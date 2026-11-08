Ποδοσφαιριστής στον Καναδά έριξε κάτω ball boy και αποβλήθηκε μέσω VAR, δείτε βίντεο
SPORTS
ball boy Αποβολή Καναδάς

Ποδοσφαιριστής στον Καναδά έριξε κάτω ball boy και αποβλήθηκε μέσω VAR, δείτε βίντεο

Ο Μπιέλο έσπρωξε το ball boy και ο διαιτητής μετά τη χρήση του VAR αποφάσισε να τον αποβάλει για βίαιη συμπεριφορά

Ποδοσφαιριστής στον Καναδά έριξε κάτω ball boy και αποβλήθηκε μέσω VAR, δείτε βίντεο
Ένα ασυνήθιστο και ιδιαίτερα αρνητικό περιστατικό σημειώθηκε σε αγώνα του πρωταθλήματος Καναδά, με τον ποδοσφαιριστή να αντικρίζει την κόκκινη κάρτα για βίαιη συμπεριφορά.

Συγκεκριμένα, ο Μπιέλο είχε μία έντονη αντίδραση απέναντι σε ένα ball boy, με αποτέλεσμα το παιδί να βρεθεί στο έδαφος έπειτα από την επαφή με τον ποδοσφαιριστή.

Αρχικά, το περιστατικό εξετάστηκε μέσω VAR, με τον διαιτητή να έχει τη δυνατότητα να δει ξανά τη φάση στο βίντεο. Αφού αξιολόγησε όσα συνέβησαν, αποφάσισε να αποβάλει τον Μπιέλο με απευθείας κόκκινη κάρτα για βίαιη συμπεριφορά.

Μετά την αποβολή του Μπιέλο το ball boy πανηγύρισε έξαλλα γυρνώντας προς την κερκίδα, η οποία τον αποθέωσε. Στο αγωνιστικό σκέλος η Καβάλρι νίκησε με 2-0 την Κέμπεκ.


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