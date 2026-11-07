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Η Αίγυπτος ρίχνει γέφυρες προς την κυβέρνηση της δυτικής Λιβύης, ανοίγει ξανά την πρεσβεία της στην Τρίπολη
Η Αίγυπτος ρίχνει γέφυρες προς την κυβέρνηση της δυτικής Λιβύης, ανοίγει ξανά την πρεσβεία της στην Τρίπολη
Η κίνηση αυτή αποτελεί μια στροφή για το Κάιρο, το οποίο υπήρξε ένας από τους σημαντικότερους υποστηρικτές του στρατιωτικού ηγέτη της ανατολικής Λιβύης Χαλίφα Χάφταρ, αντιπάλου της κυβέρνησης που εδρεύει στην Τρίπολη
Η Αίγυπτος άνοιξε σήμερα έπειτα από 12 χρόνια κλεισίματος την πρεσβεία της στην Τρίπολη, την πρωτεύουσα της Λιβύης, σηματοδοτώντας μια προσέγγιση με την κυβέρνηση που εδρεύει στο δυτικό τμήμα της χώρας, ανακοίνωσε το αιγυπτιακό υπουργείο Εξωτερικών.
Η κίνηση αυτή αποτελεί μια στροφή για το Κάιρο, το οποίο υπήρξε ένας από τους σημαντικότερους υποστηρικτές του στρατιωτικού ηγέτη της ανατολικής Λιβύης Χαλίφα Χάφταρ - αντιπάλου της κυβέρνησης που εδρεύει στην Τρίπολη.
Η Αίγυπτος είχε κλείσει την πρεσβεία της στην Τρίπολη το 2014, την περίοδο που πολλές ξένες διπλωματικές αποστολές αποχώρησαν εν μέσω της κλιμακούμενης σύγκρουσης, κατά την οποία αντίπαλες κυβερνήσεις εγκαθιδρύθηκαν τόσο στην πρωτεύουσα όσο και στο ανατολικό τμήμα της χώρας.
Η κίνηση αυτή αποτελεί μια στροφή για το Κάιρο, το οποίο υπήρξε ένας από τους σημαντικότερους υποστηρικτές του στρατιωτικού ηγέτη της ανατολικής Λιβύης Χαλίφα Χάφταρ - αντιπάλου της κυβέρνησης που εδρεύει στην Τρίπολη.
Η Αίγυπτος είχε κλείσει την πρεσβεία της στην Τρίπολη το 2014, την περίοδο που πολλές ξένες διπλωματικές αποστολές αποχώρησαν εν μέσω της κλιμακούμενης σύγκρουσης, κατά την οποία αντίπαλες κυβερνήσεις εγκαθιδρύθηκαν τόσο στην πρωτεύουσα όσο και στο ανατολικό τμήμα της χώρας.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο Αιγύπτιος υπουργός Εξωτερικών, Μπαντρ Αμπντελάτι, κατά την τελετή επαναλειτουργίας δήλωσε ότι η ιστορική σημασία του κτιρίου της πρεσβείας «συνάδει με τους βαθιές ρίζες των ανθρώπινων και πολιτισμικών δεσμών που χαρακτηρίζουν τις αιγυπτιο-λιβυκές σχέσεις».
بعد إغلاقها 12 عاماً.. مصر تعيد فتح سفارتها في طرابلس و"الدبيبة" يصف الخطوة بـ"التطور الإيجابي" https://t.co/jGjyn95VCN— الحدث (@AlHadath) November 7, 2026
أعدت افتتاح المقر التاريخي للسفارة المصرية في طرابلس، بما يجسده من رمزية تاريخية ودبلوماسية، ويعكس عمق الروابط الأخوية بين مصر وليبيا. Reopened Egypt’s historic embassy in Tripoli, reflecting the deep-rooted ties between Egypt & Libya. https://t.co/sJDGeO5cLG— Badr Abdelatty (@EgyptForeignMin) November 7, 2026
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