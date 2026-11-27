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Παραιτήθηκε από βουλευτής στη Σερβία ο Ντέγιαν Μποντιρόγκα, αποχωρεί από τη «Φοιτητική Λίστα»
Παραιτήθηκε από βουλευτής στη Σερβία ο Ντέγιαν Μποντιρόγκα, αποχωρεί από τη «Φοιτητική Λίστα»
Ο θρύλος του σερβικού μπάσκετ είχε εκλεγεί με τον συνδυασμό «Οι φοιτητές νικούν» και είχε συμμετάσχει στην εναρκτήρια συνεδρίαση της νέας Βουλής
Την παραίτησή του από τη θέση του βουλευτή στην Εθνική Συνέλευση της Σερβίας υπέβαλε ο Ντέγιαν Μποντιρόγκα, λίγες ημέρες μετά την έναρξη των εργασιών του νέου κοινοβουλίου.
Ο θρυλικός Σέρβος μπασκετμπολίστας είχε εκλεγεί με τη «Φοιτητική Λίστα – Οι φοιτητές νικούν» και είχε δώσει το «παρών» στην εναρκτήρια συνεδρίαση της Βουλής. Ωστόσο, στη συνέχεια αποφάσισε να αποχωρήσει από το βουλευτικό αξίωμα, χωρίς να έχει γίνει γνωστός ο λόγος της απόφασής του.
Η εξέταση της παραίτησής του περιλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη της δεύτερης συνεδρίασης της Επιτροπής Διοικητικών, Δημοσιονομικών και Θεμάτων Εντολής και Ασυλίας, η οποία έχει προγραμματιστεί για τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου, στις 12:15.
Στην ίδια συνεδρίαση θα εξεταστούν οι παραιτήσεις δύο ακόμη βουλευτών, του Μάρκο Κόρατς και του Τζενάν Παλάμαρ, όπως προκύπτει από την επίσημη πρόσκληση της σερβικής Εθνοσυνέλευσης.
Ο Μποντιρόγκα είχε απασχολήσει το προηγούμενο διάστημα τη δημόσια συζήτηση στη Σερβία, καθώς το όνομά του είχε αναφερθεί μεταξύ των πιθανών υποψηφίων της «Φοιτητικής Λίστας» για την προεδρία της χώρας. Τελικά, ο συνδυασμός ανακοίνωσε ως υποψήφιο τον ακαδημαϊκό Ράντομιρ Σάιτσιτς.
Ο 53χρονος Μποντιρόγκα θεωρείται μία από τις σημαντικότερες μορφές του ευρωπαϊκού μπάσκετ, έχοντας διαγράψει σπουδαία καριέρα με την εθνική ομάδα της Γιουγκοσλαβίας και κορυφαίους ευρωπαϊκούς συλλόγους -όπως, φυσικά, ο Παναθηναϊκός.
Ο θρυλικός Σέρβος μπασκετμπολίστας είχε εκλεγεί με τη «Φοιτητική Λίστα – Οι φοιτητές νικούν» και είχε δώσει το «παρών» στην εναρκτήρια συνεδρίαση της Βουλής. Ωστόσο, στη συνέχεια αποφάσισε να αποχωρήσει από το βουλευτικό αξίωμα, χωρίς να έχει γίνει γνωστός ο λόγος της απόφασής του.
Η εξέταση της παραίτησής του περιλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη της δεύτερης συνεδρίασης της Επιτροπής Διοικητικών, Δημοσιονομικών και Θεμάτων Εντολής και Ασυλίας, η οποία έχει προγραμματιστεί για τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου, στις 12:15.
Odbor za administrativno-budžetska i mandatno-imunitetska pitanja u ponedeljak će održati drugu sednicu. Na dnevnom redu su četiri tačke. pic.twitter.com/rr4fMGSe0k— Otvoreni Parlament (@O_Parlament) November 27, 2026
Ο Μποντιρόγκα είχε απασχολήσει το προηγούμενο διάστημα τη δημόσια συζήτηση στη Σερβία, καθώς το όνομά του είχε αναφερθεί μεταξύ των πιθανών υποψηφίων της «Φοιτητικής Λίστας» για την προεδρία της χώρας. Τελικά, ο συνδυασμός ανακοίνωσε ως υποψήφιο τον ακαδημαϊκό Ράντομιρ Σάιτσιτς.
Ο 53χρονος Μποντιρόγκα θεωρείται μία από τις σημαντικότερες μορφές του ευρωπαϊκού μπάσκετ, έχοντας διαγράψει σπουδαία καριέρα με την εθνική ομάδα της Γιουγκοσλαβίας και κορυφαίους ευρωπαϊκούς συλλόγους -όπως, φυσικά, ο Παναθηναϊκός.
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