σχήμα των «κανονιέρηδων» για πρώτη φορά έπειτα από έναν μήνα απουσίας.Η συνέχεια, ωστόσο, είχε ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Μετά το παιχνίδι με τη Λίβερπουλ, ο Τζόλης ενεργοποίησε την επιλογή «wildcard», η οποία του έδωσε τη δυνατότητα να πραγματοποιήσει απεριόριστες αλλαγές στο ρόστερ του για μία αγωνιστική, απομακρύνοντας όλους τους ποδοσφαιριστές της Άρσεναλ. Μάλιστα, ενόψει της αναμέτρησης με τη Χαλ στις 7 Νοεμβρίου, είχε αφαιρέσει από την ομάδα του τόσο τον εαυτό του όσο και τους Έζρι Κόνσα και Ρικάρντο Καλαφιόρι.Το θέμα έφτασε μέχρι τη συνέντευξη Τύπου του Αρτέτα, ο οποίος την Παρασκευή αποκάλυψε πως χρειάστηκε να συζητήσει με ανθρώπους που βρίσκονται κοντά στον σύλλογο, προκειμένου να αντιμετωπιστεί το συγκεκριμένο ζήτημα.«Με τον Χρήστο, με το ρόστερ, αλλά και με τα παιδιά μου! Με ρωτούν συνεχώς γι’ αυτό, καθώς θέλουν να γνωρίζουν. Είναι ένα θέμα που συζητείται. Πρόκειται για κάτι καινούργιο στην κοινωνία μας, με το οποίο δεν έχουμε ασχοληθεί ξανά και πρέπει να θεσπίσουμε νέους κανόνες. Η εμπιστευτικότητα είναι εξαιρετικά σημαντική, καθώς αφορά την εμπιστοσύνη και όσα προσπαθείς να κάνεις, τα οποία πρέπει να παραμένουν απόλυτα μυστικά. Θα λάβουμε μέτρα ώστε να μην επαναληφθεί κάτι τέτοιο», ανέφερε χαρακτηριστικά.Όταν, μάλιστα, ρωτήθηκε ευθέως εάν οι ποδοσφαιριστές της Άρσεναλ δεν επιτρέπεται πλέον να επιλέγουν τον εαυτό τους στις ομάδες τους στο Fantasy Premier League, ο Ισπανός απάντησε καταφατικά.Αξίζει να σημειωθεί πως ο Τζόλης είναι γνωστός λάτρης του fantasy football, με την ομάδα του να φέρει, σύμφωνα με τις σχετικές αναφορές, το όνομα «Tzatziki FC». Μάλιστα, μετά τη νίκη της Άρσεναλ επί της Κόβεντρι στην πρεμιέρα της Premier League, είχε αποκαλύψει πως είχε συμπεριλάβει τον εαυτό του στην ενδεκάδα του, συγκεντρώνοντας έξι βαθμούς από την ασίστ, το clean sheet και τα λεπτά συμμετοχής, ενώ τον είχε ορίσει και αρχηγό.Η Άρσεναλ, πάντως, δεν είναι η μοναδική ομάδα που έχει αντιμετωπίσει ανάλογο ζήτημα. Τον Οκτώβριο, αρκετές ομάδες Fantasy που συνδέονταν με ανθρώπους της Τσέλσι αφαίρεσαν από τα ρόστερ τους τον Ζοάο Πέδρο, γεγονός που προκάλεσε ερωτήματα σχετικά με την κατάσταση της υγείας του Βραζιλιάνου επιθετικού. Το θέμα έφερε στην επιφάνεια τη σημασία της διαχείρισης εσωτερικών πληροφοριών για την κατάσταση των ποδοσφαιριστών.Τέλος, στη συνέντευξη Τύπου ο Αρτέτα ρωτήθηκε και για την πολυαναμενόμενη κυκλοφορία του GTA VI, καθώς και για το ενδεχόμενο κάποιοι παίκτες του να αφιερώνουν υπερβολικό χρόνο στο δημοφιλές video game. Ο ίδιος απάντησε πως δεν έχει αντιμετωπίσει μέχρι στιγμής κάποιο σχετικό πρόβλημα, προσθέτοντας πως θα εξετάσει τον βαθμό ενασχόλησης των ποδοσφαιριστών του με τέτοιου είδους παιχνίδια, ώστε να διασφαλιστεί πως δεν επηρεάζεται η συγκέντρωση και η απόδοσή τους.Η Άρσεναλ ετοιμάζεται πλέον για την εκτός έδρας αναμέτρηση με τη Νιούκαστλ στο «St. James’ Park», με στόχο να διατηρήσει το προβάδισμα των πέντε βαθμών στην κορυφή της Premier League.