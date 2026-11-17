Τo «The Football Show» by Stoiximan παρουσιάζουν οι Μιχάλης Τσόχος, Γρηγόρης Παπαβασιλείου και Γιαννίκος Δούσκας - Δίπλα τους ο Άκης Ζήκος.

Στο «The Football Show» της Τρίτης 17 Νοεμβριου: «Επαναστάτες» με αιτία οι παίκτες της εθνικής ελπίδων που μετά από 25 χρόνια προκρίθηκε στην τελική φάση του Euro U21.



Έσπασαν καρδιές στο «Απόστολος Νικολαΐδης με τους διεθνείς μας να ισοφαρίζουν στις καθυστερήσεις του αγώνα και να παίρνουν τελικά την πρόκριση στη διαδικασία των πέναλτι.



Γλυκόπικρη γεύση για την εθνική ανδρών. Νίκη επί της Σερβίας αλλά αποκλεισμός από τα προημιτελικά του Nations League στην τριπλή ισοβαθμία με Γερμανία και Ολλανδία.



Ποια είναι η επόμενη μέρα στην ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Ο σχεδιασμός για τα προκριματικά του Euro 2028 και το πλάνο επιστροφής στην τελική φάση μιας μεγάλης διοργάνωσης μετά από 14 χρόνια.



Και επιστροφή στην πραγματικότητα της Stoiximan Super League. Όλο το ρεπορτάζ για την επανέναρξη του πρωυαθλήματος.



Τo «The Football Show» by Stoiximan παρουσιάζουν οι Μιχάλης Τσόχος, Γρηγόρης Παπαβασιλείου και Γιαννίκος Δούσκας. Δίπλα τους ο Άκης Ζήκος.



Μαζί τους μια ομάδα κορυφαίων ρεπόρτερ



Ο Κώστας Κετσετζόγλου για την ΑΕΚ



Ο Γιάννης Σερέτης για τον Παναθηναϊκό



Ο Βασίλης Κωνσταντόπουλος για τον Ολυμπιακό



Ο Σταύρος Σουντουλίδης για τον ΠΑΟΚ



Ο Φώτης Πλιάκος για τον Άρη



Ο Δημήτρης Τυχάλας για την εθνική ποδοσφαίρου.



Ο Γιώργος Πετρίδης για το μπάσκετ του Παναθηναϊκού



Ο Μιχάλης Στεφάνου για το μπάσκετ του Ολυμπιακού



Ο Κώστας Σωτηρίου για την Εθνική μπάσκετ



Και μια στήλη για social media με την Μαρία Γιώτα Μαστορέλη



Ρεπορτάζ, παρασκήνια, συνεντεύξεις, παραλειπόμενα, αποκλειστικότητες, στατιστικά αλλά και συζήτηση για μπάσκετ.



Κάθε ημέρα, από Δευτέρα έως Παρασκευή (13:00-15:00) στο protothema.gr η νέα εκπομπή «The Football Show» με την χορηγία της Stoiximan.