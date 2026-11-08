Ο Μπάντιο οδήγησε τον Παναθηναϊκό στη νίκη επί της ΑΕΚ με 83-74, δείτε βίντεο

Ο Σενεγαλέζος σημείωσε 25 πόντους και ήταν ο κορυφαίος των «πρασίνων» στη SUNEL Arena, για την 6η αγωνιστική της Stoiximan GBL - Κατά τη διάρκεια του αγώνα τραυματίστηκαν οι Μπράουν και Φλιώνης