Άρης: Διπλή δίωξη κατά της ΠΑΕ για το παιχνίδι με τον Ατρόμητο
SPORTS
Άρης Super League ΕΠΟ

Άρης: Διπλή δίωξη κατά της ΠΑΕ για το παιχνίδι με τον Ατρόμητο

Δίωξη κατά των κιτρίνων τόσο από το πειθαρχικό όργανο της Super League όσο και από τον ποδοσφαιρικό εισαγγελέα

Άρης: Διπλή δίωξη κατά της ΠΑΕ για το παιχνίδι με τον Ατρόμητο
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Διπλή δίωξη για την ΠΑΕ Άρης όσον αφορά το παιχνίδι με τον Ατρόμητο που έγινε στο «Κλ. Βικελίδης» και οι κίτρινοι επικράτησαν 3-1 για την 8η αγωνιστική της Stoiximan Super League. 

Το πειθαρχικό όργανο της λίγκας άσκησε δίωξη επειδή η ομάδα άργησε τρία λεπτά να βγει στο γήπεδο.

Επίσης, πειθαρχική δίωξη άσκησε εις βάρος του Άρη και ο ποδοσφαιρικός εισαγγελέας, όπως ανακοίνωσε η ΕΠΟ.

Η πειθαρχική δίωξη, βάσει των άρθρων που αναφέρονται, αφορά δημόσιες προσβλητικές δηλώσεις, ανακοινώσεις ή δυσφήμιση κατά των ποδοσφαιρικών αρχών, των διαιτητών και των θεσμικών οργάνων, ενώ το άρθρο 20 του κανονισμού τιμωρεί τις τοποθετήσεις παραγόντων, προπονητών ή παικτών στα ΜΜΕ και στα social media.

Αφορά στην ανάρτηση που έκανε η ΠΑΕ στα social media, στο ημίχρονο του αγώνα με τον Ατρόμητο.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Ο Υπεύθυνος Άσκησης Δίωξης για την τέλεση πειθαρχικών αδικημάτων που αφορούν στο ποδόσφαιρο, Κωνσταντίνος Σπυρόπουλος, άσκησε πειθαρχική δίωξη σε βάρος της ΠΑΕ ΑΡΗΣ, για πράξη που προβλέπεται και τιμωρείται από τις διατάξεις των άρθρων 1, 2, 3, 4, 20 παρ. 1, 2α’ και 26 περ. Α’ του Πειθαρχικού Κώδικα της ΕΠΟ».
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