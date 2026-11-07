Η Αίγυπτος ρίχνει γέφυρες προς την κυβέρνηση της δυτικής Λιβύης, ανοίγει ξανά την πρεσβεία της στην Τρίπολη

Η κίνηση αυτή αποτελεί μια στροφή για το Κάιρο, το οποίο υπήρξε ένας από τους σημαντικότερους υποστηρικτές του στρατιωτικού ηγέτη της ανατολικής Λιβύης Χαλίφα Χάφταρ, αντιπάλου της κυβέρνησης που εδρεύει στην Τρίπολη