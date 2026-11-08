Η Λάτσιο έμεινε στο 1-1 με τη Νάπολι και συνεχίζει στην κορυφή της Serie A, βίντεο

Στο πλαίσιο της 11ης αγωνιστικής της Serie A η ομάδα της Ρώμης πήρε τον βαθμό της ισοπαλίας στη Νάπολη και παρέμεινε στην πρώτη θέση