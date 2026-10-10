ΑΕΚ κατά Ολυμπιακού για τα συνθήματα στη SUNEL Arena: «Θα αποκατασταθούν οι ζημιές, θα αποκλειστούν οι υπεύθυνοι»», απάντησαν οι Πειραιώτες

Η Ένωση καταγγέλλει βεβήλωση του γηπέδου και προσβολή νεκρών – Η ανακοίνωση των «ερυθρόλευκων» μετά τις έντονες αντιδράσεις





Η ΚΑΕ Ολυμπιακός καταδίκασε τα περιστατικά, ανακοινώνοντας ότι έδωσε εντολή για την αποκατάσταση των ζημιών και ότι θα προχωρήσει στις απαραίτητες ενέργειες ώστε οι δράστες να μην εισέλθουν ξανά σε γήπεδο.



Η πρώτη παρουσία του Ολυμπιακού στη SUNEL Arena και τα υβριστικά συνθήματα Ο Ολυμπιακός χρησιμοποίησε για πρώτη φορά τη φετινή σεζόν τη SUNEL Arena, η οποία θα αποτελεί την προσωρινή έδρα του μέχρι να ολοκληρωθούν οι εργασίες στο νέο ΣΕΦ.



Οι «ερυθρόλευκοι» έκαναν πρεμιέρα στο γήπεδο της ΑΕΚ απέναντι στην Αναντολού Εφές, ωστόσο η αναμέτρηση συνοδεύτηκε από περιστατικά που προκάλεσαν την οργισμένη αντίδραση της διοίκησης της Ένωσης.



Συγκεκριμένα, ορισμένοι οπαδοί του Ολυμπιακού έγραψαν υβριστικά συνθήματα σε κοινόχρηστους χώρους του γηπέδου, τα οποία στρέφονταν εναντίον των φιλάθλων της ΑΕΚ, ενώ περιλάμβαναν και προσβλητικές αναφορές σε νεκρούς.







ΑΕΚ: «Βάνδαλοι και κάφροι δεν έχουν καμία θέση στη SUNEL Arena» Στην ανακοίνωσή της, η ΚΑΕ ΑΕΚ χρησιμοποίησε ιδιαίτερα σκληρή γλώσσα για τους οπαδούς που προκάλεσαν τις φθορές, υπογραμμίζοντας ότι ο Ολυμπιακός έχει τόσο συμβατική υποχρέωση αποκατάστασης των ζημιών όσο και ηθική ευθύνη να απομονώσει τους υπευθύνους.



Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι η πλειονότητα των «ερυθρόλευκων» φιλάθλων επέδειξε υποδειγματική συμπεριφορά, ωστόσο τα περιστατικά που προκάλεσαν λίγοι αμαύρωσαν τη φιλοξενία.



Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΚΑΕ ΑΕΚ:



Κλείσιμο



Η ΚΑΕ Ολυμπιακός έχει μεν τη συμβατική υποχρέωση ν’ αποκαταστήσει τις ζημιές, που προκλήθηκαν κατά την αναμέτρηση με Εφές, έχει όμως και την ηθική υποχρέωση ν’ αναζητήσει και ν' απομονώσει αυτά τα κτήνη, και να μην τους επιτρέψει ξανά την είσοδο ούτε στο Γήπεδό μας, ούτε σε κανένα άλλο γήπεδο.



Και μπορεί η πλειοψηφία των οπαδών της «ερυθρόλευκης» ομάδας να σεβάστηκε τους χώρους, και να έδειξε υποδειγματική συμπεριφορά, σεβόμενη τη φιλοξενία μας, ωστόσο, οι θλιβερές εικόνες των λίγων προκάλεσαν δικαιολογημένα αηδία, οργή και αγανάκτηση στις τάξεις των οπαδών μας, αλλά και όλων των υγιώς σκεπτομένων φιλάθλων όλης της χώρας.



Η Διοίκηση της ΑΕΚ BC διαχειρίζεται μία συμβατική υποχρέωση και φιλοξενεί έναν αντίπαλό της στο Γήπεδό μας, αλλά δεν προτίθεται ν’ ανεχτεί ξανά συμπεριφορές, που ξεφεύγουν από τα όρια και που προσβάλλουν την ηθική μας, τις προσφυγικές καταβολές μας και γενικότερα την ένδοξη Ιστορία μας.



Έντονες αντιδράσεις προκάλεσαν στην ΚΑΕ ΑΕΚ τα υβριστικά συνθήματα που έγραψαν οπαδοί του Ολυμπιακού σε χώρους της SUNEL Arena , κατά την αναμέτρηση των «ερυθρόλευκων» με την Αναντολού Εφές για τη Euroleague. Η «κιτρινόμαυρη» ΚΑΕ κατήγγειλε ότι τα συνθήματα στρέφονταν εναντίον των φιλάθλων της και προσέβαλλαν τη μνήμη νεκρών, ζητώντας από τη διοίκηση του Ολυμπιακού να εντοπίσει και να αποκλείσει τους υπευθύνους από τα γήπεδα.Η ΚΑΕ Ολυμπιακός καταδίκασε τα περιστατικά, ανακοινώνοντας ότι έδωσε εντολή για την αποκατάσταση των ζημιών και ότι θα προχωρήσει στις απαραίτητες ενέργειες ώστε οι δράστες να μην εισέλθουν ξανά σε γήπεδο.Ο Ολυμπιακός χρησιμοποίησε για πρώτη φορά τη φετινή σεζόν τη SUNEL Arena, η οποία θα αποτελεί την προσωρινή έδρα του μέχρι να ολοκληρωθούν οι εργασίες στο νέο ΣΕΦ.Οι «ερυθρόλευκοι» έκαναν πρεμιέρα στο γήπεδο της ΑΕΚ απέναντι στην Αναντολού Εφές, ωστόσο η αναμέτρηση συνοδεύτηκε από περιστατικά που προκάλεσαν την οργισμένη αντίδραση της διοίκησης της Ένωσης.Συγκεκριμένα, ορισμένοι οπαδοί του Ολυμπιακού έγραψαν υβριστικά συνθήματα σε κοινόχρηστους χώρους του γηπέδου, τα οποία στρέφονταν εναντίον των φιλάθλων της ΑΕΚ, ενώ περιλάμβαναν και προσβλητικές αναφορές σε νεκρούς.Η «κιτρινόμαυρη» ΚΑΕ αντέδρασε άμεσα, τονίζοντας ότι τέτοιες συμπεριφορές δεν έχουν θέση στη SUNEL Arena και καλώντας τον Ολυμπιακό να αναλάβει δράση για τον εντοπισμό των υπευθύνων.Στην ανακοίνωσή της, η ΚΑΕ ΑΕΚ χρησιμοποίησε ιδιαίτερα σκληρή γλώσσα για τους οπαδούς που προκάλεσαν τις φθορές, υπογραμμίζοντας ότι ο Ολυμπιακός έχει τόσο συμβατική υποχρέωση αποκατάστασης των ζημιών όσο και ηθική ευθύνη να απομονώσει τους υπευθύνους.Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι η πλειονότητα των «ερυθρόλευκων» φιλάθλων επέδειξε υποδειγματική συμπεριφορά, ωστόσο τα περιστατικά που προκάλεσαν λίγοι αμαύρωσαν τη φιλοξενία.«Βάνδαλοι και κάφροι, που δεν σεβάστηκαν τη φιλοξενία μας, που έγραψαν εμετικά συνθήματα εναντίον των οπαδών μας, και που περιύβρισαν τους νεκρούς μας δεν έχουν καμία θέση στη SUNEL Arena.Η ΚΑΕ Ολυμπιακός έχει μεν τη συμβατική υποχρέωση ν’ αποκαταστήσει τις ζημιές, που προκλήθηκαν κατά την αναμέτρηση με Εφές, έχει όμως και την ηθική υποχρέωση ν’ αναζητήσει και ν' απομονώσει αυτά τα κτήνη, και να μην τους επιτρέψει ξανά την είσοδο ούτε στο Γήπεδό μας, ούτε σε κανένα άλλο γήπεδο.Και μπορεί η πλειοψηφία των οπαδών της «ερυθρόλευκης» ομάδας να σεβάστηκε τους χώρους, και να έδειξε υποδειγματική συμπεριφορά, σεβόμενη τη φιλοξενία μας, ωστόσο, οι θλιβερές εικόνες των λίγων προκάλεσαν δικαιολογημένα αηδία, οργή και αγανάκτηση στις τάξεις των οπαδών μας, αλλά και όλων των υγιώς σκεπτομένων φιλάθλων όλης της χώρας.Η Διοίκηση της ΑΕΚ BC διαχειρίζεται μία συμβατική υποχρέωση και φιλοξενεί έναν αντίπαλό της στο Γήπεδό μας, αλλά δεν προτίθεται ν’ ανεχτεί ξανά συμπεριφορές, που ξεφεύγουν από τα όρια και που προσβάλλουν την ηθική μας, τις προσφυγικές καταβολές μας και γενικότερα την ένδοξη Ιστορία μας.

Αναμένουμε από την ΚΑΕ Ολυμπιακός να καταγγείλει όσα συνέβησαν και να «τελειώσει» οριστικά από τα γήπεδα τους υπανθρώπους, που βεβήλωσαν το Γήπεδό μας».







Ολυμπιακός: «Καταδικάζουμε τους λίγους ανεγκέφαλους – Θα αποκατασταθούν όλες οι ζημιές» Η αντίδραση της ΚΑΕ Ολυμπιακός στην ανακοίνωση της ΑΕΚ ήταν άμεση, με τους «ερυθρόλευκους» να καταδικάζουν τα υβριστικά συνθήματα που γράφτηκαν στη SUNEL Arena.



Η διοίκηση του Ολυμπιακού γνωστοποίησε ότι έχει ήδη δοθεί εντολή για την αποκατάσταση όλων των ζημιών, ενώ δεσμεύτηκε ότι θα γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες για τον εντοπισμό των υπευθύνων και τον αποκλεισμό τους από τα γήπεδα.



Παράλληλα, εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι οι φίλαθλοι της ομάδας, οι οποίοι δημιούργησαν εξαιρετική ατμόσφαιρα στην αναμέτρηση με την Εφές, θα συμβάλουν στην προστασία του γηπέδου που φιλοξενεί τον Ολυμπιακό.



Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΚΑΕ Ολυμπιακός:



«Με μεγάλη μας λύπη είδαμε κάποια συνθήματα που γράφτηκαν σε κοινόχρηστους χώρους της Sunel Arena και άμεσα δόθηκε εντολή να αποκατασταθούν όλες οι ζημιές.



Είναι αυτονόητο ότι καταδικάζουμε αυτούς τους λίγους ανεγκέφαλους που αμαύρωσαν το παιχνίδι-γιορτή του Πρωταθλητή Ευρώπης και θα γίνουν όλες οι απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να βρεθούν και να μην έρθουν ξανά στο γήπεδο.



Είμαστε σίγουροι ότι ο κόσμος του Ολυμπιακού, που δημιούργησε εκπληκτική ατμόσφαιρα, θα είναι η ασπίδα προστασίας του γηπέδου που μας φιλοξενεί».



