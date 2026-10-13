Υπάρχουν ερωτήσεις που πολλοί γονείς κάνουν ψιθυριστά. Και άλλες που δεν κάνουν ποτέ. Όχι γιατί δεν τους απασχολούν. Αλλά γιατί φοβούνται ότι η απάντηση μπορεί να τους γεμίσει ενοχές.
Στην αποστολή της ΑΕΚ για τη μάχη κόντρα στη Σαχτάρ ο Βάργκα, ξεπέρασε τη θλάση
Στην αποστολή της ΑΕΚ για τη μάχη κόντρα στη Σαχτάρ ο Βάργκα, ξεπέρασε τη θλάση
Ο Ούγγρος επιθετικός ξεπέρασε τη θλάση και ταξίδεψε με την αποστολή της ΑΕΚ για την αυριανή αναμέτρηση στο «Στάμφορντ Μπριτζ»
Η ΑΕΚ ετοιμάζεται για την αυριανή αναμέτρηση της στο «Στάμφορντ Μπριτζ» του Λονδίνου, στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής στη League Phase του Champions League, που θα τη φέρει αντιμέτωπη με τη Σαχτάρ Ντόνετσκ (14/10-22:00).
Το ευχάριστο για την πρωταθλήτρια, που αναχώρησε σήμερα το πρωί για την αγγλική πρωτεύουσα, είναι πως στην αποστολή συμπεριλήφθηκε τελικά και ο Μπαρνάμπας Βάργκα.
Ο Ούγγρος διεθνής φορ κέρδισε τη μάχη με το χρόνο, ξεπέρασε τη θλάση που είχε υποστεί και συμπεριλήφθηκε κανονικά στην αποστολή της «Ενωσης», τόσο για το παιχνίδι του Champions League με τη Σαχτάρ, αλλά και γι' αυτό με τη Μάντσεστερ Σίτι (20/10, 22:00).
Το ευχάριστο για την πρωταθλήτρια, που αναχώρησε σήμερα το πρωί για την αγγλική πρωτεύουσα, είναι πως στην αποστολή συμπεριλήφθηκε τελικά και ο Μπαρνάμπας Βάργκα.
Ο Ούγγρος διεθνής φορ κέρδισε τη μάχη με το χρόνο, ξεπέρασε τη θλάση που είχε υποστεί και συμπεριλήφθηκε κανονικά στην αποστολή της «Ενωσης», τόσο για το παιχνίδι του Champions League με τη Σαχτάρ, αλλά και γι' αυτό με τη Μάντσεστερ Σίτι (20/10, 22:00).
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