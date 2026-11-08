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AEK - Παναθηναϊκός: Το τρομερό buzzer beater του Μπάρτλεϊ πίσω από το κέντρο, δείτε βίντεο
AEK - Παναθηναϊκός: Το τρομερό buzzer beater του Μπάρτλεϊ πίσω από το κέντρο, δείτε βίντεο
Με τον καλύτερο τρόπο ολοκληρώθηκε για την ΑΕΚ το πρώτο μέρος του αγώνα με αντίπαλο τον Παναθηναϊκό για τη Stoiximan GBL, καθώς ο Μπάρτλεϊ σκόραρε πίσω από το κέντρο
Με τον πιο εντυπωσιακό τρόπο ολοκληρώθηκε το πρώτο ημίχρονο της αναμέτρησης ανάμεσα στην ΑΕΚ και τον Παναθηναϊκό, με τον Φρανκ Μπάρτλεϊ να πετυχαίνει ένα απίθανο τρίποντο πίσω από το κέντρο.
Ο Αμερικανός γκαρντ έγινε ο απόλυτος πρωταγωνιστής της τελευταίας επίθεσης της Ένωσης, καθώς με περίπου ένα δευτερόλεπτο να απομένει για την ανάπαυλα, πήρε την απόφαση να εκτελέσει πίσω από το κέντρο του γηπέδου.
Η μπάλα κατέληξε στο καλάθι με τη βοήθεια του ταμπλό, προκαλώντας πανδαιμόνιο στις εξέδρες της SUNEL Arena και ξεσηκώνοντας τους φίλους της ΑΕΚ.
Με αυτό το απίθανο buzzer beater, ο Μπάρτλεϊ διαμόρφωσε το 40-37 υπέρ της Ένωσης, στέλνοντας την ομάδα του στα αποδυτήρια με το προβάδισμα και χαρίζοντας μία από τις πιο θεαματικές στιγμές του αγώνα.
Ο Αμερικανός γκαρντ έγινε ο απόλυτος πρωταγωνιστής της τελευταίας επίθεσης της Ένωσης, καθώς με περίπου ένα δευτερόλεπτο να απομένει για την ανάπαυλα, πήρε την απόφαση να εκτελέσει πίσω από το κέντρο του γηπέδου.
Η μπάλα κατέληξε στο καλάθι με τη βοήθεια του ταμπλό, προκαλώντας πανδαιμόνιο στις εξέδρες της SUNEL Arena και ξεσηκώνοντας τους φίλους της ΑΕΚ.
Με αυτό το απίθανο buzzer beater, ο Μπάρτλεϊ διαμόρφωσε το 40-37 υπέρ της Ένωσης, στέλνοντας την ομάδα του στα αποδυτήρια με το προβάδισμα και χαρίζοντας μία από τις πιο θεαματικές στιγμές του αγώνα.
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