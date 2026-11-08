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Στιγμές τρόμου σε ποδοσφαιρικό αγώνα στη Νορβηγία, υποχώρησε εξέδρα και φίλαθλοι έπεσαν στο κενό, δείτε εικόνες
Το περιστατικό σημειώθηκε στο 40ό λεπτό του ματς Τρόμσο - Μπόντο Γκλιμτ - Αναφορές για ελαφρά τραυματίες
Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στο 40ό λεπτό, με τις πρώτες πληροφορίες του νορβηγικού τηλεοπτικού δικτύου TV 2 να αναφέρουν ότι ορισμένοι φίλαθλοι έπεσαν στο κενό, όταν υποχώρησε τμήμα της κατασκευής.
Η αντίδραση των υπευθύνων ήταν άμεση, ενώ από τα μεγάφωνα του γηπέδου απευθύνθηκε έκκληση στους φιλάθλους της Μπόντο Γκλιμτ να εγκαταλείψουν την εξέδρα, ώστε να εξασφαλιστεί η πρόσβαση των σωστικών συνεργείων.
Στο σημείο έφτασαν αστυνομικοί, διασώστες και ασθενοφόρο, ενώ οι ποδοσφαιριστές των δύο ομάδων οδηγήθηκαν στα αποδυτήρια, καθώς η αναμέτρηση διακόπηκε προσωρινά.
BREAKING: A football match between Tromsø IL and Bodø/Glimt in Norway’s top-flight Eliteserien has been suspended after part of the away supporters’ stand at Alfheim Stadium reportedly collapsed. The incident occurred around the 40th minute, with the score 0-0. Several supporters reportedly fell through the failing section, and Bodø/Glimt fans were evacuated. Police, medical personnel and ambulances are at the scene. TV 2 commentator Jesper Mathisen described the incident as “incredibly sad” and a “massive scandal.”— GlobalWire (@_GlobalWire_) November 8, 2026
Muy triste lo que acaba de ocurrir en Alfheim. Una parte de la tribuna visitante se derrumbó y varios hinchas del Glimt cayeron con ella. Ojalá no sea nada y estén bien los hinchas 🙏 https://t.co/qNJkHgbuDU— Tromsø IL Argentina 🇳🇴🇦🇷 (@TromsoArg) November 8, 2026
Λίγο νωρίτερα, μάλιστα, στο 35ο λεπτό είχε σημειωθεί ακόμη ένα απρόοπτο στον αγωνιστικό χώρο, καθώς ο Όλε Ντίντρικ Μπλόμπεργκ τραυματίστηκε στον αυχένα σε σύγκρουση με τον τερματοφύλακα της Τρόμσο και χρειάστηκε να αποχωρήσει με φορείο.
Το παιχνίδι συνεχίστηκε τελικά, με τις πρώτες πληροφορίες για την κατάσταση των φιλάθλων να είναι καθησυχαστικές. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής αναφορές, υπάρχουν οπαδοί με ελαφρά τραύματα, χωρίς να έχει γίνει γνωστό ότι κάποιος υπέστη σοβαρό τραυματισμό.
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