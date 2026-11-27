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Με θρίαμβο των Ελλήνων ιστιοπλόων ολοκληρώθηκε η «35η Athens International Sailing Week 2026» που διοργάνωσε με μεγάλη επιτυχία η Ιστιοπλοϊκή Ομοσπονδία σε συνεργασία με τον Ν.Α.Ο. Βούλας και τον Ν.Ο.Π. Φαλήρου.Οι αθλητές και οι αθλήτριές της Ελλάδας κατέκτησαν όλα τα μετάλλια στην πρώτη φάση, με εξαίρεση μόλις ένα στα ILCA 4, ενώ στη δεύτερη φάση των ολυμπιακών κατηγοριών, που ήταν και πανελλήνια πρωταθλήματα, επίσης έκλεψαν την παράσταση. Κέρδισαν όλα τα μετάλλια εκτός από μία κατηγορία στα iQFOiL!Οι αγώνες στους οποίους συμμετείχαν 649 αθλητές και αθλήτριες από 21 χώρες μεταδόθηκαν ζωντανά από το κανάλι της ΕΙΟ στο You Tube.ILCA 6 γυναικών (25 σκάφη, 9 ιστιοδρομίες)1. Ε. Γκίκα 172. Μ. Μακρή 223. Ε. Καραγεώργου 29ILCA 7 ανδρών (30 σκάφη, 9 ιστιοδρομίες)1. Γ. Παπαδάκος 272. Α. Κυφίδης 363. Μ. Σταθάς 4849ER (4 σκάφη, 11 ιστιοδρομίες)