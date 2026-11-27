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Ράφα Μιρ: Μειώθηκε στα επτά χρόνια η ποινή φυλάκισης του ποδοσφαιριστή του Άρη για τη σεξουαλική επίθεση
Ράφα Μιρ: Μειώθηκε στα επτά χρόνια η ποινή φυλάκισης του ποδοσφαιριστή του Άρη για τη σεξουαλική επίθεση
Το δικαστήριο της Βαλένθια μείωσε την αρχική ποινή των οκτώ ετών και έξι μηνών σε επτά χρόνια φυλάκισης, απαλλάσσοντάς τον από την κατηγορία της σωματικής βλάβης
Μειώθηκε κατά ενάμιση χρόνο η ποινή φυλάκισης που επιβλήθηκε του ποδοσφαιριστή του Άρη, Ράφα Μιρ, για την υπόθεση σεξουαλικής επίθεσης σε βάρος νεαρής γυναίκας, καθώς το Ανώτατο Δικαστήριο της Βαλένθια έκανε εν μέρει δεκτή την έφεση που είχε καταθέσει η πλευρά του ποδοσφαιριστή.
Συγκεκριμένα, το δικαστήριο μείωσε την αρχική ποινή των οκτώ ετών και έξι μηνών σε επτά χρόνια φυλάκισης, απαλλάσσοντάς τον από την κατηγορία της σωματικής βλάβης, για την οποία του είχαν επιβληθεί επιπλέον 18 μήνες.
Οι δικαστές διατήρησαν στο ακέραιο την ποινή των επτά ετών για το αδίκημα της σεξουαλικής επίθεσης, κρίνοντας ότι οι ψυχολογικές συνέπειες που υπέστη η καταγγέλλουσα, μεταξύ των οποίων διαταραχή προσαρμογής, άγχος και καταθλιπτική διάθεση, δεν μπορούν στη συγκεκριμένη περίπτωση να στοιχειοθετήσουν ξεχωριστό αδίκημα σωματικής βλάβης.
Στην απόφασή του, το δικαστήριο αναγνωρίζει τη σοβαρότητα των συνεπειών που είχε η επίθεση για τη νεαρή γυναίκα, επισημαίνοντας παράλληλα ότι η μεγάλη δημοσιότητα της υπόθεσης και η ανάγκη να επαναφέρει στη μνήμη της τα γεγονότα κατά τη διάρκεια της δικαστικής διαδικασίας επιβάρυναν περαιτέρω την ψυχολογική της κατάσταση.
Παραμένει η καταδίκη για τη σεξουαλική επίθεση
Το Ανώτατο Δικαστήριο απέρριψε όλους τους υπόλοιπους ισχυρισμούς της υπεράσπισης του Μιρ σχετικά με την καταδίκη του για σεξουαλική επίθεση. Έκρινε ότι η αξιολόγηση των αποδεικτικών στοιχείων και των καταθέσεων από το πρωτοβάθμιο δικαστήριο ήταν λογική και εύλογη, απορρίπτοντας τους ισχυρισμούς περί αντιφάσεων στις μαρτυρίες των δύο γυναικών.
Η υπόθεση αφορά περιστατικά που σημειώθηκαν τη νύχτα της 31ης Αυγούστου προς την 1η Σεπτεμβρίου 2024, στην κατοικία του ποδοσφαιριστή στην περιοχή Μπετέρα της Βαλένθια. Για την ίδια υπόθεση είχε καταδικαστεί και ο Πάμπλο Χάρα, επίσης ποδοσφαιριστής, ο οποίος είχε ασκήσει έφεση. Το δικαστήριο μείωσε τη δική του συνολική ποινή σε ενάμιση χρόνο φυλάκισης και χρηματικό πρόστιμο 675 ευρώ.
Η απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου της Βαλένθια δεν είναι τελεσίδικη, καθώς υπάρχει η δυνατότητα άσκησης αναίρεσης ενώπιον του Ανώτατου Δικαστηρίου της Ισπανίας.
O Άρης παρακολουθεί την υπόθεση και εάν υπάρξει οριστική καταδίκη θα λυθεί αυτομάτως το συμβόλαιο με τον παίκτη όπως και προβλέπεται στο συμβόλαιό του.
Συγκεκριμένα, το δικαστήριο μείωσε την αρχική ποινή των οκτώ ετών και έξι μηνών σε επτά χρόνια φυλάκισης, απαλλάσσοντάς τον από την κατηγορία της σωματικής βλάβης, για την οποία του είχαν επιβληθεί επιπλέον 18 μήνες.
Οι δικαστές διατήρησαν στο ακέραιο την ποινή των επτά ετών για το αδίκημα της σεξουαλικής επίθεσης, κρίνοντας ότι οι ψυχολογικές συνέπειες που υπέστη η καταγγέλλουσα, μεταξύ των οποίων διαταραχή προσαρμογής, άγχος και καταθλιπτική διάθεση, δεν μπορούν στη συγκεκριμένη περίπτωση να στοιχειοθετήσουν ξεχωριστό αδίκημα σωματικής βλάβης.
Στην απόφασή του, το δικαστήριο αναγνωρίζει τη σοβαρότητα των συνεπειών που είχε η επίθεση για τη νεαρή γυναίκα, επισημαίνοντας παράλληλα ότι η μεγάλη δημοσιότητα της υπόθεσης και η ανάγκη να επαναφέρει στη μνήμη της τα γεγονότα κατά τη διάρκεια της δικαστικής διαδικασίας επιβάρυναν περαιτέρω την ψυχολογική της κατάσταση.
Παραμένει η καταδίκη για τη σεξουαλική επίθεση
Το Ανώτατο Δικαστήριο απέρριψε όλους τους υπόλοιπους ισχυρισμούς της υπεράσπισης του Μιρ σχετικά με την καταδίκη του για σεξουαλική επίθεση. Έκρινε ότι η αξιολόγηση των αποδεικτικών στοιχείων και των καταθέσεων από το πρωτοβάθμιο δικαστήριο ήταν λογική και εύλογη, απορρίπτοντας τους ισχυρισμούς περί αντιφάσεων στις μαρτυρίες των δύο γυναικών.
Η υπόθεση αφορά περιστατικά που σημειώθηκαν τη νύχτα της 31ης Αυγούστου προς την 1η Σεπτεμβρίου 2024, στην κατοικία του ποδοσφαιριστή στην περιοχή Μπετέρα της Βαλένθια. Για την ίδια υπόθεση είχε καταδικαστεί και ο Πάμπλο Χάρα, επίσης ποδοσφαιριστής, ο οποίος είχε ασκήσει έφεση. Το δικαστήριο μείωσε τη δική του συνολική ποινή σε ενάμιση χρόνο φυλάκισης και χρηματικό πρόστιμο 675 ευρώ.
Η απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου της Βαλένθια δεν είναι τελεσίδικη, καθώς υπάρχει η δυνατότητα άσκησης αναίρεσης ενώπιον του Ανώτατου Δικαστηρίου της Ισπανίας.
O Άρης παρακολουθεί την υπόθεση και εάν υπάρξει οριστική καταδίκη θα λυθεί αυτομάτως το συμβόλαιο με τον παίκτη όπως και προβλέπεται στο συμβόλαιό του.
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