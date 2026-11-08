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Ο Μπάντιο οδήγησε τον Παναθηναϊκό στη νίκη επί της ΑΕΚ με 83-74, δείτε βίντεο
Ο Μπάντιο οδήγησε τον Παναθηναϊκό στη νίκη επί της ΑΕΚ με 83-74, δείτε βίντεο
Ο Σενεγαλέζος σημείωσε 25 πόντους και ήταν ο κορυφαίος των «πρασίνων» στη SUNEL Arena, για την 6η αγωνιστική της Stoiximan GBL - Κατά τη διάρκεια του αγώνα τραυματίστηκαν οι Μπράουν και Φλιώνης
Σε μια ματσάρα στη SUNEL Arena, ο Παναθηναϊκός δυσκολεύτηκε πολύ κόντρα στην εξαιρετική ΑΕΚ, αλλά στο τέλος επικράτησε με 83-74. Στο 5-1 οι πράσινοι, στο 2-4 έπεσε η Ένωση σε μια αναμέτρηση που επισκιάστηκε από τον τραυματισμό του Μπράουν στον αχίλλειο.
Για την ομάδα του Ομπράντοβιτς, ο Φρανσίσκο είχε 14 και ο Μπάντιο με 25 ήταν κορυφαίος. Για το σύνολο του Σάκοτα ο Λαρεντζάκης μέτρησε 13 πόντους και ο Τζόζεφ 13, με τον Μπάρτλεϊ να μετρά 19.
Σε μια ανύποπτη στιγμή, ο Μπράουν στάθηκε άτυχος λίγο πριν το ημίχρονο. Το δεξί του πόδι κόλλησε στο παρκέ. Αμέσως σηκώθηκε και έφυγε κουτσαίνοντας για τα αποδυτήρια, με τον οργανισμό της Ένωσης να είναι σε αναμμένα κάρβουνα, αφού ο τραυματισμός είναι στον αχίλλειο. Ο παίκτης πηγε στο νοσοκομείο για εξετάσεις. Ο Μπάρτλεϊ έβαλε το καλάθι του ματς με τρίποντο από το κέντρο στο τέλος της δεύτερης περιόδου.
Το ματς
Η ΑΕΚ μπήκε καλά στο ματς και με τους Μπάρτλεϊ και Τζόζεφ προηγήθηκε με 6-0 στο 2', κάτι που έκανε έξαλλο τον Ομπράντοβιτς. Ο Παναθηναϊκός δεν μπορούσε να βρει λύσεις σε άμυνα και επίθεση, με τον Φλιώνη να γράφει το 8-0. Ο Φρανσίσκο με 5 πόντους σε λίγα δευτερόλεπτα, έκανε το 11-5 στα μέσα της πρώτης περιόδου κόντρα στην Ένωση που ξεκίνησε με 5/5 σουτ. Ο Λαρεντζάκης με παλικαρίσια προσπάθεια έκανε το 18-9 στο 8'. Ο Μπάντιο μείωσε σε 18-14 άμεσα.
Ο Λαρεντζάκης σκόραρε με τρίποντο για το 24-17, αναγκάζοντας τον Ομπράντοβιτς να καλέσει timeout στο ξεκίνημα της δεύτερης περιόδου. Το floater του Μπόνγκα έφερε το ματς σε απόσταση τριπόντου για το 24-21 στο 13'. Ο Μπράουν με γκολ-φάουλ έγραψε το 29 -26 στα μέσα του δεύτερου δεκαλέπτου. Με το τρίποντο του Μπάντιο πέρασε για πρώτη φορά μπροστά στο ματς ο Παναθηναϊκός στο 17'. Λίγο πριν το τέλος όλοι πάγωσαν, αφού ο Μπράουν σε μια ανύποπτη στιγμή, είδε το δεξί του πόδι να κολλά στο παρκέ. Αμέσως σηκώθηκε και κουτσαίνοντας έφυγε για τα αποδυτήρια, με την Ένωση να ενημερώνει για τραυματισμό στον αχίλλειο και τον παίκτη να πηγαίνει στο νοσοκομείο για εξετάσεις.
Το δεύτερο ημίχρονο άρχισε με τον Νόλεϊ να γράφει το 53-47 στα μέσα της δεύτερης περιόδου. Με το τρίποντο του Μπάντιο ο Παναθηναϊκός έκανε το 55-57 στο 28'. Το δεκάλεπτο τελείωσε στο 55-58, με τις άμυνες να κυριαρχούν στις τελευταίες επιθέσεις του δεκαλέπτου.
Ο Λαρεντζάκης σκόραρε με ωραίο μπάσιμο για το 57-58 στο ξεκίνημα της περιοδου. Ο Μπάντιο έκανε το 57-63 στο 32'. Ο Μπάρτλεϊ με τρίποντο μείωσε σε 64-66. Ο Μπόνγκα έκανε το 69-78 στο 36, αλλά ο Τζόζεφ έγραψε το 71-78, δύο λεπτά πριν το τέλος. Ο Μπάντιο έκρινε το ματς με τρίποντο για το 74-83, φτάνοντας τους 25 πόντους.
Τα δεκάλεπτα: 19-14, 40-37, 55-58, 74-83
Δείτε ΕΔΩ τα στατιστικά του αγώνα
Πηγή: gazzetta.gr
Για την ομάδα του Ομπράντοβιτς, ο Φρανσίσκο είχε 14 και ο Μπάντιο με 25 ήταν κορυφαίος. Για το σύνολο του Σάκοτα ο Λαρεντζάκης μέτρησε 13 πόντους και ο Τζόζεφ 13, με τον Μπάρτλεϊ να μετρά 19.
Σε μια ανύποπτη στιγμή, ο Μπράουν στάθηκε άτυχος λίγο πριν το ημίχρονο. Το δεξί του πόδι κόλλησε στο παρκέ. Αμέσως σηκώθηκε και έφυγε κουτσαίνοντας για τα αποδυτήρια, με τον οργανισμό της Ένωσης να είναι σε αναμμένα κάρβουνα, αφού ο τραυματισμός είναι στον αχίλλειο. Ο παίκτης πηγε στο νοσοκομείο για εξετάσεις. Ο Μπάρτλεϊ έβαλε το καλάθι του ματς με τρίποντο από το κέντρο στο τέλος της δεύτερης περιόδου.
Το ματς
Η ΑΕΚ μπήκε καλά στο ματς και με τους Μπάρτλεϊ και Τζόζεφ προηγήθηκε με 6-0 στο 2', κάτι που έκανε έξαλλο τον Ομπράντοβιτς. Ο Παναθηναϊκός δεν μπορούσε να βρει λύσεις σε άμυνα και επίθεση, με τον Φλιώνη να γράφει το 8-0. Ο Φρανσίσκο με 5 πόντους σε λίγα δευτερόλεπτα, έκανε το 11-5 στα μέσα της πρώτης περιόδου κόντρα στην Ένωση που ξεκίνησε με 5/5 σουτ. Ο Λαρεντζάκης με παλικαρίσια προσπάθεια έκανε το 18-9 στο 8'. Ο Μπάντιο μείωσε σε 18-14 άμεσα.
Ο Λαρεντζάκης σκόραρε με τρίποντο για το 24-17, αναγκάζοντας τον Ομπράντοβιτς να καλέσει timeout στο ξεκίνημα της δεύτερης περιόδου. Το floater του Μπόνγκα έφερε το ματς σε απόσταση τριπόντου για το 24-21 στο 13'. Ο Μπράουν με γκολ-φάουλ έγραψε το 29 -26 στα μέσα του δεύτερου δεκαλέπτου. Με το τρίποντο του Μπάντιο πέρασε για πρώτη φορά μπροστά στο ματς ο Παναθηναϊκός στο 17'. Λίγο πριν το τέλος όλοι πάγωσαν, αφού ο Μπράουν σε μια ανύποπτη στιγμή, είδε το δεξί του πόδι να κολλά στο παρκέ. Αμέσως σηκώθηκε και κουτσαίνοντας έφυγε για τα αποδυτήρια, με την Ένωση να ενημερώνει για τραυματισμό στον αχίλλειο και τον παίκτη να πηγαίνει στο νοσοκομείο για εξετάσεις.
Το δεύτερο ημίχρονο άρχισε με τον Νόλεϊ να γράφει το 53-47 στα μέσα της δεύτερης περιόδου. Με το τρίποντο του Μπάντιο ο Παναθηναϊκός έκανε το 55-57 στο 28'. Το δεκάλεπτο τελείωσε στο 55-58, με τις άμυνες να κυριαρχούν στις τελευταίες επιθέσεις του δεκαλέπτου.
Ο Λαρεντζάκης σκόραρε με ωραίο μπάσιμο για το 57-58 στο ξεκίνημα της περιοδου. Ο Μπάντιο έκανε το 57-63 στο 32'. Ο Μπάρτλεϊ με τρίποντο μείωσε σε 64-66. Ο Μπόνγκα έκανε το 69-78 στο 36, αλλά ο Τζόζεφ έγραψε το 71-78, δύο λεπτά πριν το τέλος. Ο Μπάντιο έκρινε το ματς με τρίποντο για το 74-83, φτάνοντας τους 25 πόντους.
Τα δεκάλεπτα: 19-14, 40-37, 55-58, 74-83
Δείτε ΕΔΩ τα στατιστικά του αγώνα
Πηγή: gazzetta.gr
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