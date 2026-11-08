Το Μαρούσι βράβευσε τον Ολυμπιακό και τον Μπαρτζώκα για την κατάκτηση της Euroleague, βίντεο
SPORTS
Γιώργος Μπαρτζώκας Ολυμπιακός Μαρούσι

Το Μαρούσι βράβευσε τον Ολυμπιακό και τον Μπαρτζώκα για την κατάκτηση της Euroleague, βίντεο

Πριν το τζάμπολ της αναμέτρησης με τον Ολυμπιακό το Μαρούσι βράβευσε την πειραϊκή ΚΑΕ και τον Γιώργο Μπαρτζώκα για την κατάκτηση της Euroleague

Το Μαρούσι βράβευσε τον Ολυμπιακό και τον Μπαρτζώκα για την κατάκτηση της Euroleague, βίντεο
Συνέχεια στην αγωνιστική δράση της Greek Basketball League. Για την έκτη αγωνιστική της διοργάνωσης, ο Ολυμπιακός φιλοξενείται από το Μαρούσι, με στόχο τη συνέχεια στις εγχώριες νίκες.

Λίγο πριν από το τζάμπολ της αναμέτρησης, το Μαρούσι, βράβευσε τον Γιώργο Μπαρτζώκα. Ο πολύπειρος προπονητής, έχει περάσει από τον πάγκο του Αμαρουσίου και τιμήθηκε, για την κατάκτηση της EuroLeague πέρυσι τον Μάιο με τον Ολυμπιακό.

Thema Insights

Plastic Free Greece 2026: Λέσβος

Ο επίλογος του φετινού Plastic Free Greece γράφτηκε δυναμικά το τριήμερο 23 - 25 Σεπτεμβρίου με τέσσερις καθαρισμούς στο 3ο μεγαλύτερο νησί της χώρας, που το ανακούφισαν σημαντική από την ανθρωπογενή ρύπανση. 

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης