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Ποδοσφαιριστής στον Καναδά έριξε κάτω ball boy και αποβλήθηκε μέσω VAR, δείτε βίντεο
Ποδοσφαιριστής στον Καναδά έριξε κάτω ball boy και αποβλήθηκε μέσω VAR, δείτε βίντεο
Ο Μπιέλο έσπρωξε το ball boy και ο διαιτητής μετά τη χρήση του VAR αποφάσισε να τον αποβάλει για βίαιη συμπεριφορά
Ένα ασυνήθιστο και ιδιαίτερα αρνητικό περιστατικό σημειώθηκε σε αγώνα του πρωταθλήματος Καναδά, με τον ποδοσφαιριστή να αντικρίζει την κόκκινη κάρτα για βίαιη συμπεριφορά.
Συγκεκριμένα, ο Μπιέλο είχε μία έντονη αντίδραση απέναντι σε ένα ball boy, με αποτέλεσμα το παιδί να βρεθεί στο έδαφος έπειτα από την επαφή με τον ποδοσφαιριστή.
Αρχικά, το περιστατικό εξετάστηκε μέσω VAR, με τον διαιτητή να έχει τη δυνατότητα να δει ξανά τη φάση στο βίντεο. Αφού αξιολόγησε όσα συνέβησαν, αποφάσισε να αποβάλει τον Μπιέλο με απευθείας κόκκινη κάρτα για βίαιη συμπεριφορά.
Μετά την αποβολή του Μπιέλο το ball boy πανηγύρισε έξαλλα γυρνώντας προς την κερκίδα, η οποία τον αποθέωσε. Στο αγωνιστικό σκέλος η Καβάλρι νίκησε με 2-0 την Κέμπεκ.
Συγκεκριμένα, ο Μπιέλο είχε μία έντονη αντίδραση απέναντι σε ένα ball boy, με αποτέλεσμα το παιδί να βρεθεί στο έδαφος έπειτα από την επαφή με τον ποδοσφαιριστή.
Αρχικά, το περιστατικό εξετάστηκε μέσω VAR, με τον διαιτητή να έχει τη δυνατότητα να δει ξανά τη φάση στο βίντεο. Αφού αξιολόγησε όσα συνέβησαν, αποφάσισε να αποβάλει τον Μπιέλο με απευθείας κόκκινη κάρτα για βίαιη συμπεριφορά.
Μετά την αποβολή του Μπιέλο το ball boy πανηγύρισε έξαλλα γυρνώντας προς την κερκίδα, η οποία τον αποθέωσε. Στο αγωνιστικό σκέλος η Καβάλρι νίκησε με 2-0 την Κέμπεκ.
ALESSANDRO BIELLO IS SENT OFF FOR VIOLENT CONDUCT ON THE BALL KID 🤯🤯🤯 🔴 Watch #CPLSoccer playoffs on OneSoccer https://t.co/46KWdyKm5B— OneSoccer (@onesoccer) November 7, 2026
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