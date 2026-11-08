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Premier League: Στην 2η θέση η Μπράιτον, μπήκε τετράδα η Λίβερπουλ, νέα ήττα για Τσέλσι, δείτε τα γκολ
Premier League: Στην 2η θέση η Μπράιτον, μπήκε τετράδα η Λίβερπουλ, νέα ήττα για Τσέλσι, δείτε τα γκολ
Με τον Μπάμπη Κωστούλα στη βασική ενδεκάδα οι «γλάροι» νίκησαν 2-0 τη Μπρέντφορντ και παραμένουν στο -5 από την Άρσεναλ - Η Λίβερπουλ νίκησε 3-1 στο Λονδίνο την ουρσγό Κρίσταλ Πάλας ενώ η Τσέλσι έχασε 1-0 στο Σάντερλαντ
Η εντυπωσιακή πορεία της Μπράιτον συνεχίζεται με την ομάδα της νότιας Αγγλίας να πανηγυρίζει την 7η νίκη της (σε 10 αγώνες) και να είναι αυτή που βρίσκεται πιο κοντά από κάθε άλλη στην πρωτοπόρο της Premier League, Άρσεναλ.
Με τον Μπάμπη Κωστούλα να είναι και πάλι στις βασικές επιλογές (αντικαταστάθηκε στο 82' οι γλάροι άνοιξαν νωρίς το σκορ με τον Ντιέγκο Γκόμες (15'), ενώ οι φιλοξενούμενοι έμειναν με παίκτη λιγότερο στο 23' λόγω της αποβολής του Ιγκόρ Τιάγκο στο 23΄.
Το ματς τελείωσε ουσιαστικά στο 42' με την εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Γκρος καθώς αυτό ήταν το τελικό αποτέλεσμα.
Η ουραγός Κρίσταλ Πάλας έκανε εντυπωσιακή εκκίνηση στον αγώνα με τη Λίβερπουλ, είδε δοκάρι με τον Πίνο, πολλές χαμένες ευκαιρίες, με τους φιλοξενούμενους να παίρνουν το προβάδισμα στο 40' με την κεφαλιά του ΜακΆλιστερ. Οι «κόκκινοι» κατάφεραν να αιφνιδιάσουν και στις αρχές του Β' ημιχρόνου με τον Βιρτς (54') και παρά τις προσπάθειες των γηπεδούχων ο Ίσακ πέτυχε το 0-3 στο 90' για να μειώσει ο Ενκέτια στις καθυστερήσεις.....
Νέα ήττα για την Τσέλσι που έχασε 1-0 από την -μέχρι σήμερα ουραγό- Σάντερλαντ, από πέναλτι του Λε Φε στο 36΄, και υποχώρησε στην πέμπτη θέση, όπου ισοβαθμεί με την Εβερτον. Ενα βαθμό πιο πίσω βρίσκεται η Μπόρνμουθ, η οποία πέρασε με 2-1 από το «Πόρτμαν Ρόουντ» και την αναμέτρηση με τη νεοφώτιστη Ιπσουιτς.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα και οι σκόρερ της 10ης αγωνιστικής και η βαθμολογία της Premier League έχουν ως εξής:
Έβερτον-Κόβεντρι 3-1 (56΄, 61΄ Μπαρί, 81΄ Ντιούσμπερι-Χολ - 52΄ Γκμπόχο)
Λιντς-Τότεναμ 1-0 (79΄ Οκαφόρ)
Άρσεναλ-Χαλ 1-0 (72΄ Οντεγκααρντ)
Φούλαμ-Νιούκαστλ 1-1 (83΄ Μουνίζ - 80΄ Μέρφι)
Με τον Μπάμπη Κωστούλα να είναι και πάλι στις βασικές επιλογές (αντικαταστάθηκε στο 82' οι γλάροι άνοιξαν νωρίς το σκορ με τον Ντιέγκο Γκόμες (15'), ενώ οι φιλοξενούμενοι έμειναν με παίκτη λιγότερο στο 23' λόγω της αποβολής του Ιγκόρ Τιάγκο στο 23΄.
Το ματς τελείωσε ουσιαστικά στο 42' με την εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Γκρος καθώς αυτό ήταν το τελικό αποτέλεσμα.
Η ουραγός Κρίσταλ Πάλας έκανε εντυπωσιακή εκκίνηση στον αγώνα με τη Λίβερπουλ, είδε δοκάρι με τον Πίνο, πολλές χαμένες ευκαιρίες, με τους φιλοξενούμενους να παίρνουν το προβάδισμα στο 40' με την κεφαλιά του ΜακΆλιστερ. Οι «κόκκινοι» κατάφεραν να αιφνιδιάσουν και στις αρχές του Β' ημιχρόνου με τον Βιρτς (54') και παρά τις προσπάθειες των γηπεδούχων ο Ίσακ πέτυχε το 0-3 στο 90' για να μειώσει ο Ενκέτια στις καθυστερήσεις.....
Νέα ήττα για την Τσέλσι που έχασε 1-0 από την -μέχρι σήμερα ουραγό- Σάντερλαντ, από πέναλτι του Λε Φε στο 36΄, και υποχώρησε στην πέμπτη θέση, όπου ισοβαθμεί με την Εβερτον. Ενα βαθμό πιο πίσω βρίσκεται η Μπόρνμουθ, η οποία πέρασε με 2-1 από το «Πόρτμαν Ρόουντ» και την αναμέτρηση με τη νεοφώτιστη Ιπσουιτς.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα και οι σκόρερ της 10ης αγωνιστικής και η βαθμολογία της Premier League έχουν ως εξής:
Έβερτον-Κόβεντρι 3-1 (56΄, 61΄ Μπαρί, 81΄ Ντιούσμπερι-Χολ - 52΄ Γκμπόχο)
Λιντς-Τότεναμ 1-0 (79΄ Οκαφόρ)
Άρσεναλ-Χαλ 1-0 (72΄ Οντεγκααρντ)
Φούλαμ-Νιούκαστλ 1-1 (83΄ Μουνίζ - 80΄ Μέρφι)
Νότιγχαμ Φόρεστ-Μάντσεστερ Σίτι 3-1 (6’ Κούμια, 18’, 73’ Ντελάπ – 52’ Σερκί)
Μπράιτον-Μπρέντφορντ 2-0 (15΄ Ντιέγκο Γκόμες, 42΄πεν. Γκρος)
Κρίσταλ Πάλας-Λίβερπουλ 1-3 (90+5΄πεν. Ενκετιά - 40΄ ΜακΑλιστερ, 54΄ Βιρτς, 90΄ Ισακ)
Ίπσουιτς-Μπόρνμουθ 1-2 (73΄πεν. Κλαρκ - 5΄ Εβάνιλσον, 46΄αυτ. Ντέιβις)
Σάντερλαντ-Τσέλσι 1-0 (36΄πεν. Λε Φε)
Μάντσεστερ Γ.-Άστον Βίλα 18:30
Η βαθμολογία
Άρσεναλ 27
Μπράιτον 22
Μάντσεστερ Σίτι 21
Λίβερπουλ 18
Τσέλσι 16
Έβερτον 16
Μπόρνμουθ 15
Μπρέντφορντ 14
Λιντς 14
Τότεναμ 12
Νιούκαστλ 12
Άστον Βίλα 12 -9αγ.
Χαλ 11
Ίπσουιτς 11
Φούλαμ 10
Νότιγχαμ Φόρεστ 9
Κόβεντρι 9
Σάντερλαντ 8
Μάντσεστερ Γιουν. 7 -9αγ.
Κρίσταλ Πάλας 7
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