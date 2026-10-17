ΑΕΚ - Μύκονος 84-79: Καθάρισε για την Ένωση στο φινάλε ο Λαρεντζάκης, βίντεο

MVP O… Λαρεντζάκης με 13 πόντους και 2 μεγάλα τρίποντα στα τελευταια λεπτά.ΑΞΙΟΙ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΕΣ ΟΙ… Τζόζεφ με 12 πόντους και 9 ριμπάουντ και Κατσίβελης με 13 πόντους. Καλοί και οι διψήφοι Γουίλιαμς, Μπράουν και Νόλεϊ.ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ… ο Λοβ σταμάτησε στους 25 πόντους.ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ… ο Τσάιλντς με μόλις 3 πόντους.ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ… οι 11 ασίστ του Ερτέλ.