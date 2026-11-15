Η Εσθονία θα κλείσει τα σύνορα με τη Ρωσία από την 1η Δεκεμβρίου μετά από απόπειρα σαμποτάζ σε εταιρεία κατασκευής drones
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Η Εσθονία θα κλείσει τα σύνορα με τη Ρωσία από την 1η Δεκεμβρίου μετά από απόπειρα σαμποτάζ σε εταιρεία κατασκευής drones

Σύμφωνα με την Υπηρεσία Εσωτερικής Ασφάλειας η απόπειρα εμπρησμού πραγματοποιήθηκε μετά από εντολή της ρωσικής υπηρεσίας στρατιωτικών πληροφοριών GRU - «Δεν θα εκφοβιστούμε», λέει ο πρωθυπουργός

Η Εσθονία θα κλείσει τα σύνορα με τη Ρωσία από την 1η Δεκεμβρίου μετά από απόπειρα σαμποτάζ σε εταιρεία κατασκευής drones
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Η Εσθονία ανακοίνωσε ότι θα κλείσει τα σύνορά της με τη Ρωσία από την 1η Δεκεμβρίου μετά από απόπειρα σαμποτάζ που σημειώθηκε χθες κατά της εσθονικής εταιρείας κατασκευής drones.

Όπως δήλωσε σήμερα η Γενική Εισαγγελέας Άστριντ Άσι, εισβολείς εντοπίστηκαν στην εταιρεία Threod Systems στο Βίιμσι, έξω από το Ταλίν, λίγο μετά τις 3 τα ξημερώματα του Σαββάτου, ενώ προσπαθούσαν να εισβάλουν στο κτίριο με σκοπό να το πυρπολήσουν και να προκαλέσουν έκρηξη.

Μετά το περιστατικό, ο υπουργός Εξωτερικών της Εσθονίας, Margus Tsahkna, έγραψε στο X: «Μετά από σαφείς ενδείξεις ότι η ρωσική στρατιωτική υπηρεσία πληροφοριών GRU διέταξε μια επίθεση σαμποτάζ εναντίον μιας εσθονικής εταιρείας του αμυντικού κλάδου, η Εσθονία θα κλείσει όλα τα σημεία διέλευσης των εσθονο-ρωσικών συνόρων από την 1η Δεκεμβρίου».

«Η Ρωσία πρέπει να καταλάβει ότι οι εχθρικές ενέργειες εναντίον της Εσθονίας έχουν συνέπειες. Οι προσπάθειες εκφοβισμού, αποσταθεροποίησης ή υπονόμευσης της ασφάλειάς μας δεν θα μείνουν αναπάντητες», πρόσθεσε.

Ο Tsahkna εξήγησε ότι «το κλείσιμο των συνοριακών διαβάσεων θα περιορίσει τη δυνατότητα της Ρωσίας να διεξάγει εχθρικές δραστηριότητες στην Εσθονία και θα ενισχύσει τις προσπάθειές μας για την αποτροπή της παράκαμψης των κυρώσεων», ενώ ενημέρωσε τους υπουργούς Εξωτερικών από τη Φινλανδία, τη Λετονία και τη Λιθουανία για την απόφαση αυτή.

Σύμφωνα με τις Αρχές, το προσωπικό ασφαλείας της Threod απέτρεψε την επίθεση πριν προλάβει να προκαλέσει σημαντικές ζημιές. Οκτώ ύποπτοι, όλοι κάτοικοι της γειτονικής Λετονίας, τέθηκαν υπό κράτηση, εκ των οποίων οι πέντε έχουν προφυλακιστεί.

Η Υπηρεσία Εσωτερικής Ασφάλειας της Εσθονίας, γνωστή ως KAPO, δήλωσε ότι πληροφορίες που συγκέντρωσαν οι αξιωματικοί της έδειξαν ότι η επίθεση είχε ανατεθεί από τη ρωσική υπηρεσία στρατιωτικών πληροφοριών GRU. Η Threod κατασκευάζει drones αναγνώρισης και επίθεσης μεγάλου βεληνεκούς.

Κλείσιμο

«Το περιστατικό εντάσσεται στον υβριδικό πόλεμο της Ρωσίας κατά της Ευρώπης, δεν θα εκφοβιστούμε»

Ο πρωθυπουργός της Εσθονίας, Κρίστεν Μίχαλ, τόνισε με ανάρτηση στον επίσημο λογαριασμό του πως το συγκεκριμένο περιστατικό εντάσσεται στον υβριδικό πόλεμο της Ρωσίας κατά της Ευρώπης, με στόχο τη μείωση της υποστήριξης προς την Ουκρανία και της πίεσης που ασκείται στη Ρωσία».

«Δεν θα εκφοβιστούμε», υπογράμμισε, ενώ ανέφερε ότι «η Εσθονία προετοιμάζεται για το ενδεχόμενο κλεισίματος των συνόρων της με τη Ρωσία, προκειμένου να μειώσει τους κινδύνους για τον λαό μας και την εθνική μας ασφάλεια».

«Τη νύχτα της 14ης Νοεμβρίου, πραγματοποιήθηκε απόπειρα σαμποτάζ κατόπιν εντολής της GRU εναντίον της εσθονικής αμυντικής εταιρείας Threod Systems. Αποφεύχθηκαν εκτεταμένες ζημιές χάρη στα ενισχυμένα μέτρα ασφαλείας και στην άμεση αντίδραση των αρχών επιβολής του νόμου. Οι δράστες έχουν συλληφθεί».

Η τελευταία απόπειρα ακολουθεί μια εμπρηστική επίθεση τον Αύγουστο εναντίον της Milrem Robotics, η οποία προμηθεύει μη επανδρωμένα οχήματα εδάφους στην Ουκρανία. Οι εσθονικές αρχές κατηγόρησαν επίσημα τις ρωσικές μυστικές υπηρεσίες για το συγκεκριμένο περιστατικό τον Σεπτέμβριο.

Η KAPO έχει προειδοποιήσει ότι η Ρωσία στοχεύει όλο και περισσότερο τους ευρωπαίους κατασκευαστές αμυντικού εξοπλισμού, με σκοπό να διαταράξει τη στρατιωτική παραγωγή και τις παραδόσεις προς την Ουκρανία. Η έρευνα για την απόπειρα επίθεσης του Σαββάτου συνεχίζεται.
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