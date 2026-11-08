Superbet League 2: Η Athens Kallithea νίκησε με 2-0 τον Πανιώνιο και ανέβηκε στη δεύτερη θέση, δείτε τα γκολ

Ο Μανιάς με πέναλτι στο 37ο λεπτό και ο Μπαουτίστα με προβολή στο 57' χάρισαν τη νίκη στην Athens Kallithea με 2-0 κόντρα στον Πανιώνιο για την 10η αγωνιστική της Superbet League 2