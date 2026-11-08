Χάος σε αγώνα πυγμαχίας στην Τουρκία, με το ρινγκ να μετατρέπεται σε πεδίο μάχης, δείτε βίντεο

Η κίνηση του Μουράντ Αλίεφ, μετά τη νίκη επί του Ουμούτ Τσαμκιράν, άναψε τα αίματα με μέλη των δύο επιτελείων και ανθρώπους της ασφαλείας να εισβάλουν στο ρινγκ