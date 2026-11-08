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Superbet League 2: Η Athens Kallithea νίκησε με 2-0 τον Πανιώνιο και ανέβηκε στη δεύτερη θέση, δείτε τα γκολ
Superbet League 2: Η Athens Kallithea νίκησε με 2-0 τον Πανιώνιο και ανέβηκε στη δεύτερη θέση, δείτε τα γκολ
Ο Μανιάς με πέναλτι στο 37ο λεπτό και ο Μπαουτίστα με προβολή στο 57' χάρισαν τη νίκη στην Athens Kallithea με 2-0 κόντρα στον Πανιώνιο για την 10η αγωνιστική της Superbet League 2
Μετά από τρεις αγωνιστικές με δυο ισοπαλίες και μια ήττα η Athens Kallithea επέστρεψε στις νίκες και στη δυάδα! Η ομάδα του Βαγγέλη Μόρα μετά τα ματς με Πανσερραϊκό και Νίκη Βόλου πήρε ακόμα ένα ντέρμπι στο «Ελ Πάσο», καθώς υπέταξε τον Πανιώνιο με 2-0.
Ο σύλλογος της Καλλιθέας ανέβηκε στους 20 βαθμούς και άφησε στο -1 την ΑΕΛ Novibet και στο -3 τον Ιστορικό. Οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν στο 37', όταν ο αρχισκόρερ της ομάδας, Μιχάλης Μανιάς ευστόχησε σε πέναλτι που κέρδισε ο Πρεκατές.
Η Athens Kallithea στο 57' διπλασίασε το προβάδισμα της με την προβολή του Μπαουτίστα. Οι παίκτες του Μόρα είχαν τον έλεγχο του αγώνα και διαφύλαξαν το πολύτιμο τρίποντο μέχρι τέλους.
Athens Kallithea (Μόρας): Καστράτι, Πρεκατές (60′ λ.τ Φαϊτάκης), Μλάντεν, Χουχούμης, Αναστασίου, Προβυδάκης (90+1′ Πανάγου), Μπαουτίστα, Κουρφαλίδης (59′ Σταματούλας), Μανιάς (75′ Τσιριγώτης), Ρομό (74′ Βιγιαφάνες).
Πανιώνιος (Φεράντο): Κράνινξ, Αυλωνίτης, Ασλανίδης, Γκαντέλιο (74′ Χριστόπουλος), Βενάρδος, Παυλόπουλος (46′ Μπαϊραμίδης), Λιάσος, Χατζηστραβός (31′ λ.τ Ντίας), Ταβάρες (74′ Μόρσεϊ), Μούργος (60′ Μάναλης), Σομπρίνο.
Τα αποτελέσματα της 10ης αγωνιστικής:
Πανσερραϊκός - Απόλλων Καλαμαριάς 2-1
Πανθρακικός - ΑΕΛ 0-3
Ολυμπιακός Β’ - Ελλάς Σύρου 2-4
Athens Kallithea - Πανιώνιος 2-0
Νέστος Χρυσούπολης - Αστέρας Τρίπολης Β’ 1-2
Αναγέννηση Καρδίτσας - Μαρκό 1-1
Πύργος - ΠΑΟΚ Β’ 2-4
Ο σύλλογος της Καλλιθέας ανέβηκε στους 20 βαθμούς και άφησε στο -1 την ΑΕΛ Novibet και στο -3 τον Ιστορικό. Οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν στο 37', όταν ο αρχισκόρερ της ομάδας, Μιχάλης Μανιάς ευστόχησε σε πέναλτι που κέρδισε ο Πρεκατές.
Η Athens Kallithea στο 57' διπλασίασε το προβάδισμα της με την προβολή του Μπαουτίστα. Οι παίκτες του Μόρα είχαν τον έλεγχο του αγώνα και διαφύλαξαν το πολύτιμο τρίποντο μέχρι τέλους.
Athens Kallithea (Μόρας): Καστράτι, Πρεκατές (60′ λ.τ Φαϊτάκης), Μλάντεν, Χουχούμης, Αναστασίου, Προβυδάκης (90+1′ Πανάγου), Μπαουτίστα, Κουρφαλίδης (59′ Σταματούλας), Μανιάς (75′ Τσιριγώτης), Ρομό (74′ Βιγιαφάνες).
Πανιώνιος (Φεράντο): Κράνινξ, Αυλωνίτης, Ασλανίδης, Γκαντέλιο (74′ Χριστόπουλος), Βενάρδος, Παυλόπουλος (46′ Μπαϊραμίδης), Λιάσος, Χατζηστραβός (31′ λ.τ Ντίας), Ταβάρες (74′ Μόρσεϊ), Μούργος (60′ Μάναλης), Σομπρίνο.
Τα αποτελέσματα της 10ης αγωνιστικής:
Πανσερραϊκός - Απόλλων Καλαμαριάς 2-1
Πανθρακικός - ΑΕΛ 0-3
Ολυμπιακός Β’ - Ελλάς Σύρου 2-4
Athens Kallithea - Πανιώνιος 2-0
Νέστος Χρυσούπολης - Αστέρας Τρίπολης Β’ 1-2
Αναγέννηση Καρδίτσας - Μαρκό 1-1
Πύργος - ΠΑΟΚ Β’ 2-4
Ζάκυνθος - Νίκη Βόλου 9/11
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 10 αγώνες)
1. Μαρκό 26
2. Athens Kallithea 20
3. ΑΕΛ 19
4. Πανιώνιος 17
5. Ελλάς Σύρου 16
6. Νίκη Βόλου 14 -9αγ.
7. Πανσερραϊκός 13
8. Πανθρακικός 13
9. Αστέρας Τρίπολης Β’ 13
10. Αναγέννηση Καρδίτσας 12
11. ΠΑΟΚ Β’ 12
12. Πύργος 9
13. Νέστος Χρυσούπολης 8
14. Απόλλων Καλαμαριάς 8
15. Ολυμπιακός Β’ 6
16. Ζάκυνθος 4 -9αγ.
*Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 7/01.10.2026 απόφαση της Επιτροπής Δεοντολογίας της ΕΠΟ και την υπ’ αριθ. 60/29.10.2026 απόφαση της Επιτροπής Εφέσεων της ΕΠΟ, επιβλήθηκε στην ΠΑΕ ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ ποινή αφαίρεσης τεσσάρων (4) βαθμών από τη βαθμολογία της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου.
Πηγή: gazzetta.gr
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 10 αγώνες)
1. Μαρκό 26
2. Athens Kallithea 20
3. ΑΕΛ 19
4. Πανιώνιος 17
5. Ελλάς Σύρου 16
6. Νίκη Βόλου 14 -9αγ.
7. Πανσερραϊκός 13
8. Πανθρακικός 13
9. Αστέρας Τρίπολης Β’ 13
10. Αναγέννηση Καρδίτσας 12
11. ΠΑΟΚ Β’ 12
12. Πύργος 9
13. Νέστος Χρυσούπολης 8
14. Απόλλων Καλαμαριάς 8
15. Ολυμπιακός Β’ 6
16. Ζάκυνθος 4 -9αγ.
*Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 7/01.10.2026 απόφαση της Επιτροπής Δεοντολογίας της ΕΠΟ και την υπ’ αριθ. 60/29.10.2026 απόφαση της Επιτροπής Εφέσεων της ΕΠΟ, επιβλήθηκε στην ΠΑΕ ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ ποινή αφαίρεσης τεσσάρων (4) βαθμών από τη βαθμολογία της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου.
Πηγή: gazzetta.gr
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