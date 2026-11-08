Οι συνεχόμενοι τραυματισμοί και τα σενάρια απόσυρσης του Νόιερ
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Μάνουελ Νόιερ Μπάγερν Μονάχου τραυματισμός

Οι συνεχόμενοι τραυματισμοί και τα σενάρια απόσυρσης του Νόιερ

Ο τερματοφύλακας της Μπάγερν Μονάχου τραυματίστηκε ξανά και γερμανικά ΜΜΕ αναφέρουν πως εξετάζεται το ενδεχόμενο αποχώρησής του από την ενεργό δράση

Οι συνεχόμενοι τραυματισμοί και τα σενάρια απόσυρσης του Νόιερ
Το ενδεχόμενο να πλησιάζει το τέλος μιας σπουδαίας καριέρας αρχίζει να απασχολεί έντονα τη Γερμανία, με τον Μάνουελ Νόιερ να βρίσκεται αντιμέτωπος με ένα νέο πρόβλημα τραυματισμού που προκαλεί ανησυχία στην Μπάγερν Μονάχου.


Ο έμπειρος τερματοφύλακας, παρά το γεγονός ότι έχει συμπληρώσει τα 40 του χρόνια, εξακολουθεί να αποτελεί μία από τις σημαντικότερες προσωπικότητες των Βαυαρών. Ωστόσο, τα διαδοχικά προβλήματα που αντιμετωπίζει το τελευταίο διάστημα έχουν αρχίσει να δημιουργούν ερωτήματα σχετικά με το μέλλον του.

Στην πρόσφατη αναμέτρηση με τη Μάιντς, όπου η Μπάγερν επικράτησε με 2-1, ο Γερμανός γκολκίπερ αναγκάστηκε να εγκαταλείψει τον αγωνιστικό χώρο πριν από την ολοκλήρωση του πρώτου ημιχρόνου. Ο Νόιερ αισθάνθηκε ξανά ενοχλήσεις στο δεξί πόδι, με αποτέλεσμα να αντικατασταθεί από τον Γιόνας Ούρμπιγκ.


Το περιστατικό αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία, καθώς ο πολύπειρος τερματοφύλακας είχε μόλις επιστρέψει από τραυματισμό. Μάλιστα, το πρόβλημα με την τενοντίτιδα στο δεξί πόδι τον είχε κρατήσει εκτός από αρκετές αναμετρήσεις, ενώ η επιστροφή του στη δράση δεν συνοδεύτηκε από την επιθυμητή εξέλιξη.

Ιδιαίτερη ανησυχία είχαν προκαλέσει και οι δηλώσεις του μετά την αναμέτρηση με την Ατλέτικο Μαδρίτης για το Champions League, όταν αποκάλυψε πως αισθανόταν πόνο ακόμη και κατά τη διάρκεια του περπατήματος.

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Ο αθλητικός διευθυντής της Μπάγερν, Μαξ Έμπερλ, επιβεβαίωσε πως πρόκειται για την επανεμφάνιση του ίδιου προβλήματος, εκφράζοντας την ελπίδα να μην πρόκειται για κάτι σοβαρό.

Την ίδια ώρα, τα γερμανικά δημοσιεύματα έχουν αρχίσει να εξετάζουν ανοιχτά το ενδεχόμενο αποχώρησης του Νόιερ από την ενεργό δράση. Η Bild θέτει το ερώτημα αν ο κύκλος του σπουδαίου τερματοφύλακα στην Μπάγερν πλησιάζει στο τέλος του, με τις επαναλαμβανόμενες απουσίες να ενισχύουν τον σχετικό προβληματισμό.



Σημαντικό ρόλο στις εξελίξεις παίζει και η παρουσία του Γιόνας Ούρμπιγκ, ο οποίος δείχνει να κερδίζει έδαφος και να αποτελεί μία πιθανή λύση για τη μετά Νόιερ εποχή κάτω από τα δοκάρια των Βαυαρών.

Το παράδοξο είναι πως την ίδια ημέρα που αποχώρησε τραυματίας από το παιχνίδι με τη Μάιντς, ο Νόιερ κατέγραψε ένα ιστορικό επίτευγμα, καθώς έγινε ο γηραιότερος ποδοσφαιριστής στην ιστορία της Μπάγερν που αγωνίστηκε στην Bundesliga, σε ηλικία 40 ετών και 225 ημερών.

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