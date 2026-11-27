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Εντοπίστηκαν περίπου 80 παράνομοι μετανάστες νότια της Κρήτης
Εντοπίστηκαν περίπου 80 παράνομοι μετανάστες νότια της Κρήτης
Οι μετανάστες περισυνελέγησαν από σκάφος της Frontex και μεταφέρονται στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης
Περίπου ογδόντα παράνομοι μετανάστες εντοπίστηκαν το απόγευμα της Παρασκευής (27/11) από εναέριο μέσο της Frontex σε δύο λέμβους στη θαλάσσια περιοχή νότια της Αγίας Γαλήνης. Η επιχείρηση διάσωσης πραγματοποιήθηκε υπό τον συντονισμό του ΕΚΣΕΔ.
Στη συνέχεια οι μετανάστες περισυνελέγησαν από σκάφος της Frontex και μεταφέρονται στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης.
Στην περιοχή πνέουν νότιοι άνεμοι έντασης τριών μποφόρ.
Στη συνέχεια οι μετανάστες περισυνελέγησαν από σκάφος της Frontex και μεταφέρονται στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης.
Στην περιοχή πνέουν νότιοι άνεμοι έντασης τριών μποφόρ.
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