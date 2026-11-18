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Η ανάγκη για την απόκτηση ενός κεντρικού επιθετικού τον Ιανουάριο είναι μεγάλη για τους «κόκκινους διαβόλους». Ο Μπέντζαμιν Σέσκο αντιμετωπίζει πρόβλημα τραυματισμού στην κνήμη και ενδέχεται να μείνει εκτός δράσης μέχρι τον Φεβρουάριο, ενώ ο Τζόσουα Ζίρκζε δεν φαίνεται να αποτελεί την ιδανική λύση για την κορυφή της επίθεσης.Έτσι, ο Μπράιαν Εμπεουμό έχει αναλάβει σε αρκετά παιχνίδια τον ρόλο του βασικού φορ, ανταποκρινόμενος θετικά, χωρίς ωστόσο να θεωρείται μακροπρόθεσμη λύση.Ο Παυλίδης ξεχωρίζει με τη φανέλα της ΜπενφίκαΣύμφωνα με δημοσίευμα, ο Βαγγέλης Παυλίδης βρίσκεται στη λίστα των υποψηφίων που εξετάζει ο Μαουρίσιο Ποτσετίνο. Μάλιστα, η Γιουνάιτεντ έχει ήδη ενταχθεί στην ομάδα των συλλόγων που παρακολουθούν την περίπτωσή του, μαζί με την Τότεναμ και την Τσέλσι.Ο Έλληνας διεθνής πραγματοποιεί εξαιρετική σεζόν, έχοντας σημειώσει 19 γκολ σε ισάριθμες συμμετοχές με την Μπενφίκα. Η αποτελεσματικότητά του έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον κορυφαίων ομάδων, με το δημοσίευμα να τον παρουσιάζει ως μία από τις επιλογές που ταιριάζουν στις απαιτήσεις του Ποτσετίνο.Χαρακτηριστικά, πηγή που επικαλείται το ρεπορτάζ αναφέρει: «Ο Ποτσετίνο θέλει να διασφαλίσει ότι η Γιουνάιτεντ θα έχει μεγαλύτερη απειλή στο σκοράρισμα. Έχει ήδη συζητήσει ονόματα και ο Βαγγέλης Παυλίδης είναι ένας ποδοσφαιριστής που ανταποκρίνεται σε αυτό που αναζητά».Η ρήτρα και οι υπόλοιποι υποψήφιοιΗ περίπτωση του Παυλίδη, πάντως, μόνο εύκολη δεν θεωρείται οικονομικά. Η Μπενφίκα βρίσκεται σε ισχυρή διαπραγματευτική θέση, καθώς στο συμβόλαιο του Έλληνα επιθετικού υπάρχει ρήτρα αποδέσμευσης ύψους 100 εκατομμυρίων ευρώ.Παράλληλα, στη λίστα της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ βρίσκονται ακόμη ο Βίκτορ Όσιμεν της Γαλατασαράι, ο Ιβάν Τόνεϊ της Αλ Αχλί και ο Σερού Γκιρασί της Ντόρτμουντ. Ο Τόνεϊ φέρεται να αποτελεί πιο προσιτή οικονομικά επιλογή, ενώ είναι θετικός στο ενδεχόμενο επιστροφής στην Premier League.Αξίζει να σημειωθεί πως, παρά το ενδιαφέρον του Ποτσετίνο για τον Φολάριν Μπάλογκαν, ο επιθετικός της Μονακό δεν βρίσκεται στη συγκεκριμένη τετράδα υποψηφίων.