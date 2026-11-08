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Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ: Η ανάλυση των δύο ρόστερ, τα συν και τα πλην, οι προσωπικότητες και η πρώτη κόντρα του Αλγουαθίλ με τον Λίσι
Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ: Η ανάλυση των δύο ρόστερ, τα συν και τα πλην, οι προσωπικότητες και η πρώτη κόντρα του Αλγουαθίλ με τον Λίσι
Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ συγκρούονται για πρώτη φορά φέτος και στο χορτάρι θα παρατάξουν δύο ποιοτικά ρόστερ - Που υπερτερεί και που μειονεκτεί ο κάθε μονομάχος - Οι παίκτες-«κλειδιά» και η πρώτη κόντρα
Η κόντρα Ολυμπιακού-ΠΑΟΚ είναι από τις κλασικές στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Είναι από τα ματς που χαρακτηρίζονται από ένταση μεταξύ των δύο ομάδων. Έχει μία άλλη ομορφιά, μία πιο άγρια, μία ξεχωριστή αίγλη από κάθε άλλο μεγάλο ματς του ελληνικού πρωταθλήματος. Οι δυο τους θα βρεθούν αντίπαλοι απόψε (8/11) στο «Γ. Καραϊσκάκης» με τις συνθήκες να είναι εντελώς διαφορετικές για τις δύο ομάδες.
Ο Ολυμπιακός μετά το αήττητο σερί που τρέχει έχει φτιάξει το κλίμα στο εσωτερικό του, υπάρχει ηρεμία και ο Ιμανόλ Αλγουαθίλ χτίζει την ομάδα του πιο ήσυχα. Εντελώς διαφορετική είναι η κατάσταση που επικρατεί στον ΠΑΟΚ, αφού τα αποτελέσματα δεν είναι τα αναμενόμενα και η πίεση είναι μεγαλύτερη. Ο Αλέσιο Λίσι είναι συνεχώς υπό πίεση και αμφισβήτηση και απόψε καλείται να δώσει απαντήσεις.
Τα δύο κλαμπ έχουν αλλάξει πολύ σε σχέση με πέρσι. Παραμένουν δύο ακριβές ομάδες με τρομερή ποιότητα και επιλογές σε όλες τις θέσεις. Σε αυτή την αναμέτρηση η ομάδα που έχει σοβαρότερα προβλήματα είναι αυτή του ΠΑΟΚ, αφού έχει εκτός τον Μιχαηλίδη, τον Μεϊτέ, τον Κένι, τον Πέλκα, τον Τάχα Άλι.
Οι παίκτες κλειδιά των δύο ρόστερ
Η κάθε ομάδα έχει τις σταθερές της και στηρίζεται σε ποδοσφαιριστές που μπορούν να θεωρούνται κλειδιά και σημαντικοί για να την οδηγήσουν στη νίκη σε τέτοια ματς. Από την πλευρά του ΠΑΟΚ ο παίκτης κλειδί είναι ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς. Λίγα 24ωρα πριν τη σέντρα στο «Γ. Καραϊσκάκης» η ομάδα της Θεσσαλονίκης ήρθε σε συμφωνία μαζί του και τον δένει με νέο συμβόλαιο για 4+1 χρόνια. Ο Σέρβος πέρα από την ποιότητα του είναι μία πολύ μεγάλη προσωπικότητα, ένας παίκτης απαραίτητος για τα αποδυτήρια της ομάδας. Από την πλευρά του Ολυμπιακού ο παίκτης που έχει έναν πιο ηγετικό ρόλο και είναι κάτι παραπάνω από σημαντικός είναι ο Ρέμο Φρόιλερ. Από την ημέρα που ανέλαβε την τεχνική ηγεσία του Ολυμπιακού ο Ιμανόλ Αλγουαθίλ έχει δείξει ότι ο Ελβετός είναι ο εγκέφαλος της ομάδας, είναι παίκτης που κατευθύνει όλη την ομάδα. Δεν είναι τυχαίο ότι στα κρίσιμα αγώνων που η ομάδα του βρισκόταν σε μία δύσκολη θέση το πήρε πάνω του. Αυτοί οι δύο αναμένεται να παίξουν και καθοριστικό ρόλο στην έκβαση της αναμέτρησης ανάμεσα στις δύο ομάδες.
«Ερυθρόλευκο» πλεονέκτημα στην άμυνα
Κατά τα άλλα τα δύο κλαμπ είναι σε διαφορετική κατεύθυνση το τελευταίο διάστημα. Ο Ολυμπιακός με όπλο την άμυνα του καταφέρνει και παίρνει αποτελέσματα. Από την άλλη ο ΠΑΟΚ δέχεται γκολ σε σχεδόν κάθε παιχνίδι, κάνει σοβαρά λάθη στα μετόπισθεν και αποτελεί πρόβλημα η ανασταλτική του λειτουργία. Ο Ολυμπιακός με την παρουσία των Πιρόλα, Ρέτσου στο αρχικό σχήμα και τους Κάρμο, Σμαΐλοβιτς να βρίσκονται στον πάγκο υπερτερεί στην άμυνα. Για τον ΠΑΟΚ η απώλεια του Μιχαηλίδη είναι πολύ σημαντική, αφού του στερεί το δικαίωμα να χτίσει το παιχνίδι από πίσω. Όπως σοβαρό πρόβλημα για τους Θεσσαλονικείς υπάρχει και στο δεξί άκρο της άμυνας. Η απουσία του Κένι είναι πολύ μεγάλη με δεδομένο ότι δεν υπάρχει ότι δεν υπάρχει παίκτης να τον αντικαταστήσει. Στην άμυνα, λοιπόν, ο Ολυμπιακός έχει ένα πλεονέκτημα και σε ατομικό επίπεδο και σε επιδόσεις, ειδικά το τελευταίο διάστημα.
Προβάδισμα στα χαφ ο ένας, δύναμη στα άκρα ο άλλος
Τα χαφ είναι το πολύ μεγάλο όπλο του Ολυμπιακού. Παίκτες με ποιότητα και μεγάλη αξία που μέχρι τώρα αποδεικνύονται καθοριστικοί στην πορεία της ομάδας. Φρόιλερ, Πουέρτα και Έσε είναι η τριάδα που έχει κερδίσει τον Αλγουαθίλ. Μεταξύ αυτών των τριών γίνεται το rotation στη δυάδα των χαφ, ενώ μπροστά τους ο Τσικίνιο είναι αυτός που έχει πάρει τη θέση. Από την άλλη πλευρά Γιάκιτς, Σανταμαρία, Ζαφείρης, Τέιλορ είναι παίκτες που μοιράζονται τις δύο θέσεις, ενώ υπάρχει και η λύση του Μαντί Καμαρά. Ο Ολυμπιακός στο χώρο της μεσαίας γραμμής έχει σημαντικό πλεονέκτημα τόσο βάση προσώπων όσο και βάση εικόνας το τελευταίο διάστημα.
Τα άκρα της επίθεσης είναι μία μεγάλη κουβέντα για τον Ολυμπιακό. Υπάρχουν παίκτες όπως ο Μπέιλι, ο Ζέλσον και ο Ρόκα που έχουν ποιότητα και θεωρούνται σημαντικές μονάδες με τη δυνατότητα να αλλάξουν τη ροή ενός αγώνα. Ο Ζότα Σίλβα συνηθίζει να παίζει στη δεξιά πλευρά της επίθεσης του Ολυμπιακού. Ο ΠΑΟΚ θεωρητικά φαίνεται να έχει πλεονέκτημα έναντι του αντιπάλου του. Η παρουσία του Ζίβκοβιτς στη συγκεκριμένη θέση αλλάζει κατά πολύ τα δεδομένα και γέρνει τη ζυγαριά προς την πλευρά του Δικέφαλου του Βορρά. Όλα αυτά βέβαια με όσα ισχύουν αυτή τη στιγμή και με την κατάσταση που βρίσκονται οι ποδοσφαιριστές των δύο ομάδων. Ο Λίσι έχει τη λύση και του Σορετίρε, ενώ είναι σημαντική η απώλεια του Τάχα Άλι και του Πέλκα.
Ο Ολυμπιακός μετά το αήττητο σερί που τρέχει έχει φτιάξει το κλίμα στο εσωτερικό του, υπάρχει ηρεμία και ο Ιμανόλ Αλγουαθίλ χτίζει την ομάδα του πιο ήσυχα. Εντελώς διαφορετική είναι η κατάσταση που επικρατεί στον ΠΑΟΚ, αφού τα αποτελέσματα δεν είναι τα αναμενόμενα και η πίεση είναι μεγαλύτερη. Ο Αλέσιο Λίσι είναι συνεχώς υπό πίεση και αμφισβήτηση και απόψε καλείται να δώσει απαντήσεις.
Τα δύο κλαμπ έχουν αλλάξει πολύ σε σχέση με πέρσι. Παραμένουν δύο ακριβές ομάδες με τρομερή ποιότητα και επιλογές σε όλες τις θέσεις. Σε αυτή την αναμέτρηση η ομάδα που έχει σοβαρότερα προβλήματα είναι αυτή του ΠΑΟΚ, αφού έχει εκτός τον Μιχαηλίδη, τον Μεϊτέ, τον Κένι, τον Πέλκα, τον Τάχα Άλι.
Οι παίκτες κλειδιά των δύο ρόστερ
Η κάθε ομάδα έχει τις σταθερές της και στηρίζεται σε ποδοσφαιριστές που μπορούν να θεωρούνται κλειδιά και σημαντικοί για να την οδηγήσουν στη νίκη σε τέτοια ματς. Από την πλευρά του ΠΑΟΚ ο παίκτης κλειδί είναι ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς. Λίγα 24ωρα πριν τη σέντρα στο «Γ. Καραϊσκάκης» η ομάδα της Θεσσαλονίκης ήρθε σε συμφωνία μαζί του και τον δένει με νέο συμβόλαιο για 4+1 χρόνια. Ο Σέρβος πέρα από την ποιότητα του είναι μία πολύ μεγάλη προσωπικότητα, ένας παίκτης απαραίτητος για τα αποδυτήρια της ομάδας. Από την πλευρά του Ολυμπιακού ο παίκτης που έχει έναν πιο ηγετικό ρόλο και είναι κάτι παραπάνω από σημαντικός είναι ο Ρέμο Φρόιλερ. Από την ημέρα που ανέλαβε την τεχνική ηγεσία του Ολυμπιακού ο Ιμανόλ Αλγουαθίλ έχει δείξει ότι ο Ελβετός είναι ο εγκέφαλος της ομάδας, είναι παίκτης που κατευθύνει όλη την ομάδα. Δεν είναι τυχαίο ότι στα κρίσιμα αγώνων που η ομάδα του βρισκόταν σε μία δύσκολη θέση το πήρε πάνω του. Αυτοί οι δύο αναμένεται να παίξουν και καθοριστικό ρόλο στην έκβαση της αναμέτρησης ανάμεσα στις δύο ομάδες.
«Ερυθρόλευκο» πλεονέκτημα στην άμυνα
Κατά τα άλλα τα δύο κλαμπ είναι σε διαφορετική κατεύθυνση το τελευταίο διάστημα. Ο Ολυμπιακός με όπλο την άμυνα του καταφέρνει και παίρνει αποτελέσματα. Από την άλλη ο ΠΑΟΚ δέχεται γκολ σε σχεδόν κάθε παιχνίδι, κάνει σοβαρά λάθη στα μετόπισθεν και αποτελεί πρόβλημα η ανασταλτική του λειτουργία. Ο Ολυμπιακός με την παρουσία των Πιρόλα, Ρέτσου στο αρχικό σχήμα και τους Κάρμο, Σμαΐλοβιτς να βρίσκονται στον πάγκο υπερτερεί στην άμυνα. Για τον ΠΑΟΚ η απώλεια του Μιχαηλίδη είναι πολύ σημαντική, αφού του στερεί το δικαίωμα να χτίσει το παιχνίδι από πίσω. Όπως σοβαρό πρόβλημα για τους Θεσσαλονικείς υπάρχει και στο δεξί άκρο της άμυνας. Η απουσία του Κένι είναι πολύ μεγάλη με δεδομένο ότι δεν υπάρχει ότι δεν υπάρχει παίκτης να τον αντικαταστήσει. Στην άμυνα, λοιπόν, ο Ολυμπιακός έχει ένα πλεονέκτημα και σε ατομικό επίπεδο και σε επιδόσεις, ειδικά το τελευταίο διάστημα.
Προβάδισμα στα χαφ ο ένας, δύναμη στα άκρα ο άλλος
Τα χαφ είναι το πολύ μεγάλο όπλο του Ολυμπιακού. Παίκτες με ποιότητα και μεγάλη αξία που μέχρι τώρα αποδεικνύονται καθοριστικοί στην πορεία της ομάδας. Φρόιλερ, Πουέρτα και Έσε είναι η τριάδα που έχει κερδίσει τον Αλγουαθίλ. Μεταξύ αυτών των τριών γίνεται το rotation στη δυάδα των χαφ, ενώ μπροστά τους ο Τσικίνιο είναι αυτός που έχει πάρει τη θέση. Από την άλλη πλευρά Γιάκιτς, Σανταμαρία, Ζαφείρης, Τέιλορ είναι παίκτες που μοιράζονται τις δύο θέσεις, ενώ υπάρχει και η λύση του Μαντί Καμαρά. Ο Ολυμπιακός στο χώρο της μεσαίας γραμμής έχει σημαντικό πλεονέκτημα τόσο βάση προσώπων όσο και βάση εικόνας το τελευταίο διάστημα.
Τα άκρα της επίθεσης είναι μία μεγάλη κουβέντα για τον Ολυμπιακό. Υπάρχουν παίκτες όπως ο Μπέιλι, ο Ζέλσον και ο Ρόκα που έχουν ποιότητα και θεωρούνται σημαντικές μονάδες με τη δυνατότητα να αλλάξουν τη ροή ενός αγώνα. Ο Ζότα Σίλβα συνηθίζει να παίζει στη δεξιά πλευρά της επίθεσης του Ολυμπιακού. Ο ΠΑΟΚ θεωρητικά φαίνεται να έχει πλεονέκτημα έναντι του αντιπάλου του. Η παρουσία του Ζίβκοβιτς στη συγκεκριμένη θέση αλλάζει κατά πολύ τα δεδομένα και γέρνει τη ζυγαριά προς την πλευρά του Δικέφαλου του Βορρά. Όλα αυτά βέβαια με όσα ισχύουν αυτή τη στιγμή και με την κατάσταση που βρίσκονται οι ποδοσφαιριστές των δύο ομάδων. Ο Λίσι έχει τη λύση και του Σορετίρε, ενώ είναι σημαντική η απώλεια του Τάχα Άλι και του Πέλκα.
Πιο «ζεστή» η επίθεση του ΠΑΟΚ
Μεγάλο ενδιαφέρον έχει η επίθεση των δύο ομάδων. Εντιαγέ και Μπάνζα από τη μία πλευρά συνηθίζουν να παίζουν μαζί ειδικά το τελευταίο διάστημα. Αυτή την εποχή οι δυο τους δείχνουν ότι βρίσκονται σε ένα καλό φεγγάρι, βρίσκουν γκολ και δίνουν σημαντικές βοήθειες στην ομάδα τους. Προσθέστε σε αυτούς και τον Μύθου που συνήθως έρχεται από τον πάγκο και καταφέρνει να δώσει λύσεις στον ΠΑΟΚ και έχει καλή επαφή με τα αντίπαλα δίχτυα. Από την πλευρά του Ολυμπιακού ο Ελ Κααμπί παραμένει στα… πιτς και ο Ιμανόλ έχει διαθέσιμους, τους Γκονζάλες, Γιάρεμτσουκ και Μουαντιλμαντζί. Πρόκειται για επιθετικούς που έχουν ποιότητα, αλλά τους λείπει η σταθερότητα. Ο Αφρικανός σκόραρε την περασμένη αγωνιστική, ο Ιμανόλ δείχνει πως δεν έχει κάποιον από τους τρεις κολόνα και ιεραρχία αλλάζει από εβδομάδα σε εβδομάδα. Θεωρητικά αυτή τη στιγμή ο ΠΑΟΚ έχει πλεονέκτημα στο «9».
Η πρώτη… μονομαχία των δύο κόουτς
Τεράστιο ενδιαφέρον θα έχει απόψε και η μονομαχία των πάγκων. Μέχρι τώρα είχαμε συνηθίσει τις κόντρες ανάμεσα σε Μεντιλίμπαρ και Λουτσέσκου, αλλά τώρα τα πρόσωπα είναι νέα. Λίσι και Αλγουαθίλ θα συγκρουστούν για πρώτη φορά σε αυτό το σπουδαίο παιχνίδι του ελληνικού ποδοσφαίρου. Ο Βάσκος προπονητής του Ολυμπιακού δεν έχει μπορέσει να αλλάξει πολλά όσον αφορά στο καθαρά αγωνιστικό κομμάτι. Έχει καταφέρει, όμως, να δημιουργήσει μία ομάδα που πιστεύει στις δυνατότητες της μέχρι το τέλος. Προσπαθεί να παίξει περισσότερο στρωτό ποδόσφαιρο και όχι τόσο με σέντρες και άμεσο ποδόσφαιρο. Ο Λίσι από την πλευρά του φαίνεται ότι έχει βρει τη χημεία του ΠΑΟΚ από τη στιγμή που καθιέρωσε το 4-4-2. Θέλει να βγάζει ένταση η ομάδα του να πιέζει ψηλά τον αντίπαλο. Αρέσκεται να χτίζει παιχνίδι από πίσω και παράλληλα προσαρμόζεται στις απαιτήσεις που έχει ο αντίπαλος. Και η μεταξύ τους κόντρα θα έχει τεράστιο ενδιαφέρον στην… σκακιέρα του «Γ. Καραϊσκάκης».
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