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Ποιος είναι ο Έλληνας που «λάμπει» στην Ιταλία και «κλείνει το μάτι στη Super League!
Ποιος είναι ο Έλληνας που «λάμπει» στην Ιταλία και «κλείνει το μάτι στη Super League!
Εξαιρετικό ξεκίνημα στη σεζόν πραγματοποιεί ο Αντώνης Σιατούνης με την Μπενεβέντο, έχοντας ήδη σκοράρει τέσσερις φορές στις πρώτες 11 αγωνιστικές της Serie B
Η Μπενεβέντο επέστρεψε στη Serie B και ο Αντώνης Σιατούνης αποτελεί μία από τις σταθερές επιλογές του Αντόνιο Φλόρο Φλόρες. Ο 24χρονος Έλληνας μέσος, ο οποίος αποκτήθηκε από την Ποτέντζα, έχει καταφέρει να κερδίσει σημαντικό ρόλο στην ομάδα.
Το ξεκίνημά του στο πρωτάθλημα είναι ιδιαίτερα παραγωγικό, καθώς έχει πάρει μέρος σε 10 από τα 11 παιχνίδια της ομάδας του, μετρώντας ήδη τέσσερα τέρματα. Το πιο πρόσφατο ήρθε απέναντι στην Αβελίνο, όταν άνοιξε το σκορ, με το γκολ του να αποδεικνύεται καθοριστικό για την ισοπαλία με 1-1.
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Το ξεκίνημά του στο πρωτάθλημα είναι ιδιαίτερα παραγωγικό, καθώς έχει πάρει μέρος σε 10 από τα 11 παιχνίδια της ομάδας του, μετρώντας ήδη τέσσερα τέρματα. Το πιο πρόσφατο ήρθε απέναντι στην Αβελίνο, όταν άνοιξε το σκορ, με το γκολ του να αποδεικνύεται καθοριστικό για την ισοπαλία με 1-1.
Διαβάστε περισσότερα στο Monobala.gr
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