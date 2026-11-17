Κηδεύτηκε ο 18 μηνών Ζαχαρίας Ευάγγελος που ήπιε βενζίνη στο Ηράκλειο
Κηδεύτηκε ο 18 μηνών Ζαχαρίας Ευάγγελος που ήπιε βενζίνη στο Ηράκλειο
Η τελευταία πράξη της τραγωδίας εκτυλίχθηκε στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου, στο Κοιμητήριο της Νέας Αλικαρνασσού
Σε κλίμα οδύνης συγγενείς αποχαιρέτισαν τον 18 μηνών Ζαχαρία – Ευάγγελο που εξέπνευσε μετά την κατάποση βενζίνης στο Ηράκλειο Κρήτης.
Η τελευταία πράξη της τραγωδίας εκτυλίχθηκε στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου, στο Κοιμητήριο της Νέας Αλικαρνασσού. Σύμφωνα με το neakriti.gr, στην εξόδιο ακολουθία του Ζαχαρία Ευάγγελου χοροστάτησε ο Αρχιεπίσκοπος Κρήτης κ.κ. Ευγένιος.
Ιδιαίτερα συγκινητικά είναι τα λόγια με τα οποία ο πατέρας του 18 μηνών παιδιού αποχαιρέτησε τον γιο του μέσα από ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: «Ζαχαρούλι μου. Χαμογελαστό παιδάκι μου. Καρδιά μου. Ποιος θα τρέχει να με παίρνει αγκαλιά όταν γυρίζω σπίτι και να φωνάζει μπαμπά μπαμπά! Στο καλό καρδιά μου καλό ταξίδι. Θα σε θυμάμαι για πάντα».
Όπως φέρεται να περιέγραψε η ίδια στις Αρχές, μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα το παιδί άνοιξε το ντουλάπι κάτω από τον νιπτήρα, πήρε το μπουκάλι που περιείχε καθαρή βενζίνη και κατανάλωσε μικρή ποσότητα. Η μητέρα αντιλήφθηκε τι είχε συμβεί και ζήτησε αμέσως βοήθεια.
Κατά τη διακομιδή του με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου, το παιδί υπέστη καρδιακή ανακοπή. Οι διασώστες κατάφεραν να επαναφέρουν τον καρδιακό παλμό του με καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση, ενώ στο νοσοκομείο διασωληνώθηκε και μεταφέρθηκε στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Παίδων. Παρά τις προσπάθειες του ιατρικού προσωπικού, ο 18 μηνών Ζαχαρίας-Ευάγγελος δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή.
Μετά το περιστατικό συνελήφθησαν η 31χρονη μητέρα και ο 37χρονος πατέρας του παιδιού, ο οποίος, σύμφωνα με τις πληροφορίες, δεν βρισκόταν στην κατοικία την ώρα του δυστυχήματος. Σε βάρος τους ασκήθηκε ποινική δίωξη για θανατηφόρα έκθεση. Τη Δευτέρα 16 Νοεμβρίου οδηγήθηκαν στο Δικαστικό Μέγαρο Ηρακλείου, όπου, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, αφέθηκαν ελεύθεροι χωρίς περιοριστικούς όρους.
Η κηδεία του Ζαχαρία:
Η τελευταία πράξη της τραγωδίας εκτυλίχθηκε στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου, στο Κοιμητήριο της Νέας Αλικαρνασσού. Σύμφωνα με το neakriti.gr, στην εξόδιο ακολουθία του Ζαχαρία Ευάγγελου χοροστάτησε ο Αρχιεπίσκοπος Κρήτης κ.κ. Ευγένιος.
Ιδιαίτερα συγκινητικά είναι τα λόγια με τα οποία ο πατέρας του 18 μηνών παιδιού αποχαιρέτησε τον γιο του μέσα από ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: «Ζαχαρούλι μου. Χαμογελαστό παιδάκι μου. Καρδιά μου. Ποιος θα τρέχει να με παίρνει αγκαλιά όταν γυρίζω σπίτι και να φωνάζει μπαμπά μπαμπά! Στο καλό καρδιά μου καλό ταξίδι. Θα σε θυμάμαι για πάντα».
Η τραγωδία που συγκλόνισε τη Νέα ΑλικαρνασσόΤο δυστύχημα σημειώθηκε την Κυριακή 15 Νοεμβρίου, όταν ο Ζαχαρίας Ευάγγελος φέρεται να κατάπιε μικρή ποσότητα βενζίνης, την οποία βρήκε σε μπουκάλι μέσα στο μπάνιο του σπιτιού. Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, το αγοράκι βρισκόταν μαζί με τη μητέρα του, η οποία εκείνη τη στιγμή έπλενε τα χέρια της στον νιπτήρα.
Όπως φέρεται να περιέγραψε η ίδια στις Αρχές, μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα το παιδί άνοιξε το ντουλάπι κάτω από τον νιπτήρα, πήρε το μπουκάλι που περιείχε καθαρή βενζίνη και κατανάλωσε μικρή ποσότητα. Η μητέρα αντιλήφθηκε τι είχε συμβεί και ζήτησε αμέσως βοήθεια.
Κατά τη διακομιδή του με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου, το παιδί υπέστη καρδιακή ανακοπή. Οι διασώστες κατάφεραν να επαναφέρουν τον καρδιακό παλμό του με καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση, ενώ στο νοσοκομείο διασωληνώθηκε και μεταφέρθηκε στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Παίδων. Παρά τις προσπάθειες του ιατρικού προσωπικού, ο 18 μηνών Ζαχαρίας-Ευάγγελος δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή.
Μετά το περιστατικό συνελήφθησαν η 31χρονη μητέρα και ο 37χρονος πατέρας του παιδιού, ο οποίος, σύμφωνα με τις πληροφορίες, δεν βρισκόταν στην κατοικία την ώρα του δυστυχήματος. Σε βάρος τους ασκήθηκε ποινική δίωξη για θανατηφόρα έκθεση. Τη Δευτέρα 16 Νοεμβρίου οδηγήθηκαν στο Δικαστικό Μέγαρο Ηρακλείου, όπου, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, αφέθηκαν ελεύθεροι χωρίς περιοριστικούς όρους.
Η κηδεία του Ζαχαρία:
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