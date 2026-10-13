Υπάρχουν ερωτήσεις που πολλοί γονείς κάνουν ψιθυριστά. Και άλλες που δεν κάνουν ποτέ. Όχι γιατί δεν τους απασχολούν. Αλλά γιατί φοβούνται ότι η απάντηση μπορεί να τους γεμίσει ενοχές.
Παναθηναϊκός: «Έδεσε» τον Χρήστο Γείτονα έως το 2029
Παναθηναϊκός: «Έδεσε» τον Χρήστο Γείτονα έως το 2029
Την περασμένη σεζόν ο νεαρός τερματοφύλακας αποτέλεσε βασικό στέλεχος της πρωταθλήτριας Κ17, ενώ από το καλοκαίρι προπονείται καθημερινά με την πρώτη ομάδα και αγωνίζεται στην Κ19
Νέο συμβόλαιο στον Παναθηναϊκό υπέγραψε ο Χρήστος Γείτονας.
Ο 17χρονος τερματοφύλακας που κατέκτησε την περασμένη σεζόν το πρωτάθλημα Super League Κ-17 και είναι πλέον στην Κ-20 και μέλος της πρώτης ομάδας υπέγραψε νέο συμβόλαιο έως το 2029.
Η ανακοίνωση της ΠΑΕ Παναθηναϊκός
«Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει την επέκταση συμβολαίου του Χρήστου Γείτονα. Ο 17χρονος τερματοφύλακάς μας υπέγραψε το νέο συμβόλαιό του, το οποίο έχει ισχύ έως τις 30 Ιουνίου 2029.
Ο νεαρός γκολκίπερ εντάχθηκε στην ακαδημία του Παναθηναϊκού το 2021. Είναι διεθνής με τα κλιμάκια των μικρών εθνικών ομάδων, εκπροσωπώντας τη χώρα μας. Την περασμένη σεζόν αποτέλεσε βασικό στέλεχος της πρωταθλήτριας Κ17, ενώ από το καλοκαίρι προπονείται καθημερινά με την πρώτη ομάδα και αγωνίζεται στην Κ19.
Στις πρώτες του δηλώσεις μετά την υπογραφή του νέου του συμβολαίου ο Χρήστος Γείτονας ανέφερε: «Το νέο συμβόλαιο αποτελεί για μένα ένα επιπλέον κίνητρο για να συνεχίσω να δουλεύω σκληρά και να γίνομαι καθημερινά καλύτερος. Θέλω να δικαιώσω τους ανθρώπους που πιστεύουν στις δυνατότητές μου και να δώσω τον καλύτερό μου εαυτό, ώστε να βοηθήσω τον Παναθηναϊκό να πετύχει τους στόχους του. Η εμπιστοσύνη που δείχνει ο σύλλογος στο πρόσωπό μου σημαίνει πολλά για μένα και μου δίνει ακόμα μεγαλύτερη δύναμη για τη συνέχεια».
Ο 17χρονος τερματοφύλακας που κατέκτησε την περασμένη σεζόν το πρωτάθλημα Super League Κ-17 και είναι πλέον στην Κ-20 και μέλος της πρώτης ομάδας υπέγραψε νέο συμβόλαιο έως το 2029.
Η ανακοίνωση της ΠΑΕ Παναθηναϊκός
«Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει την επέκταση συμβολαίου του Χρήστου Γείτονα. Ο 17χρονος τερματοφύλακάς μας υπέγραψε το νέο συμβόλαιό του, το οποίο έχει ισχύ έως τις 30 Ιουνίου 2029.
Ο νεαρός γκολκίπερ εντάχθηκε στην ακαδημία του Παναθηναϊκού το 2021. Είναι διεθνής με τα κλιμάκια των μικρών εθνικών ομάδων, εκπροσωπώντας τη χώρα μας. Την περασμένη σεζόν αποτέλεσε βασικό στέλεχος της πρωταθλήτριας Κ17, ενώ από το καλοκαίρι προπονείται καθημερινά με την πρώτη ομάδα και αγωνίζεται στην Κ19.
Στις πρώτες του δηλώσεις μετά την υπογραφή του νέου του συμβολαίου ο Χρήστος Γείτονας ανέφερε: «Το νέο συμβόλαιο αποτελεί για μένα ένα επιπλέον κίνητρο για να συνεχίσω να δουλεύω σκληρά και να γίνομαι καθημερινά καλύτερος. Θέλω να δικαιώσω τους ανθρώπους που πιστεύουν στις δυνατότητές μου και να δώσω τον καλύτερό μου εαυτό, ώστε να βοηθήσω τον Παναθηναϊκό να πετύχει τους στόχους του. Η εμπιστοσύνη που δείχνει ο σύλλογος στο πρόσωπό μου σημαίνει πολλά για μένα και μου δίνει ακόμα μεγαλύτερη δύναμη για τη συνέχεια».
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα