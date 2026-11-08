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Το Μαρούσι βράβευσε τον Ολυμπιακό και τον Μπαρτζώκα για την κατάκτηση της Euroleague, βίντεο
Το Μαρούσι βράβευσε τον Ολυμπιακό και τον Μπαρτζώκα για την κατάκτηση της Euroleague, βίντεο
Πριν το τζάμπολ της αναμέτρησης με τον Ολυμπιακό το Μαρούσι βράβευσε την πειραϊκή ΚΑΕ και τον Γιώργο Μπαρτζώκα για την κατάκτηση της Euroleague
Συνέχεια στην αγωνιστική δράση της Greek Basketball League. Για την έκτη αγωνιστική της διοργάνωσης, ο Ολυμπιακός φιλοξενείται από το Μαρούσι, με στόχο τη συνέχεια στις εγχώριες νίκες.
Λίγο πριν από το τζάμπολ της αναμέτρησης, το Μαρούσι, βράβευσε τον Γιώργο Μπαρτζώκα. Ο πολύπειρος προπονητής, έχει περάσει από τον πάγκο του Αμαρουσίου και τιμήθηκε, για την κατάκτηση της EuroLeague πέρυσι τον Μάιο με τον Ολυμπιακό.
Λίγο πριν από το τζάμπολ της αναμέτρησης, το Μαρούσι, βράβευσε τον Γιώργο Μπαρτζώκα. Ο πολύπειρος προπονητής, έχει περάσει από τον πάγκο του Αμαρουσίου και τιμήθηκε, για την κατάκτηση της EuroLeague πέρυσι τον Μάιο με τον Ολυμπιακό.
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