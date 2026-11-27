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Πούλισικ: «Η Μίλαν είναι τα πάντα για εμένα, φανταστικός ο Χάτσινσον»
Πούλισικ: «Η Μίλαν είναι τα πάντα για εμένα, φανταστικός ο Χάτσινσον»
Ο Κριστιάν Πούλισικ μίλησε για το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό και αποθέωσε τον συμπαίκτη του στη Μίλαν, Ομάρι Χάτσινσον
Ο Αμερικανός διεθνής επιθετικός της Μίλαν, Κριστιάν Πούλισικ, ήταν πρωταγωνιστής στην ανατροπή των «Ροσονέρι» στο Europa League απέναντι στον Ολυμπιακό. Η Μίλαν βρέθηκε πίσω στο σκορ με 2-0, αλλά κατάφερε να ανατρέψει την κατάσταση χάρη στα γκολ των Χάτσινσον, Σισέ, Πούλισικ και Μορέιρα.
«Πρέπει να πάρουμε την εμπιστοσύνη που δημιουργήθηκε από αυτόν τον αγώνα», δήλωσε και πρόσεσε: «Πάντα μου δίνει μεγάλη χαρά να αγωνίζομαι με αυτή την ομάδα, με αυτούς τους παίκτες και με αυτόν τον προπονητή. Αυτός ο σύλλογος είναι τα πάντα για μένα», είπε μιλώντας στο Milan TV.
Τόνισε ότι «θέλω πάντα να σκοράρω και να μοιράζω ασίστ, ωστόσο το αποτέλεσμα της ομάδας βρίσκεται πάνω απ' όλα», ενώ εγκωμίασε τον Ομάρι Χάτσινσον, ο οποίος πέτυχε ένα γκολ και μοίρασε δύο ασίστ. «Εκείνος άλλαξε αυτό το παιχνίδι γιατί σκόραρε σε μία δύσκολη χρονική περίοδο για εμάς και έδωσε δύο ασίστ. Ήταν φανταστικός, ένας ποδοσφαιριστής σημαντικός για την ομάδα και στα επόμενα παιχνίδια που έχει.»¸τόνισε.
«Πρέπει να πάρουμε την εμπιστοσύνη που δημιουργήθηκε από αυτόν τον αγώνα», δήλωσε και πρόσεσε: «Πάντα μου δίνει μεγάλη χαρά να αγωνίζομαι με αυτή την ομάδα, με αυτούς τους παίκτες και με αυτόν τον προπονητή. Αυτός ο σύλλογος είναι τα πάντα για μένα», είπε μιλώντας στο Milan TV.
Τόνισε ότι «θέλω πάντα να σκοράρω και να μοιράζω ασίστ, ωστόσο το αποτέλεσμα της ομάδας βρίσκεται πάνω απ' όλα», ενώ εγκωμίασε τον Ομάρι Χάτσινσον, ο οποίος πέτυχε ένα γκολ και μοίρασε δύο ασίστ. «Εκείνος άλλαξε αυτό το παιχνίδι γιατί σκόραρε σε μία δύσκολη χρονική περίοδο για εμάς και έδωσε δύο ασίστ. Ήταν φανταστικός, ένας ποδοσφαιριστής σημαντικός για την ομάδα και στα επόμενα παιχνίδια που έχει.»¸τόνισε.
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