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Τέλος εποχής για τον Κώστα Τσιμίκα στη Λίβερπουλ, αποχωρεί το καλοκαίρι από το Άνφιλντ
Τέλος εποχής για τον Κώστα Τσιμίκα στη Λίβερπουλ, αποχωρεί το καλοκαίρι από το Άνφιλντ
Σύμφωνα με το Athletic δεν πρόκειται να ανανεωθεί το συμβόλαιό του Έλληνα διεθνούς μπακ
Ο Κώστας Τσιμίκας αναμένεται να αποχωρήσει από τη Λίβερπουλ το καλοκαίρι του 2027.
Αυτό υποστηρίζει σε δημοσίευμά του το έγκυρο Athletic, το οποίο αναφέρει πως το συμβόλαιό τόσο του 30χρονου Έλληνα διεθνούς μπακ όσο και του Έντο που ολοκληρώνονται, δεν πρόκειται να ανανεωθούν.
Φέτος μετρά 9 συμμετοχές με την ομάδα του Ιραόλα, τέσσερις στο πρωτάθλημα, τέσσερις στο Champions League και μία στο Λιγκ Καπ.
Αυτό υποστηρίζει σε δημοσίευμά του το έγκυρο Athletic, το οποίο αναφέρει πως το συμβόλαιό τόσο του 30χρονου Έλληνα διεθνούς μπακ όσο και του Έντο που ολοκληρώνονται, δεν πρόκειται να ανανεωθούν.
Ο Τσιμίκας πήγε στο Λίβερπουλ από τον Ολυμπιακό το καλοκαίρι του 2020 και μετρά 124 εμφανίσεις με 21 ασίστ με τη φανέλα των ρεντς. Τη σεζόν 2025-26 έπαιξε στη Ρόμα δανεικός αλλά επέστρεψε στη Λίβερπουλ.
🥇 | @JamesPearceLFC: Wataru Endo and Kostas Tsimikas are both set to leave Liverpool on free transfers when their contracts expire at the end of the season. https://t.co/hGs9CQKHrz— Anfield Edition | æ (@AnfieldEdition) November 27, 2026
Φέτος μετρά 9 συμμετοχές με την ομάδα του Ιραόλα, τέσσερις στο πρωτάθλημα, τέσσερις στο Champions League και μία στο Λιγκ Καπ.
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