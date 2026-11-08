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Δίχως τους Παπανικολάου και Χολ στο Μαρούσι ο Ολυμπιακός
Δίχως τους Παπανικολάου και Χολ στο Μαρούσι ο Ολυμπιακός
Η ομάδα του Πειραιά θα αντιμετωπίσει εκτός έδρας το Μαρούσι, για την 6η αγωνιστική της Stoiximan GBL, χωρίς να έχει στη διάθεσή της τον Έλληνα φόργουορντ και τον Αμερικανό σέντερ
Με δύο σημαντικές απουσίες θα αντιμετωπίσει ο Ολυμπιακός το Μαρούσι, στο πλαίσιο των υποχρεώσεών του στη Stoiximan GBL, καθώς ο Γιώργος Μπαρτζώκας δεν θα έχει στη διάθεσή του τους Κώστα Παπανικολάου και Ντόντα Χολ.
Ο αρχηγός των Πειραιωτών αντιμετωπίζει πρόβλημα τενοντίτιδας στον καταφυτικό τένοντα του ορθού κοιλιακού, με αποτέλεσμα να μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης από τη συγκεκριμένη αναμέτρηση.
Παράλληλα, εκτός εξάδας ξένων έμεινε ο Ντόντα Χολ, ο οποίος δεν θα αγωνιστεί απέναντι στην ομάδα του Αμαρουσίου. Το παιχνίδι είναι προγραμματισμένο για τις 17:30.
Αναλυτικά η δωδεκάδα του Ολυμπιακού: Μίλερ-ΜακΙντάιρ, Γουόρντ, Μπουρνελές, Πάπας, Πλώτας, Βεζένκοφ, Νετζήπολου, Εντζάι, Καραγιαννίδης, Μιλουτίνοφ, Τζόσεφ, Φουρνιέ.
Ο αρχηγός των Πειραιωτών αντιμετωπίζει πρόβλημα τενοντίτιδας στον καταφυτικό τένοντα του ορθού κοιλιακού, με αποτέλεσμα να μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης από τη συγκεκριμένη αναμέτρηση.
Παράλληλα, εκτός εξάδας ξένων έμεινε ο Ντόντα Χολ, ο οποίος δεν θα αγωνιστεί απέναντι στην ομάδα του Αμαρουσίου. Το παιχνίδι είναι προγραμματισμένο για τις 17:30.
Αναλυτικά η δωδεκάδα του Ολυμπιακού: Μίλερ-ΜακΙντάιρ, Γουόρντ, Μπουρνελές, Πάπας, Πλώτας, Βεζένκοφ, Νετζήπολου, Εντζάι, Καραγιαννίδης, Μιλουτίνοφ, Τζόσεφ, Φουρνιέ.
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