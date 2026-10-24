Stoiximan GBL: Ο Άρης πέρασε εντυπωσιακά από τη Μύκονο με 88-72 και πέτυχε την έκτη συνεχόμενη νίκη του

Οι Τολιόπουλος, Λιντέλ ήταν οι κορυφαίοι για την ομάδα του Βασίλη Σπανούλη, οι «κίτρινοι» είχαν τον έλεγχο του αγώνα σε όλη τη διάρκειά του