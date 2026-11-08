FA Cup: Ο Τσάρλι Σάβατζ πλήγωσε τον πατέρα του με γκολ κόντρα στην Πίτερμπρο, δείτε βίντεο
SPORTS
Τσάρλι Σάβατζ γκολ Ρέντινγκ Πιτέρμπορο FA Cup

FA Cup: Ο Τσάρλι Σάβατζ πλήγωσε τον πατέρα του με γκολ κόντρα στην Πίτερμπρο, δείτε βίντεο

Ο μέσος της Ρέντινγκ σκόραρε κατά της ομάδας του πάτερα του και πανηγύρισε την πρόκριση στον επόμενο γύρο του Κυπέλλου Αγγλίας

FA Cup: Ο Τσάρλι Σάβατζ πλήγωσε τον πατέρα του με γκολ κόντρα στην Πίτερμπρο, δείτε βίντεο
Μία ξεχωριστή ποδοσφαιρική ιστορία εκτυλίχθηκε στον πρώτο γύρο του Κυπέλλου Αγγλίας, με τον Τσάρλι Σάβατζ να βρίσκει δίχτυα απέναντι στην ομάδα του πατέρα του, Ρόμπι, σε μία αναμέτρηση που είχε ξεχωριστή σημασία για την οικογένεια.



Ο 23χρονος μέσος της Ρέντινγκ κατάφερε να σκοράρει απέναντι στην Πίτερμπρο Γιουνάιτεντ, στην οποία βρίσκεται ο πατέρας του ως προπονητής, συμμετέχοντας στη μεγάλη νίκη της ομάδας του με το εμφατικό 5-0.



Η αναμέτρηση στο Λόντον Ρόουντ είχε, λοιπόν, και οικογενειακό ενδιαφέρον, αφού ο Ρόμπι Σάβατζ βρέθηκε στην αντίπαλη πλευρά, βλέποντας τον γιο του να πανηγυρίζει ένα γκολ εις βάρος της δικής του ομάδας.

Για τον νεαρό ποδοσφαιριστή ήταν σίγουρα μία ιδιαίτερη στιγμή, όμως για τον πατέρα του η βραδιά είχε σαφώς λιγότερο ευχάριστη κατάληξη.

Thema Insights

Plastic Free Greece 2026: Λέσβος

Ο επίλογος του φετινού Plastic Free Greece γράφτηκε δυναμικά το τριήμερο 23 - 25 Σεπτεμβρίου με τέσσερις καθαρισμούς στο 3ο μεγαλύτερο νησί της χώρας, που το ανακούφισαν σημαντική από την ανθρωπογενή ρύπανση. 

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης