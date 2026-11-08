Η Λάτσιο έμεινε στο 1-1 με τη Νάπολι και συνεχίζει στην κορυφή της Serie A, βίντεο
SPORTS
Λάτσιο Serie A Νάπολι

Η Λάτσιο έμεινε στο 1-1 με τη Νάπολι και συνεχίζει στην κορυφή της Serie A, βίντεο

Στο πλαίσιο της 11ης αγωνιστικής της Serie A η ομάδα της Ρώμης πήρε τον βαθμό της ισοπαλίας στη Νάπολη και παρέμεινε στην πρώτη θέση

Η Λάτσιο έμεινε στο 1-1 με τη Νάπολι και συνεχίζει στην κορυφή της Serie A, βίντεο
Η Λάτσιο δεν κατάφερε να συνεχίσει το νικηφόρο σερί της στη Serie A, καθώς αναδείχθηκε ισόπαλη 1-1 με τη Νάπολι εκτός έδρας, στο πλαίσιο της 11ης αγωνιστικής. Η ομάδα της Ρώμης προερχόταν από πέντε διαδοχικές νίκες στο πρωτάθλημα, όμως οι Ναπολιτάνοι έβαλαν τέλος στην πορεία της, αποφεύγοντας παράλληλα μια τρίτη συνεχόμενη ήττα.

Οι φιλοξενούμενοι πήραν το προβάδισμα στο 28ο λεπτό. Ο Νόσλιν έβγαλε την κατάλληλη πάσα και ο Ντάβιντε Φρατέζι, με δύσκολο τελείωμα από κλειστή γωνία, έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 0-1. Η Νάπολι προσπάθησε να απαντήσει πριν από την ανάπαυλα, αλλά ο Χρήστος Μανδάς κράτησε το προβάδισμα της ομάδας του. Στο 42', ο Έλληνας τερματοφύλακας σταμάτησε πάνω στη γραμμή την προσπάθεια του Χόιλουντ, αποτρέποντας την ισοφάριση.



Δεν κατάφερε, ωστόσο, να κάνει το ίδιο και στο ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου. Στο 48ο λεπτό, ο Νόα Λανγκ έστειλε την μπάλα στο δεύτερο δοκάρι και ο Σκοτ ΜακΤόμινεϊ βρέθηκε στην κατάλληλη θέση για να σκοράρει, με τη βοήθεια και του Πεδράθα, διαμορφώνοντας το τελικό 1-1.

Για τη Νάπολι, η ισοπαλία έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς έβαλε τέλος σε ένα δύσκολο διάστημα με διαδοχικές ήττες από τη Γιουβέντους (2-0) και την Πόρτο (4-1). Παράλληλα, όμως, η πίεση προς τον Μαξ Αλέγκρι παραμένει, αφού η ομάδα του βρίσκεται πλέον στη 10η θέση της βαθμολογίας.

Αντίθετα, η Λάτσιο διατήρησε την πρώτη θέση στη Serie A. Παρά την απώλεια δύο βαθμών, εξακολουθεί να βρίσκεται στην κορυφή, έχοντας προβάδισμα δύο βαθμών από τη συμπολίτισσα και βασική αντίπαλό της στη μάχη της κορυφής.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Thema Insights

Plastic Free Greece 2026: Λέσβος

Ο επίλογος του φετινού Plastic Free Greece γράφτηκε δυναμικά το τριήμερο 23 - 25 Σεπτεμβρίου με τέσσερις καθαρισμούς στο 3ο μεγαλύτερο νησί της χώρας, που το ανακούφισαν σημαντική από την ανθρωπογενή ρύπανση. 

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης