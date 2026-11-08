Στιγμές τρόμου σε ποδοσφαιρικό αγώνα στη Νορβηγία, υποχώρησε εξέδρα και φίλαθλοι έπεσαν στο κενό, δείτε εικόνες
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Μπόντο Γκλιμτ κερκίδες Νορβηγία Γήπεδο

Στιγμές τρόμου σε ποδοσφαιρικό αγώνα στη Νορβηγία, υποχώρησε εξέδρα και φίλαθλοι έπεσαν στο κενό, δείτε εικόνες

Το περιστατικό σημειώθηκε στο 40ό λεπτό του ματς Τρόμσο - Μπόντο Γκλιμτ - Αναφορές για ελαφρά τραυματίες

Στιγμές τρόμου σε ποδοσφαιρικό αγώνα στη Νορβηγία, υποχώρησε εξέδρα και φίλαθλοι έπεσαν στο κενό, δείτε εικόνες
Στιγμές τρόμου εκτυλίχθηκαν στη «Romssa Arena», κατά τη διάρκεια του νορβηγικού ντέρμπι ανάμεσα στην Τρόμσο και την Μπόντο Γκλιμτ για την 26η αγωνιστική της Eliteserien, όταν τμήμα της εξέδρας που φιλοξενούσε τους οπαδούς των φιλοξενούμενων κατέρρευσε, λίγο πριν από την ολοκλήρωση του πρώτου ημιχρόνου.

Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στο 40ό λεπτό, με τις πρώτες πληροφορίες του νορβηγικού τηλεοπτικού δικτύου TV 2 να αναφέρουν ότι ορισμένοι φίλαθλοι έπεσαν στο κενό, όταν υποχώρησε τμήμα της κατασκευής.

Η αντίδραση των υπευθύνων ήταν άμεση, ενώ από τα μεγάφωνα του γηπέδου απευθύνθηκε έκκληση στους φιλάθλους της Μπόντο Γκλιμτ να εγκαταλείψουν την εξέδρα, ώστε να εξασφαλιστεί η πρόσβαση των σωστικών συνεργείων.

Στο σημείο έφτασαν αστυνομικοί, διασώστες και ασθενοφόρο, ενώ οι ποδοσφαιριστές των δύο ομάδων οδηγήθηκαν στα αποδυτήρια, καθώς η αναμέτρηση διακόπηκε προσωρινά.


Λίγο νωρίτερα, μάλιστα, στο 35ο λεπτό είχε σημειωθεί ακόμη ένα απρόοπτο στον αγωνιστικό χώρο, καθώς ο Όλε Ντίντρικ Μπλόμπεργκ τραυματίστηκε στον αυχένα σε σύγκρουση με τον τερματοφύλακα της Τρόμσο και χρειάστηκε να αποχωρήσει με φορείο.

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Το παιχνίδι συνεχίστηκε τελικά, με τις πρώτες πληροφορίες για την κατάσταση των φιλάθλων να είναι καθησυχαστικές. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής αναφορές, υπάρχουν οπαδοί με ελαφρά τραύματα, χωρίς να έχει γίνει γνωστό ότι κάποιος υπέστη σοβαρό τραυματισμό.

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