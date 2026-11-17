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Ο Ζελένσκι ζητά πυραύλους για τα συστήματα Patriot και ακόμη 40 μαχητικά F-16
Ο Ζελένσκι ζητά πυραύλους για τα συστήματα Patriot και ακόμη 40 μαχητικά F-16
Η Ουκρανία χρειάζεται πυραύλους αναχαίτισης για τα συστήματα Patriot και IRIS-T από τα αποθέματα που ήδη διαθέτετε, και σε αντάλλαγμα μπορούμε να σας παραδώσουμε τους νέους πυραύλους που έχει ήδη παραγγείλει η Ουκρανία είπε στη Διάσκεψη του Ράμσταϊν
Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο οποίος συμμετέχει μέσω βιντεοδιάσκεψης στην 37η διάσκεψη της Διεθνούς Ομάδας Επαφής για την Άμυνα της Ουκρανίας, τη Διάσκεψη του Ράμσταϊν, κατά τη διάρκεια της οποίας οι σύμμαχοι του Κιέβου συζητούν τη στρατιωτική βοήθεια που χρειάζεται η χώρα για να αντιμετωπίσει τη ρωσική επιθετικότητα, δήλωσε ότι η Ουκρανία χρειάζεται ακόμη 40 μαχητικά F-16, τα οποία οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις, μεταξύ άλλων, χρησιμοποιούν για την αντιμετώπιση των ρωσικών επιθετικών drones.
«Είμαι ευγνώμων σε κάθε χώρα που συμμετέχει στη συμμαχία των αεροπορικών δυνάμεών μας. Έχουν ήδη γίνει πολλά. Είμαι ειλικρινά ευγνώμων αλλά πρέπει να κάνουμε ακόμα περισσότερα», δήλωσε ο πρόεδρος της Ουκρανίας, σύμφωνα με το πρακτορείο Interfax-Ukraine.
«Έχουμε μια πολύ πρακτική πρόταση: η Ουκρανία χρειάζεται πυραύλους αναχαίτισης για τα συστήματα Patriot και IRIS-T από τα αποθέματα που ήδη διαθέτετε, και σε αντάλλαγμα μπορούμε να σας παραδώσουμε τους νέους πυραύλους που έχει ήδη παραγγείλει η Ουκρανία, καθώς θα παράγονται», δήλωσε ο Ζελένσκι.
«Και ζητώ από τις ΗΠΑ: σας παρακαλώ, μην καθυστερείτε αυτές τις παραδόσεις», πρόσθεσε.
«Είμαι ευγνώμων σε κάθε χώρα που συμμετέχει στη συμμαχία των αεροπορικών δυνάμεών μας. Έχουν ήδη γίνει πολλά. Είμαι ειλικρινά ευγνώμων αλλά πρέπει να κάνουμε ακόμα περισσότερα», δήλωσε ο πρόεδρος της Ουκρανίας, σύμφωνα με το πρακτορείο Interfax-Ukraine.
«Έχουμε μια πολύ πρακτική πρόταση: η Ουκρανία χρειάζεται πυραύλους αναχαίτισης για τα συστήματα Patriot και IRIS-T από τα αποθέματα που ήδη διαθέτετε, και σε αντάλλαγμα μπορούμε να σας παραδώσουμε τους νέους πυραύλους που έχει ήδη παραγγείλει η Ουκρανία, καθώς θα παράγονται», δήλωσε ο Ζελένσκι.
«Και ζητώ από τις ΗΠΑ: σας παρακαλώ, μην καθυστερείτε αυτές τις παραδόσεις», πρόσθεσε.
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