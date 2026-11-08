Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ: Η ανάλυση των δύο ρόστερ, τα συν και τα πλην, οι προσωπικότητες και η πρώτη κόντρα του Αλγουαθίλ με τον Λίσι

Μεγάλο ενδιαφέρον έχει η επίθεση των δύο ομάδων. Εντιαγέ και Μπάνζα από τη μία πλευρά συνηθίζουν να παίζουν μαζί ειδικά το τελευταίο διάστημα. Αυτή την εποχή οι δυο τους δείχνουν ότι βρίσκονται σε ένα καλό φεγγάρι, βρίσκουν γκολ και δίνουν σημαντικές βοήθειες στην ομάδα τους. Προσθέστε σε αυτούς και τον Μύθου που συνήθως έρχεται από τον πάγκο και καταφέρνει να δώσει λύσεις στον ΠΑΟΚ και έχει καλή επαφή με τα αντίπαλα δίχτυα. Από την πλευρά του Ολυμπιακού ο Ελ Κααμπί παραμένει στα… πιτς και ο Ιμανόλ έχει διαθέσιμους, τους Γκονζάλες, Γιάρεμτσουκ και Μουαντιλμαντζί. Πρόκειται για επιθετικούς που έχουν ποιότητα, αλλά τους λείπει η σταθερότητα. Ο Αφρικανός σκόραρε την περασμένη αγωνιστική, ο Ιμανόλ δείχνει πως δεν έχει κάποιον από τους τρεις κολόνα και ιεραρχία αλλάζει από εβδομάδα σε εβδομάδα. Θεωρητικά αυτή τη στιγμή ο ΠΑΟΚ έχει πλεονέκτημα στο «9».Τεράστιο ενδιαφέρον θα έχει απόψε και η μονομαχία των πάγκων. Μέχρι τώρα είχαμε συνηθίσει τις κόντρες ανάμεσα σε Μεντιλίμπαρ και Λουτσέσκου, αλλά τώρα τα πρόσωπα είναι νέα. Λίσι και Αλγουαθίλ θα συγκρουστούν για πρώτη φορά σε αυτό το σπουδαίο παιχνίδι του ελληνικού ποδοσφαίρου. Ο Βάσκος προπονητής του Ολυμπιακού δεν έχει μπορέσει να αλλάξει πολλά όσον αφορά στο καθαρά αγωνιστικό κομμάτι. Έχει καταφέρει, όμως, να δημιουργήσει μία ομάδα που πιστεύει στις δυνατότητες της μέχρι το τέλος. Προσπαθεί να παίξει περισσότερο στρωτό ποδόσφαιρο και όχι τόσο με σέντρες και άμεσο ποδόσφαιρο. Ο Λίσι από την πλευρά του φαίνεται ότι έχει βρει τη χημεία του ΠΑΟΚ από τη στιγμή που καθιέρωσε το 4-4-2. Θέλει να βγάζει ένταση η ομάδα του να πιέζει ψηλά τον αντίπαλο. Αρέσκεται να χτίζει παιχνίδι από πίσω και παράλληλα προσαρμόζεται στις απαιτήσεις που έχει ο αντίπαλος. Και η μεταξύ τους κόντρα θα έχει τεράστιο ενδιαφέρον στην… σκακιέρα του «Γ. Καραϊσκάκης».