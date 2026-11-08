Ο Τραμπ έχασε, ο εμφύλιος της διαδοχής άρχισε: Οι προσωπικές φιλοδοξίες Ρούμπιο και Βανς, το πρόβλημα ηγεσίας στους Δημοκρατικούς, η περίπτωση Όσοφ