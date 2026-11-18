Η επιλογή ιδιωτικής ασφάλειας υγείας βασίζεται συνήθως σε τρεις βασικούς παράγοντες: το ύψος της κάλυψης, το ποσό συμμετοχής του ασφαλισμένου στο κόστος νοσηλείας και την κάλυψη σε Ελλάδα ή εξωτερικό.
Προβλήματα και στο νερό στις ΗΠΑ: Παρέλυσε δίκτυο υδροδότησης στη Νότια Καρολίνα, «να το βράζετε» συστήνουν σε 200.000 κατοίκους
Προβλήματα και στο νερό στις ΗΠΑ: Παρέλυσε δίκτυο υδροδότησης στη Νότια Καρολίνα, «να το βράζετε» συστήνουν σε 200.000 κατοίκους
Η στιγμιαία διακοπή στην παροχή ηλεκτρικού ρεύματος προκάλεσε υπερφόρτωση στην κύρια και την εφεδρική γραμμή διανομής της Spartanburg Water
Μια μικρής διάρκειας διακοπή ρεύματος ήταν αρκετή για να παραλύσει σημαντικό δίκτυο ύδρευσης στη Νότια Καρολίνα των ΗΠΑ, προκαλώντας σοβαρά προβλήματα για πάνω από 200.000 ανθρώπους.
Η Spartanburg Water ανακοίνωσε την Τετάρτη προβλήματα στη διανομή νερού στους πελάτες της στην αμερικανική Πολιτεία, προειδοποιώντας τους μάλιστα να αναμένουν εκτεταμένες διακοπές παροχής μέχρι νεωτέρας.
Η στιγμιαία διακοπή στην παροχή ηλεκτρικού ρεύματος προκάλεσε υπερφόρτωση στην κύρια γραμμή διανομής της Spartanburg Water αλλά και στην εφεδρική της γραμμή, εξήγησαν.
Ομάδες τεχνικών εργάζονται για την αποκατάσταση των ζημιών, αλλά οι αξιωματούχοι δήλωσαν ότι η σύσταση για βράσιμο του νερού θα παραμείνει σε ισχύ μέχρι νεωτέρας και αφορά εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους.
Η Spartanburg Water, όπως επισημαίνει η Daily Mail, τονίζει ότι το πρόβλημα οφείλεται στο δίκτυο του ηλεκτρικού της Dule Energy και ανέφερε ότι δεν έχει επιβεβαιωθεί καμία μόλυνση στο δικό της δίκτυο.
Προέτρεψε πάντως τους πελάτες να βράζουν το νερό για τουλάχιστον ένα λεπτό πριν το πιουν ή το χρησιμοποιήσουν για μαγείρεμα, ως προληπτικό μέτρο.
Η διακοπή της παροχής έχει επηρεάσει αρκετά νοσοκομεία και ιατρεία, ενώ αναμένονται προβλήματα και σε πυροσβεστικούς κρουνούς στην κομητεία Σπάρτανμπουργκ. Εν τω μεταξύ έχουν κλείσει αρκετά σχολεία στην περιοχή.
Η Spartanburg Water ανακοίνωσε την Τετάρτη προβλήματα στη διανομή νερού στους πελάτες της στην αμερικανική Πολιτεία, προειδοποιώντας τους μάλιστα να αναμένουν εκτεταμένες διακοπές παροχής μέχρι νεωτέρας.
Η στιγμιαία διακοπή στην παροχή ηλεκτρικού ρεύματος προκάλεσε υπερφόρτωση στην κύρια γραμμή διανομής της Spartanburg Water αλλά και στην εφεδρική της γραμμή, εξήγησαν.
Ομάδες τεχνικών εργάζονται για την αποκατάσταση των ζημιών, αλλά οι αξιωματούχοι δήλωσαν ότι η σύσταση για βράσιμο του νερού θα παραμείνει σε ισχύ μέχρι νεωτέρας και αφορά εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους.
Η Spartanburg Water, όπως επισημαίνει η Daily Mail, τονίζει ότι το πρόβλημα οφείλεται στο δίκτυο του ηλεκτρικού της Dule Energy και ανέφερε ότι δεν έχει επιβεβαιωθεί καμία μόλυνση στο δικό της δίκτυο.
Προέτρεψε πάντως τους πελάτες να βράζουν το νερό για τουλάχιστον ένα λεπτό πριν το πιουν ή το χρησιμοποιήσουν για μαγείρεμα, ως προληπτικό μέτρο.
Η διακοπή της παροχής έχει επηρεάσει αρκετά νοσοκομεία και ιατρεία, ενώ αναμένονται προβλήματα και σε πυροσβεστικούς κρουνούς στην κομητεία Σπάρτανμπουργκ. Εν τω μεταξύ έχουν κλείσει αρκετά σχολεία στην περιοχή.
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