Χάος σε αγώνα πυγμαχίας στην Τουρκία, με το ρινγκ να μετατρέπεται σε πεδίο μάχης, δείτε βίντεο
SPORTS
Μουράντ Αλίεφ Ουμούτ Τσαμκιράν Πυγμαχία

Χάος σε αγώνα πυγμαχίας στην Τουρκία, με το ρινγκ να μετατρέπεται σε πεδίο μάχης, δείτε βίντεο

Η κίνηση του Μουράντ Αλίεφ, μετά τη νίκη επί του Ουμούτ Τσαμκιράν, άναψε τα αίματα με μέλη των δύο επιτελείων και ανθρώπους της ασφαλείας να εισβάλουν στο ρινγκ

Χάος σε αγώνα πυγμαχίας στην Τουρκία, με το ρινγκ να μετατρέπεται σε πεδίο μάχης, δείτε βίντεο
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Απίστευτες σκηνές εκτυλίχθηκαν σε αγώνα πυγμαχίας στην Κωνσταντινούπολη, καθώς η αναμέτρηση του Μουράντ Αλίεφ με τον Ουμούτ Τσαμκιράν ολοκληρώθηκε με μία γενικευμένη σύρραξη μέσα στο ρινγκ.

Ο 31χρονος πυγμάχος επικράτησε με ομόφωνη απόφαση των κριτών, κατακτώντας τον τίτλο WBC Silver στην κατηγορία των βαρέων βαρών. Ωστόσο, η επιτυχία του πέρασε γρήγορα σε δεύτερη μοίρα, αφού αμέσως μετά το τελευταίο καμπανάκι ακολούθησαν σκηνές χάους.



Σύμφωνα με όσα καταγράφηκαν, ο Αλίεφ περιφερόταν στον αγωνιστικό χώρο της Ulker Sports Arena, κάνοντας μία χειρονομία προς την εξέδρα. Τη στιγμή που φαινόταν πως πλησίαζε τον αντίπαλό του για να τον αγκαλιάσει, ο Τσαμκιράν φέρεται να εξαπέλυσε ένα χτύπημα, πυροδοτώντας τη μεγάλη ένταση.

Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, άνθρωποι από τα δύο στρατόπεδα, μέλη των επιτελείων και προσωπικό ασφαλείας μπήκαν στο ρινγκ, με την κατάσταση να ξεφεύγει από κάθε έλεγχο.

Ο Αλίεφ δέχθηκε αρκετά χτυπήματα κατά τη διάρκεια της συμπλοκής, ακόμη και στο πίσω μέρος του κεφαλιού, προτού καταφέρει τελικά να απομακρυνθεί από το σημείο. Την ίδια ώρα, στο ρινγκ επικρατούσε πανδαιμόνιο, με άτομα να κυνηγούν το ένα το άλλο και αντικείμενα να εκτοξεύονται.

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Δεν είναι, πάντως, η πρώτη φορά που ο έμπειρος πυγμάχος βρίσκεται στο επίκεντρο έντονων σκηνών. Το 2020 είχε προκαλέσει αίσθηση στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο, όταν μετά τον αμφιλεγόμενο αποκλεισμό του στα προημιτελικά αρνήθηκε να εγκαταλείψει το ρινγκ, παραμένοντας εκεί για περίπου 45 λεπτά σε ένδειξη διαμαρτυρίας.
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