Ρότα για την Σαχτάρ: «Μας αφήνει πίκρα το σκορ, ανεκτίμητη η στήριξη του κόσμου», βίντεο
Ρότα για την Σαχτάρ: «Μας αφήνει πίκρα το σκορ, ανεκτίμητη η στήριξη του κόσμου», βίντεο
Ο διεθνής μπακ μίλησε για την εμφάνιση και την ήττα της ΑΕΚ από την Σαχτάρ για το Champions League
Ο Λάζαρος Ρότα είπε δημόσια αυτό που σκέφτονται όλοι στην ΑΕΚ. Παίκτες και τεχνικό τιμ. Πως η ήττα 3-1 από την Σαχτάρ στο Champions League αφήνει πίκρα στην ομάδα μετά την προσπάθεια που έκανε μπροστά σε περισσότερους από 10.000 οπαδούς της στο Λονδίνο.
«Μας αφήνει μια πίκρα το σκορ. Είχαμε τις ευκαιρίες μας, προσπαθήσαμε πολύ, αλλά σε αυτό το επίπεδο η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά. Όταν εκεί είσαι πίσω, αυτό στοιχίζει. Πρέπει να συνεχίσουμε. Έχουμε ένα πολύ δύσκολο ματς με τη Σίτι» δήλωσε αρχικά στο AEK TV.
Στη συνέχεια αναφέρθηκε στον κόσμο και την παρουσία του στις εξέδρες του «Στάμφορντ Μπριτζ»: «Ευχαριστούμε τον κόσμο, συνήθως δεν το λέω, αλλά αυτή η στήριξη είναι ανεκτίμητη και πρέπει να δίνουμε τα πάντα» πρόσθεσε ο Ρότα.
«Μας αφήνει μια πίκρα το σκορ. Είχαμε τις ευκαιρίες μας, προσπαθήσαμε πολύ, αλλά σε αυτό το επίπεδο η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά. Όταν εκεί είσαι πίσω, αυτό στοιχίζει. Πρέπει να συνεχίσουμε. Έχουμε ένα πολύ δύσκολο ματς με τη Σίτι» δήλωσε αρχικά στο AEK TV.
Στη συνέχεια αναφέρθηκε στον κόσμο και την παρουσία του στις εξέδρες του «Στάμφορντ Μπριτζ»: «Ευχαριστούμε τον κόσμο, συνήθως δεν το λέω, αλλά αυτή η στήριξη είναι ανεκτίμητη και πρέπει να δίνουμε τα πάντα» πρόσθεσε ο Ρότα.
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