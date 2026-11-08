Πέντε ερωτήματα που βοηθούν να δείτε πέρα από τις αίθουσες και τα προγράμματα, είτε ψάχνετε Νηπιαγωγείο είτε σκέφτεστε την Α΄ Δημοτικού.
Οι 22 καλύτεροι προορισμοί για τα φετινά Χριστούγεννα: Από τις αγορές της Ευρώπης, στο μπάρμπεκιου στην παραλία και το «κάψιμο του διαβόλου» στη Γουατεμάλα
Η Νέα Υόρκη στην κορυφή της λίστας του Time Out, με το Λονδίνο και τη Λαπωνία να συμπληρώνουν την τριάδα - Οι παραδόσεις, τα έθιμα και οι πιο ασυνήθιστες χριστουγεννιάτικες εμπειρίες
Ποια είναι, όμως, τα καλύτερα μέρη στον κόσμο για να περάσει κανείς τα Χριστούγεννα;
Το ταξιδιωτικό περιοδικό Time Out συγκέντρωσε 22 προορισμούς που προσφέρουν εντελώς διαφορετικές εμπειρίες, από τη χιονισμένη Λαπωνία και τις ιστορικές πλατείες της Κεντρικής Ευρώπης μέχρι τις παραλίες του Σίδνεϊ και τα εξωτικά τοπία της Ταϊλάνδης.
Νέα Υόρκη, Λονδίνο και Λαπωνία στην πρώτη τριάδαΗ Νέα Υόρκη καταλαμβάνει την πρώτη θέση, προσφέροντας ίσως την πιο αναγνωρίσιμη χριστουγεννιάτικη εικόνα στον κόσμο. Οι εντυπωσιακά στολισμένες βιτρίνες της Πέμπτης Λεωφόρου, το εμβληματικό δέντρο του Rockefeller Center, που φέτος φωταγωγείται στις 2 Δεκεμβρίου, και οι υπαίθριες γιορτινές αγορές δημιουργούν το σκηνικό που έχει αποτυπωθεί σε αμέτρητες κινηματογραφικές ταινίες.
Το Time Out προτείνει, μάλιστα, στους επισκέπτες να μην περιοριστούν στο Μανχάταν, αλλά να επισκεφθούν το Ντάικερ Χάιτς στο Μπρούκλιν, όπου ολόκληρες γειτονιές συναγωνίζονται για τον πιο εντυπωσιακό χριστουγεννιάτικο στολισμό.
🎄🗽 CHRISTMAS IN NEW YORK – PURE MAGIC! ✨🇺🇸 When it comes to Christmas, New York certainly knows how to put on a show! ❤️ From the spectacular decorations along Fifth Avenue and the famous holiday windows at Saks to entire neighborhoods transformed into sparkling winter wonderlands! 🌟🎅 Thousands of twinkling lights, beautifully decorated houses, Christmas trees and festive streets everywhere you look. And just when you think you've seen it all, someone adds another thousand lights! 🤣🎄 There's something truly magical about New York at Christmas. ❤️ Would you love to experience Christmas in the Big Apple? 🥰 #ChristmasInNewYork #NYCChristmas #NewYorkCity #ChristmasMagic #HolidaySeason #ChristmasLights #WinterWonderland— SoofsLab (@StaySoof) November 3, 2026
Στη δεύτερη θέση βρίσκεται το Λονδίνο, με τα φωτισμένα εμπορικά καταστήματα της Oxford Street, τις χριστουγεννιάτικες αγορές στις όχθες του Τάμεση και τους χειμωνιάτικους περιπάτους στο Hampstead Heath.
ロンドンのリージェント・ストリートで名物の天使のイルミネーションが点灯し、華やかなクリスマスシーズンが幕を開けました✨ 夜空に輝く光の演出が通りを包み込み、冬のロンドンを象徴する幻想的な光景が広がっています🎄 https://t.co/mxpGEER8Rs 🇬🇧 pic.twitter.com/lWdPha8rQ3— British Culture in Japan (@britculturejp) November 8, 2026
Στις προτάσεις του περιοδικού περιλαμβάνεται και η θεατρική παράσταση «A Christmas Carol» στο Old Vic, η οποία φέτος συμπληρώνει δέκα χρόνια παρουσίας, με τον Τζάιλς Τερέρα στον ρόλο του Εμπενίζερ Σκρουτζ.
Την τρίτη θέση καταλαμβάνει η Λαπωνία στη Φινλανδία. Το Ροβανιέμι, η επίσημη πατρίδα του Άγιου Βασίλη, αποτελεί έναν από τους δημοφιλέστερους προορισμούς για οικογένειες, με το Χωριό του Άγιου Βασίλη, τις βόλτες με έλκηθρα που σέρνουν τάρανδοι και τις παραδοσιακές φινλανδικές σάουνες να συνθέτουν μια ξεχωριστή εμπειρία.
Imagine Christmas in Lapland | Finland pic.twitter.com/Y0RSQIJPZH— Travel Universe (@Traveluniverse) October 29, 2023
Οι ευρωπαϊκές πόλεις που μεταμορφώνονται τα ΧριστούγενναΣτην τέταρτη θέση βρίσκεται η Κοπεγχάγη, με τα γραφικά σπίτια, τα φωτισμένα παράθυρα και το παραδοσιακό glögg, το ζεστό κρασί με μπαχαρικά που αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της σκανδιναβικής χριστουγεννιάτικης παράδοσης.
Με μέση θερμοκρασία μόλις 3 βαθμούς Κελσίου τον Δεκέμβριο, η δανέζικη πρωτεύουσα προσφέρει επίσης την ευκαιρία για χαλάρωση σε παραδοσιακές σάουνες δίπλα στο νερό.
Ακολουθεί το Εδιμβούργο, όπου οι χριστουγεννιάτικες αγορές απλώνονται από τους κήπους East Princes Street Gardens μέχρι το Royal Mile. Η αγορά λειτουργεί από τις 14 Νοεμβρίου έως τις 3 Ιανουαρίου, ενώ όσοι παραμείνουν μέχρι την Πρωτοχρονιά μπορούν να παρακολουθήσουν τους περίφημους εορτασμούς Hogmanay, από τις 29 Δεκεμβρίου έως την 1η Ιανουαρίου.
Στην έκτη θέση βρίσκεται το Ζάγκρεμπ, που έχει εξελιχθεί σε έναν από τους πιο ενδιαφέροντες χριστουγεννιάτικους προορισμούς της Ευρώπης. Το «Advent in Zagreb», από τις 28 Νοεμβρίου έως τις 7 Ιανουαρίου, γεμίζει τις πλατείες και τα πάρκα της κροατικής πρωτεύουσας με υπαίθριες αγορές, ζωντανή μουσική και παγοδρόμια.
Ξεχωρίζουν τα φωτισμένα δέντρα του πάρκου Ζρίνιεβατς και η κεντρική πλατεία Μπαν Γέλατσιτς, ενώ ιδιαίτερα εντυπωσιακή είναι η θέα από τον περίπατο Strossmayer στην Άνω Πόλη.
Το Ρέικιαβικ της Ισλανδίας ακολουθεί στην έβδομη θέση, προσφέροντας μια διαφορετική χριστουγεννιάτικη παράδοση. Σύμφωνα με την ισλανδική λαογραφία, 13 σκανταλιάρικα ξωτικά, οι λεγόμενοι «Yule Lads», αφήνουν δώρα στα παπούτσια των παιδιών που έχουν συμπεριφερθεί καλά. Παράλληλα, οι μεγάλες χειμωνιάτικες νύχτες προσφέρουν αυξημένες πιθανότητες να εμφανιστεί το Βόρειο Σέλας.
Στην όγδοη θέση βρίσκεται η Μπριζ του Βελγίου, ένας προορισμός για τους λάτρεις της σοκολάτας. Η χριστουγεννιάτικη αγορά της, που λειτουργεί από τις 20 Νοεμβρίου έως τις 3 Ιανουαρίου, προσφέρει ζεστή σοκολάτα, παραδοσιακά γλυκά και μια ατμόσφαιρα που θυμίζει παραμύθι.
Από τα χιονισμένα τοπία της Γροιλανδίας μέχρι τη Βιέννη και την ΠράγαΣτην ένατη θέση της λίστας συναντάμε το Σίδνεϊ, ενώ τη δεκάδα συμπληρώνει το Νουούκ, η πρωτεύουσα της Γροιλανδίας.
Το Νουούκ αποτελεί ιδανικό προορισμό για όσους αναζητούν μια αυθεντική εμπειρία στην Αρκτική, με χιονισμένα τοπία, γραφικά σπίτια με φωτισμένα παράθυρα και την ευκαιρία να θαυμάσουν το Βόρειο Σέλας.
Οι κάτοικοι της Γροιλανδίας έχουν και ένα ασυνήθιστο πρωτοχρονιάτικο έθιμο: υποδέχονται το νέο έτος δύο φορές, πρώτα στις 8 το βράδυ, όταν αλλάζει ο χρόνος στη Δανία, και ξανά τα μεσάνυχτα, τοπική ώρα.
Στην ενδέκατη θέση βρίσκεται η Βιέννη, μία από τις πλέον κλασικές επιλογές για χριστουγεννιάτικες διακοπές. Η μεγάλη αγορά Christmas World στην πλατεία Rathausplatz, μπροστά από το φωταγωγημένο δημαρχείο, λειτουργεί από τις 13 Νοεμβρίου έως τις 26 Δεκεμβρίου.
Στους δρόμους της αυστριακής πρωτεύουσας οι επισκέπτες μπορούν να συναντήσουν ακόμη και τον Krampus, τη σκοτεινή μορφή της αλπικής παράδοσης που λειτουργεί ως αντίπαλο δέος του Άγιου Βασίλη.
Η Πράγα καταλαμβάνει τη δωδέκατη θέση, με τις χριστουγεννιάτικες αγορές στην πλατεία της Παλιάς Πόλης και στην πλατεία Βέντσεσλας να προσφέρουν παραδοσιακές τσεχικές γεύσεις, όπως το κρασί από μέλι, η ψαρόσουπα και τα μπισκότα τζίντζερ.
Νυρεμβέργη και Κολμάρ για τους λάτρεις των χριστουγεννιάτικων αγορώνΗ Νυρεμβέργη βρίσκεται στη δέκατη τρίτη θέση και αποτελεί μία από τις κορυφαίες επιλογές για όσους θέλουν να γνωρίσουν τις αυθεντικές γερμανικές χριστουγεννιάτικες αγορές.
Η Christkindlesmarkt είναι μία από τις παλαιότερες και μεγαλύτερες της Γερμανίας, με δεκάδες ξύλινους πάγκους γεμάτους χειροποίητα στολίδια, παραδοσιακά μπισκότα lebkuchen και ζεστό κρασί. Φέτος λειτουργεί από τις 27 Νοεμβρίου έως τις 24 Δεκεμβρίου.
Στη 14η θέση της κατάταξης βρίσκεται το Φουντσάλ, πρωτεύουσα της Μαδέρας, που αποτελεί ιδανική επιλογή για όσους επιθυμούν να απολαύσουν τη χριστουγεννιάτικη ατμόσφαιρα με πιο ήπιες θερμοκρασίες.
Από την 1η Δεκεμβρίου έως τις 10 Ιανουαρίου, η λεωφόρος Avenida Arriaga μεταμορφώνεται σε μια μεγάλη χριστουγεννιάτικη αγορά, ενώ η πόλη είναι ιδιαίτερα γνωστή για το φαντασμαγορικό θέαμα πυροτεχνημάτων που φωτίζει τον ουρανό την παραμονή της Πρωτοχρονιάς.
Ακολουθεί η Κολμάρ, στην Αλσατία της Γαλλίας, η οποία μοιάζει με σκηνικό χριστουγεννιάτικου παραμυθιού. Τα παραδοσιακά σπίτια με τις ξύλινες προσόψεις, τα κανάλια της Μικρής Βενετίας και οι έξι διαφορετικές χριστουγεννιάτικες αγορές δημιουργούν έναν από τους πιο φωτογενείς προορισμούς της Ευρώπης.
Χριστούγεννα με ήλιο, παραλία και μπάρμπεκιουΓια όσους θέλουν να αφήσουν πίσω τους το κρύο, το Time Out προτείνει αρκετούς προορισμούς στο νότιο ημισφαίριο.
Στο Σίδνεϊ, που βρίσκεται στην ένατη θέση, τα Χριστούγεννα γιορτάζονται με θερμοκρασίες γύρω στους 25 βαθμούς Κελσίου. Οι παραλίες, τα μπάρμπεκιου και οι υπαίθριες χριστουγεννιάτικες συναυλίες αντικαθιστούν το χιόνι και τα βαριά χειμωνιάτικα ρούχα.
Ιδιαίτερα δημοφιλής είναι η εκδήλωση Carols in the Domain, κατά την οποία χιλιάδες κάτοικοι συγκεντρώνονται σε ένα πάρκο της πόλης με κεριά και πικνίκ, τραγουδώντας χριστουγεννιάτικα τραγούδια.
Στη δέκατη ένατη θέση βρίσκεται το Κέιπ Τάουν της Νότιας Αφρικής, όπου οι μεγάλες ηλιόλουστες ημέρες και οι θερμοκρασίες γύρω στους 25 βαθμούς δημιουργούν ιδανικές συνθήκες για υπαίθριες δραστηριότητες.
Το Time Out προτείνει ένα γιορτινό πικνίκ στο Table Mountain ή στους Βοτανικούς Κήπους Kirstenbosch, όπου πραγματοποιούνται παραδοσιακές χριστουγεννιάτικες συναυλίες υπό το φως των κεριών.
Οι πιο ασυνήθιστοι χριστουγεννιάτικοι προορισμοίΣτη δέκατη έκτη θέση βρίσκεται η Νέα Ορλεάνη, όπου οι χριστουγεννιάτικες παραδόσεις έχουν ιδιαίτερο χαρακτήρα.
Στην περιοχή St James Parish, οικογένειες ανάβουν τεράστιες φωτιές στα αναχώματα του ποταμού Μισισιπή την παραμονή των Χριστουγέννων, ακολουθώντας ένα έθιμο που, σύμφωνα με την παράδοση, φωτίζει τον δρόμο για τον Papa Noël.
Στην πόλη διοργανώνονται επίσης χριστουγεννιάτικες συναυλίες, ενώ το φεστιβάλ Celebration in the Oaks στολίζει με χιλιάδες φωτάκια τις ιστορικές βελανιδιές του City Park.
Στη δέκατη έβδομη θέση βρίσκεται το Τόκιο, όπου τα Χριστούγεννα δεν αποτελούν επίσημη αργία. Παρ' όλα αυτά, οι χειμωνιάτικοι φωτισμοί και η ιδιαίτερη ιαπωνική συνήθεια να καταναλώνουν KFC την ημέρα των Χριστουγέννων δημιουργούν μια διαφορετική γιορτινή εμπειρία.
Όσοι αναζητούν πιο παραδοσιακή ατμόσφαιρα μπορούν να επισκεφθούν τη Γιοκοχάμα, όπου διοργανώνεται χριστουγεννιάτικη αγορά γερμανικού τύπου, με περίπου 60 ξύλινους πάγκους.
Η Σιγκαπούρη, στη δέκατη όγδοη θέση, ξεχωρίζει για τους εντυπωσιακούς φωτισμούς της Orchard Road και το Christmas Wonderland στο Gardens by the Bay, με τεράστιες φωτεινές εγκαταστάσεις, λούνα παρκ και τεχνητό χιόνι.
Μαρακές και Πουκέτ για όσους θέλουν να... αποφύγουν τα ΧριστούγενναΣτην εικοστή θέση βρίσκεται το Μαρακές του Μαρόκου, μια επιλογή για όσους επιθυμούν να απομακρυνθούν από τη συνηθισμένη χριστουγεννιάτικη ατμόσφαιρα.
Η πλειονότητα των κατοίκων δεν γιορτάζει τα Χριστούγεννα, ενώ οι θερμοκρασίες του Δεκεμβρίου, με μέγιστες γύρω στους 20 βαθμούς Κελσίου, είναι ιδανικές για εξερεύνηση της μεδίνας, των παραδοσιακών αγορών και των ιστορικών κτιρίων.
Στην εικοστή πρώτη θέση βρίσκεται το Πουκέτ της Ταϊλάνδης, όπου οι επισκέπτες μπορούν να περάσουν τις γιορτές σε παραθαλάσσια μπαρ, εστιατόρια και νυχτερινά κέντρα.
Το περιοδικό προτείνει επίσης μια βόλτα στην Παλιά Πόλη του Πουκέτ, όπου κάθε Κυριακή η οδός Thalang μετατρέπεται σε υπαίθρια αγορά με τοπικό φαγητό, χειροποίητα προϊόντα και ζωντανή μουσική.
Γουατεμάλα: Χριστούγεννα με το «Κάψιμο του Διαβόλου»Τη λίστα των 22 προορισμών ολοκληρώνει η Πόλη της Γουατεμάλας, με ένα από τα πιο ασυνήθιστα χριστουγεννιάτικα έθιμα στον κόσμο.
Κάθε χρόνο, στις 7 Δεκεμβρίου, οι κάτοικοι γιορτάζουν την Quema del Diablo, το λεγόμενο «Κάψιμο του Διαβόλου».
Ακριβώς στις 6 το απόγευμα, ανάβουν φωτιές σε ομοιώματα του διαβόλου και κόκκινες πινιάτες, με σκοπό να εξαγνίσουν συμβολικά τα σπίτια τους από τα κακά πνεύματα της χρονιάς πριν από τα Χριστούγεννα.
Μία από τις μεγαλύτερες και πιο εντυπωσιακές δημόσιες εκδηλώσεις πραγματοποιείται στην ιστορική Αντίγκουα Γουατεμάλα, περίπου μία ώρα από την πρωτεύουσα.
Η πλήρης κατάταξη του Time Out1. Νέα Υόρκη, ΗΠΑ
2. Λονδίνο, Ηνωμένο Βασίλειο
3. Λαπωνία, Φινλανδία
4. Κοπεγχάγη, Δανία
5. Εδιμβούργο, Σκωτία
6. Ζάγκρεμπ, Κροατία
7. Ρέικιαβικ, Ισλανδία
8. Μπριζ, Βέλγιο
9. Σίδνεϊ, Αυστραλία
10. Νουούκ, Γροιλανδία
11. Βιέννη, Αυστρία
12. Πράγα, Τσεχία
13. Νυρεμβέργη, Γερμανία
14. Φουντσάλ, Πορτογαλία
15. Κολμάρ, Γαλλία
16. Νέα Ορλεάνη, ΗΠΑ
17. Τόκιο, Ιαπωνία
18. Σιγκαπούρη
19. Κέιπ Τάουν, Νότια Αφρική
20. Μαρακές, Μαρόκο
21. Πουκέτ, Ταϊλάνδη
22. Πόλη της Γουατεμάλας, Γουατεμάλα
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