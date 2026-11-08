AEK - Παναθηναϊκός: Το τρομερό buzzer beater του Μπάρτλεϊ πίσω από το κέντρο, δείτε βίντεο

Με τον καλύτερο τρόπο ολοκληρώθηκε για την ΑΕΚ το πρώτο μέρος του αγώνα με αντίπαλο τον Παναθηναϊκό για τη Stoiximan GBL, καθώς ο Μπάρτλεϊ σκόραρε πίσω από το κέντρο