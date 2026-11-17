Ο λόγος του δημόσιου χρέους προς το ΑΕΠ αναμένεται να συνεχίσει την πτωτική του πορεία και να διαμορφωθεί στο 126,6% στο τέλος του 2028 - Η Ελλάδα διατηρεί θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης και βελτιώνει τη δημοσιονομική της εικόνα - H ανάπτυξη αναμένεται να επιβραδυνθεί, αλλά να παραμείνει υψηλότερη από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης - Οι Βρυξέλλες «ξαναγράφουν» τον Προϋπολογισμό