Δίχως τους Παπανικολάου και Χολ στο Μαρούσι ο Ολυμπιακός

Η ομάδα του Πειραιά θα αντιμετωπίσει εκτός έδρας το Μαρούσι, για την 6η αγωνιστική της Stoiximan GBL, χωρίς να έχει στη διάθεσή της τον Έλληνα φόργουορντ και τον Αμερικανό σέντερ