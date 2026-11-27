Αντώνης Πανούτσος: Την Τετάρτη 2 Δεκεμβρίου στο Αποτεφρωτήριο της Ριτσώνας το τελευταίο αντίο
Αντώνης Πανούτσος: Την Τετάρτη 2 Δεκεμβρίου στο Αποτεφρωτήριο της Ριτσώνας το τελευταίο αντίο
Ο αθλητικογράφος έφυγε από τη ζωή στα 78 του χρόνια έπειτα από μακρά νοσηλεία στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός»
Την Τετάρτη 2 Δεκεμβρίου, στις 12:00, στο Αποτεφρωτήριο της Ριτσώνας θα πουν συγγενείς, φίλοι και συνάδελφοι το τελευταίο «αντίο» στον Αντώνη Πανούτσο.
Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση της ΕΣΗΕΑ: «Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ ανακοινώνει ότι ο τελευταίος αποχαιρετισμός στον Αντώνη Πανούτσο θα δοθεί την Τετάρτη, 2 Δεκεμβρίου, στις 12:00, στο Αποτεφρωτήριο της Ριτσώνας».
Ο Αντώνης Πανούτσος, μία από τις πιο αναγνωρίσιμες μορφές του αθλητικού Τύπου, έφυγε από τη ζωή στα 78 του χρόνια έπειτα από μακρά νοσηλεία στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός». Ο γνωστός αθλητικογράφος είχε προσβληθεί από τον ιό του Δυτικού Νείλου το καλοκαίρι, με την κατάσταση της υγείας του να χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα σοβαρή από την αρχή της νοσηλείας του.
Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση της ΕΣΗΕΑ: «Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ ανακοινώνει ότι ο τελευταίος αποχαιρετισμός στον Αντώνη Πανούτσο θα δοθεί την Τετάρτη, 2 Δεκεμβρίου, στις 12:00, στο Αποτεφρωτήριο της Ριτσώνας».
Ο Αντώνης Πανούτσος, μία από τις πιο αναγνωρίσιμες μορφές του αθλητικού Τύπου, έφυγε από τη ζωή στα 78 του χρόνια έπειτα από μακρά νοσηλεία στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός». Ο γνωστός αθλητικογράφος είχε προσβληθεί από τον ιό του Δυτικού Νείλου το καλοκαίρι, με την κατάσταση της υγείας του να χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα σοβαρή από την αρχή της νοσηλείας του.
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