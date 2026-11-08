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FA Cup: Ο Τσάρλι Σάβατζ πλήγωσε τον πατέρα του με γκολ κόντρα στην Πίτερμπρο, δείτε βίντεο
FA Cup: Ο Τσάρλι Σάβατζ πλήγωσε τον πατέρα του με γκολ κόντρα στην Πίτερμπρο, δείτε βίντεο
Ο μέσος της Ρέντινγκ σκόραρε κατά της ομάδας του πάτερα του και πανηγύρισε την πρόκριση στον επόμενο γύρο του Κυπέλλου Αγγλίας
Μία ξεχωριστή ποδοσφαιρική ιστορία εκτυλίχθηκε στον πρώτο γύρο του Κυπέλλου Αγγλίας, με τον Τσάρλι Σάβατζ να βρίσκει δίχτυα απέναντι στην ομάδα του πατέρα του, Ρόμπι, σε μία αναμέτρηση που είχε ξεχωριστή σημασία για την οικογένεια.
Ο 23χρονος μέσος της Ρέντινγκ κατάφερε να σκοράρει απέναντι στην Πίτερμπρο Γιουνάιτεντ, στην οποία βρίσκεται ο πατέρας του ως προπονητής, συμμετέχοντας στη μεγάλη νίκη της ομάδας του με το εμφατικό 5-0.
Η αναμέτρηση στο Λόντον Ρόουντ είχε, λοιπόν, και οικογενειακό ενδιαφέρον, αφού ο Ρόμπι Σάβατζ βρέθηκε στην αντίπαλη πλευρά, βλέποντας τον γιο του να πανηγυρίζει ένα γκολ εις βάρος της δικής του ομάδας.
Για τον νεαρό ποδοσφαιριστή ήταν σίγουρα μία ιδιαίτερη στιγμή, όμως για τον πατέρα του η βραδιά είχε σαφώς λιγότερο ευχάριστη κατάληξη.
Charlie Savage, son of Robbie, scored against his Dad's team Peterborough United as Reading eventually ran out 5-0 winners in the first round of the FA Cup. Safe to say Robbie was not impressed with his 23-year-old son at London Road...— The Athletic | Football (@TheAthleticFC) November 7, 2026
Ο 23χρονος μέσος της Ρέντινγκ κατάφερε να σκοράρει απέναντι στην Πίτερμπρο Γιουνάιτεντ, στην οποία βρίσκεται ο πατέρας του ως προπονητής, συμμετέχοντας στη μεγάλη νίκη της ομάδας του με το εμφατικό 5-0.
Son Knocks dad out of FA Cup. 😂 #Robbiesavage #EmiratesFACup #readingfc https://t.co/TnuxPtf36D— Iraguha Herbert (@IraguhaHerbert) November 8, 2026
Η αναμέτρηση στο Λόντον Ρόουντ είχε, λοιπόν, και οικογενειακό ενδιαφέρον, αφού ο Ρόμπι Σάβατζ βρέθηκε στην αντίπαλη πλευρά, βλέποντας τον γιο του να πανηγυρίζει ένα γκολ εις βάρος της δικής του ομάδας.
Για τον νεαρό ποδοσφαιριστή ήταν σίγουρα μία ιδιαίτερη στιγμή, όμως για τον πατέρα του η βραδιά είχε σαφώς λιγότερο ευχάριστη κατάληξη.
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