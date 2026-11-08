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Χάος σε αγώνα πυγμαχίας στην Τουρκία, με το ρινγκ να μετατρέπεται σε πεδίο μάχης, δείτε βίντεο
Χάος σε αγώνα πυγμαχίας στην Τουρκία, με το ρινγκ να μετατρέπεται σε πεδίο μάχης, δείτε βίντεο
Η κίνηση του Μουράντ Αλίεφ, μετά τη νίκη επί του Ουμούτ Τσαμκιράν, άναψε τα αίματα με μέλη των δύο επιτελείων και ανθρώπους της ασφαλείας να εισβάλουν στο ρινγκ
Απίστευτες σκηνές εκτυλίχθηκαν σε αγώνα πυγμαχίας στην Κωνσταντινούπολη, καθώς η αναμέτρηση του Μουράντ Αλίεφ με τον Ουμούτ Τσαμκιράν ολοκληρώθηκε με μία γενικευμένη σύρραξη μέσα στο ρινγκ.
Ο 31χρονος πυγμάχος επικράτησε με ομόφωνη απόφαση των κριτών, κατακτώντας τον τίτλο WBC Silver στην κατηγορία των βαρέων βαρών. Ωστόσο, η επιτυχία του πέρασε γρήγορα σε δεύτερη μοίρα, αφού αμέσως μετά το τελευταίο καμπανάκι ακολούθησαν σκηνές χάους.
İstanbul’daki boks maçında akılalmaz görüntüler! Umut Çamkıran ile Mourad Aliyev arasındaki mücadeleyi Aliyev kazandı. Maçın ardından seyircilere yönelik bel altı bir harekette bulunan Mourad Aliyev’e aniden saldırı başladı. Onlarca taraftarın ringe girmesiyle ortalık bir anda karıştı. Mourad Aliyev, güçlükle salondan çıkarıldı.— Aykırı (@aykiri) November 8, 2026
Σύμφωνα με όσα καταγράφηκαν, ο Αλίεφ περιφερόταν στον αγωνιστικό χώρο της Ulker Sports Arena, κάνοντας μία χειρονομία προς την εξέδρα. Τη στιγμή που φαινόταν πως πλησίαζε τον αντίπαλό του για να τον αγκαλιάσει, ο Τσαμκιράν φέρεται να εξαπέλυσε ένα χτύπημα, πυροδοτώντας τη μεγάλη ένταση.
Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, άνθρωποι από τα δύο στρατόπεδα, μέλη των επιτελείων και προσωπικό ασφαλείας μπήκαν στο ρινγκ, με την κατάσταση να ξεφεύγει από κάθε έλεγχο.
Ο Αλίεφ δέχθηκε αρκετά χτυπήματα κατά τη διάρκεια της συμπλοκής, ακόμη και στο πίσω μέρος του κεφαλιού, προτού καταφέρει τελικά να απομακρυνθεί από το σημείο. Την ίδια ώρα, στο ρινγκ επικρατούσε πανδαιμόνιο, με άτομα να κυνηγούν το ένα το άλλο και αντικείμενα να εκτοξεύονται.
Δεν είναι, πάντως, η πρώτη φορά που ο έμπειρος πυγμάχος βρίσκεται στο επίκεντρο έντονων σκηνών. Το 2020 είχε προκαλέσει αίσθηση στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο, όταν μετά τον αμφιλεγόμενο αποκλεισμό του στα προημιτελικά αρνήθηκε να εγκαταλείψει το ρινγκ, παραμένοντας εκεί για περίπου 45 λεπτά σε ένδειξη διαμαρτυρίας.
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