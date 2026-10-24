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Χαμός στην Κηφισιά με Λέτο και Μπένι όταν έγινε αλλαγή στην αλλαγή, βίντεο
Χαμός στην Κηφισιά με Λέτο και Μπένι όταν έγινε αλλαγή στην αλλαγή, βίντεο
Την έντονη αντίδραση του Μπένι προκάλεσε η απόφαση του Λέτο να τον κάνει αλλαγή 11 λεπτά μετά την είσοδο του στο παιχνίδι με τον Ηρακλή
Η Κηφισιά έκανε ένα σπουδαίο διπλό στο Καυτανζόγλειο επικρατώντας με σκορ 3-2 του Ηρακλή, όμως κατά τη διάρκεια του αγώνα υπήρξε ένα περιστατικό που τράβηξε την προσοχή όλων.
Ήταν το 69ο λεπτό της αναμέτρησης όταν ο Λέτο αντικατέστησε τον Μπένι που τον είχε βάλει στο παιχνίδι 11 λεπτά νωρίτερα. Τη θέση του πήρε ο Ζέρσον, αλλά στον Μπένι δεν άρεσε καθόλου αυτή η κίνηση του προπονητή του.
Πηγαίνοντας στον πάγκο έδειξε την έντονη δυσαρέσκεια του και αντέδρασε έντονα στην απόφαση του κόουτς της Κηφισιάς. Ο Λέτο αντιλήφθηκε την αντίδραση του ποδοσφαιριστή του και οι δυο τους είχαν έναν έντονο διάλογο για μερικά λεπτά.
Ήταν το 69ο λεπτό της αναμέτρησης όταν ο Λέτο αντικατέστησε τον Μπένι που τον είχε βάλει στο παιχνίδι 11 λεπτά νωρίτερα. Τη θέση του πήρε ο Ζέρσον, αλλά στον Μπένι δεν άρεσε καθόλου αυτή η κίνηση του προπονητή του.
Πηγαίνοντας στον πάγκο έδειξε την έντονη δυσαρέσκεια του και αντέδρασε έντονα στην απόφαση του κόουτς της Κηφισιάς. Ο Λέτο αντιλήφθηκε την αντίδραση του ποδοσφαιριστή του και οι δυο τους είχαν έναν έντονο διάλογο για μερικά λεπτά.
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