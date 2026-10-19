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Αριάγκα: Γιατί να μην πάρουμε τους τρεις βαθμούς;
Αριάγκα: Γιατί να μην πάρουμε τους τρεις βαθμούς;
Ο Κέβιν Αριάγκα μίλησε για το παιχνίδι της ΑΕΚ με τη Μάντσεστερ Σίτι και τόνισε πως ήταν όνειρο η συμμετοχή στο Champions League
Στο ΑΕΚ TV μίλησε ο Κέβιν Αριάγκα για το παιχνίδι των «κιτρινόμαυρων» με αντίπαλο τη Μάντσεστερ Σίτι για την 3η αγωνιστική της League Phase του Champions League.
Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Κέβιν Αριάγκα:
«Είναι αλήθεια ότι το Champions League ήταν ένα όνειρο. Όταν έμαθα το ενδιαφέρον από την ΑΕΚ πρώτα ζήτησα να μου παρουσιάσουν την ιστορία της ομάδας και είδα πόσο μεγάλο και ιστορικό κλαμπ είναι. Είναι όνειρο για κάθε ποδοσφαιριστή να αγωνίζεται στο Champions League και μεγάλη τιμή να είσαι μέλος ενός τέτοιου κλαμπ.
Προφανώς γνωρίζουμε την ποιότητα της Μάντσεστερ Σίτι. Εμείς έχουμε έρθει να παίξουμε το δικό μας παιχνίδι, με τη δική μας νοοτροπία, την οποία και θα προσπαθήσουμε να εφαρμόσουμε και στο αυριανό παιχνίδι. Γιατί να μην πάρουμε τους τρεις βαθμούς; Θα προσπαθήσουμε για το καλύτερο.
Έχω παίξει ξανά απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης και θα είναι πολύ όμορφο να παίξω και κόντρα στη Σίτι. Σίγουρα θα είναι ένα πολύ ωραίο παιχνίδι».
Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Κέβιν Αριάγκα:
«Είναι αλήθεια ότι το Champions League ήταν ένα όνειρο. Όταν έμαθα το ενδιαφέρον από την ΑΕΚ πρώτα ζήτησα να μου παρουσιάσουν την ιστορία της ομάδας και είδα πόσο μεγάλο και ιστορικό κλαμπ είναι. Είναι όνειρο για κάθε ποδοσφαιριστή να αγωνίζεται στο Champions League και μεγάλη τιμή να είσαι μέλος ενός τέτοιου κλαμπ.
Προφανώς γνωρίζουμε την ποιότητα της Μάντσεστερ Σίτι. Εμείς έχουμε έρθει να παίξουμε το δικό μας παιχνίδι, με τη δική μας νοοτροπία, την οποία και θα προσπαθήσουμε να εφαρμόσουμε και στο αυριανό παιχνίδι. Γιατί να μην πάρουμε τους τρεις βαθμούς; Θα προσπαθήσουμε για το καλύτερο.
Έχω παίξει ξανά απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης και θα είναι πολύ όμορφο να παίξω και κόντρα στη Σίτι. Σίγουρα θα είναι ένα πολύ ωραίο παιχνίδι».
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