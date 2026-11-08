Premier League: Στην 2η θέση η Μπράιτον, μπήκε τετράδα η Λίβερπουλ, νέα ήττα για Τσέλσι, δείτε τα γκολ

Με τον Μπάμπη Κωστούλα στη βασική ενδεκάδα οι «γλάροι» νίκησαν 2-0 τη Μπρέντφορντ και παραμένουν στο -5 από την Άρσεναλ - Η Λίβερπουλ νίκησε 3-1 στο Λονδίνο την ουρσγό Κρίσταλ Πάλας ενώ η Τσέλσι έχασε 1-0 στο Σάντερλαντ