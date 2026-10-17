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ΑΕΚ - Μύκονος 84-79: Καθάρισε για την Ένωση στο φινάλε ο Λαρεντζάκης, βίντεο
ΑΕΚ - Μύκονος 84-79: Καθάρισε για την Ένωση στο φινάλε ο Λαρεντζάκης, βίντεο
Η ΑΕΚ δυσκολεύτηκε πολύ, αλλά οι επιστροφές Μπράουν και Γουίλιαμς, η πολυφωνία και τα μεγάλα σουτ του Λαρεντζάκη βοήθησαν και επικράτησε με 84-79 της Μυκόνου
Επέστρεψαν οι Γουίλιαμς και Μπράουν και έδωσαν ενέργεια και ποιότητα στην ΑΕΚ.
Η Ένωση που έπαιξε χωρίς Μπάρτλεϊ, επικράτησε δύσκολα της εξαιρετικής Μυκόνου με 84-79 και έτσι πήγε στο 2-1 στη Stoiximan Basket League. Η Βασίλισσα είχε 6 παίκτες διψήφιους στο ματς, ενώ ο Λαρεντζάκης έβαλε 2 μεγάλα τρίποντα στα τελευταία λεπτά.
Για την ομάδα του Σάκοτα ο Νόλεϊ είχε 11, ο Κατσίβελης 13, ο Μπράουν 10, ο Γουίλιαμς σταμάτησε στους 10, ενώ ο clutch Λαρεντζάκης 13. Εξαιρετικός Τζόζεφ με 12 πόντους και 9 ριμπάουντ. Στις 11 ασίστ σταμάτησε ο Ερτέλ. Από την άλλη για το σύνολο του Ζιάγκου, ο Λοβ είχε 25 και ο Φάντερμπερκ 17. Καλό ματς και ο Άπλμπι με 14.
Πλέον η ΑΕΚ στρέφει την προσοχή της στο ματς της Τετάρτης στη SUNEL Arena κόντρα στην Αντβέρπ για το BCL.
ΑΕΚ - Μύκονος: Το ματς
Η ΑΕΚ έψαχνε τον αιφνιδιασμό σε κάθε ευκαιρία στο ξεκίνημα του ματς, με τον Ντέρικ Γουίλιαμς να φτάνει τους 4 πόντους και να γράφει το 9-3 στα μέσα της πρώτης περιόδου. Με γκολ-φάουλ ο Τζόζεφ νίκησε τους ψηλούς της Μυκόνου και έκανε το 12-7 στο 6'. Ο Γουίλιαμς κάρφωσε εντυπωσιακά μετά από την ασίστ του Λαρεντζάκη και ανάγκασε τον Ζιάγκο να καλέσει timeout. Ο Καββαδάς μείωσε σε 16-13, δύο λεπτά πριν το τέλος της περιόδου.
Ο Μπράουν στην επιστροφή του ξεκίνησε τα καρφώματα, ενώ ο Τζόζεφ έδωσε αέρα 10 πόντων στην Ένωση για το 29-19. Τα εντυπωσιακά καρφώματα του Μπράουν και του Φάντερμπερκ διαμόρφωσαν το 40-33 στο 17'. Ο Τσάιλντς έγραψε το 41-36 δύο λεπτά πριν το ημίχρονο. Ο Νόλεϊ ζεστάθηκε στο τέλος της περιόδου και έκανε το 47-38.
Ο Φάντερμπερκ έριξε τη διαφορά στους 6 για το 49-43 στο ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου. Ο Λοβ έκλεψε την μπάλα και ανενόχλητος στο ανοιχτό γήπεδο έγραψε το 53-49 στο 25'. Ο Άπλμπι έφερε το ματς στο 59-58, με τον Γουίλιαμς να απαντά για το 61-58 στο 29'.
Ο Τζόζεφ έβγαζε φοβερές συνεργασίες με τον Ερτέλ που έκανε την 9η ασίστ του στο 33' για το 72-64 της ΑΕΚ. Ο Μπράουν έκανε το 75-66 στα μέσα της 4ης περιόδου. Η Μύκονος αντέδρασε και με τα τρίποντα των Άπλμπι και Σκουλίδα έγραψε το 74-72. Ο Λαρεντζάκης με μεγαλο τρίποντο στο 38' έκανε το 79-72. Ο Λοβ μειωσε σε 81-77 στο 39'. Ο Λαρεντζάκης με τρίποντο στα 11 δευτερόλεπτα για το 84-77 κλείδωσε τη νίκη της ΑΕΚ.
Τα δεκάλεπτα: 22-17, 47-38, 65-59, 84-79
ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤI… η ΑΕΚ είχε πολυφωνία στην επίθεση και άντεξε στην αντεπίθεση της Μυκόνου στο τέλος.
Η Ένωση που έπαιξε χωρίς Μπάρτλεϊ, επικράτησε δύσκολα της εξαιρετικής Μυκόνου με 84-79 και έτσι πήγε στο 2-1 στη Stoiximan Basket League. Η Βασίλισσα είχε 6 παίκτες διψήφιους στο ματς, ενώ ο Λαρεντζάκης έβαλε 2 μεγάλα τρίποντα στα τελευταία λεπτά.
Για την ομάδα του Σάκοτα ο Νόλεϊ είχε 11, ο Κατσίβελης 13, ο Μπράουν 10, ο Γουίλιαμς σταμάτησε στους 10, ενώ ο clutch Λαρεντζάκης 13. Εξαιρετικός Τζόζεφ με 12 πόντους και 9 ριμπάουντ. Στις 11 ασίστ σταμάτησε ο Ερτέλ. Από την άλλη για το σύνολο του Ζιάγκου, ο Λοβ είχε 25 και ο Φάντερμπερκ 17. Καλό ματς και ο Άπλμπι με 14.
Πλέον η ΑΕΚ στρέφει την προσοχή της στο ματς της Τετάρτης στη SUNEL Arena κόντρα στην Αντβέρπ για το BCL.
ΑΕΚ - Μύκονος: Το ματς
Η ΑΕΚ έψαχνε τον αιφνιδιασμό σε κάθε ευκαιρία στο ξεκίνημα του ματς, με τον Ντέρικ Γουίλιαμς να φτάνει τους 4 πόντους και να γράφει το 9-3 στα μέσα της πρώτης περιόδου. Με γκολ-φάουλ ο Τζόζεφ νίκησε τους ψηλούς της Μυκόνου και έκανε το 12-7 στο 6'. Ο Γουίλιαμς κάρφωσε εντυπωσιακά μετά από την ασίστ του Λαρεντζάκη και ανάγκασε τον Ζιάγκο να καλέσει timeout. Ο Καββαδάς μείωσε σε 16-13, δύο λεπτά πριν το τέλος της περιόδου.
Ο Μπράουν στην επιστροφή του ξεκίνησε τα καρφώματα, ενώ ο Τζόζεφ έδωσε αέρα 10 πόντων στην Ένωση για το 29-19. Τα εντυπωσιακά καρφώματα του Μπράουν και του Φάντερμπερκ διαμόρφωσαν το 40-33 στο 17'. Ο Τσάιλντς έγραψε το 41-36 δύο λεπτά πριν το ημίχρονο. Ο Νόλεϊ ζεστάθηκε στο τέλος της περιόδου και έκανε το 47-38.
Ο Φάντερμπερκ έριξε τη διαφορά στους 6 για το 49-43 στο ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου. Ο Λοβ έκλεψε την μπάλα και ανενόχλητος στο ανοιχτό γήπεδο έγραψε το 53-49 στο 25'. Ο Άπλμπι έφερε το ματς στο 59-58, με τον Γουίλιαμς να απαντά για το 61-58 στο 29'.
Ο Τζόζεφ έβγαζε φοβερές συνεργασίες με τον Ερτέλ που έκανε την 9η ασίστ του στο 33' για το 72-64 της ΑΕΚ. Ο Μπράουν έκανε το 75-66 στα μέσα της 4ης περιόδου. Η Μύκονος αντέδρασε και με τα τρίποντα των Άπλμπι και Σκουλίδα έγραψε το 74-72. Ο Λαρεντζάκης με μεγαλο τρίποντο στο 38' έκανε το 79-72. Ο Λοβ μειωσε σε 81-77 στο 39'. Ο Λαρεντζάκης με τρίποντο στα 11 δευτερόλεπτα για το 84-77 κλείδωσε τη νίκη της ΑΕΚ.
Τα δεκάλεπτα: 22-17, 47-38, 65-59, 84-79
ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤI… η ΑΕΚ είχε πολυφωνία στην επίθεση και άντεξε στην αντεπίθεση της Μυκόνου στο τέλος.
MVP O… Λαρεντζάκης με 13 πόντους και 2 μεγάλα τρίποντα στα τελευταια λεπτά.
ΑΞΙΟΙ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΕΣ ΟΙ… Τζόζεφ με 12 πόντους και 9 ριμπάουντ και Κατσίβελης με 13 πόντους. Καλοί και οι διψήφοι Γουίλιαμς, Μπράουν και Νόλεϊ.
ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ… ο Λοβ σταμάτησε στους 25 πόντους.
ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ… ο Τσάιλντς με μόλις 3 πόντους.
ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ… οι 11 ασίστ του Ερτέλ.
Πηγή:www.gazzetta.gr
ΑΞΙΟΙ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΕΣ ΟΙ… Τζόζεφ με 12 πόντους και 9 ριμπάουντ και Κατσίβελης με 13 πόντους. Καλοί και οι διψήφοι Γουίλιαμς, Μπράουν και Νόλεϊ.
ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ… ο Λοβ σταμάτησε στους 25 πόντους.
ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ… ο Τσάιλντς με μόλις 3 πόντους.
ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ… οι 11 ασίστ του Ερτέλ.
Πηγή:www.gazzetta.gr
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