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Με θρίαμβο των Ελλήνων ιστιοπλόων ολοκληρώθηκε η «35η Athens International Sailing Week 2026»
Με θρίαμβο των Ελλήνων ιστιοπλόων ολοκληρώθηκε η «35η Athens International Sailing Week 2026»
Τον σημαντικό αγώνα διοργάνωσε η ΕΙΟ με τον Ν.Α.Ο. Βούλας και τον Ν.Ο.Π. Φαλήρου
Με θρίαμβο των Ελλήνων ιστιοπλόων ολοκληρώθηκε η «35η Athens International Sailing Week 2026» που διοργάνωσε με μεγάλη επιτυχία η Ιστιοπλοϊκή Ομοσπονδία σε συνεργασία με τον Ν.Α.Ο. Βούλας και τον Ν.Ο.Π. Φαλήρου.
Οι αθλητές και οι αθλήτριές της Ελλάδας κατέκτησαν όλα τα μετάλλια στην πρώτη φάση, με εξαίρεση μόλις ένα στα ILCA 4, ενώ στη δεύτερη φάση των ολυμπιακών κατηγοριών, που ήταν και πανελλήνια πρωταθλήματα, επίσης έκλεψαν την παράσταση. Κέρδισαν όλα τα μετάλλια εκτός από μία κατηγορία στα iQFOiL!
Οι αγώνες στους οποίους συμμετείχαν 649 αθλητές και αθλήτριες από 21 χώρες μεταδόθηκαν ζωντανά από το κανάλι της ΕΙΟ στο You Tube.
Τα τελικά αποτελέσματα είναι:
ILCA 6 γυναικών (25 σκάφη, 9 ιστιοδρομίες)
1. Ε. Γκίκα 17
2. Μ. Μακρή 22
3. Ε. Καραγεώργου 29
ILCA 7 ανδρών (30 σκάφη, 9 ιστιοδρομίες)
1. Γ. Παπαδάκος 27
2. Α. Κυφίδης 36
3. Μ. Σταθάς 48
49ER (4 σκάφη, 11 ιστιοδρομίες)
Οι αθλητές και οι αθλήτριές της Ελλάδας κατέκτησαν όλα τα μετάλλια στην πρώτη φάση, με εξαίρεση μόλις ένα στα ILCA 4, ενώ στη δεύτερη φάση των ολυμπιακών κατηγοριών, που ήταν και πανελλήνια πρωταθλήματα, επίσης έκλεψαν την παράσταση. Κέρδισαν όλα τα μετάλλια εκτός από μία κατηγορία στα iQFOiL!
Οι αγώνες στους οποίους συμμετείχαν 649 αθλητές και αθλήτριες από 21 χώρες μεταδόθηκαν ζωντανά από το κανάλι της ΕΙΟ στο You Tube.
Τα τελικά αποτελέσματα είναι:
ILCA 6 γυναικών (25 σκάφη, 9 ιστιοδρομίες)
1. Ε. Γκίκα 17
2. Μ. Μακρή 22
3. Ε. Καραγεώργου 29
ILCA 7 ανδρών (30 σκάφη, 9 ιστιοδρομίες)
1. Γ. Παπαδάκος 27
2. Α. Κυφίδης 36
3. Μ. Σταθάς 48
49ER (4 σκάφη, 11 ιστιοδρομίες)
1. Ο. Ε. Σπανάκης – Π. Καγιαλής 10
2. Γ. Παπαδόπουλος- Π. Κωνσταντινίδης 19
3. Π Μυλωνάς – Π. Σωτηρίου 33
IQFOiL ανδρών και U19 ανδρών (15 σκάφη, 18 ιστιοδρομίες)
1. Λ. Τσορτανίδης 17
2. Α. Κοκκινάκης 36
3. Π. Κονταρίνης 46
iQFOil γυναικών και U19 γυναικών (24 σκάφη, 18 ιστιοδρομίες)
1. Σ. Κάντορ Ισραήλ 87
2. Δ. Ποντίφηξ 98
3. Σ. Ουέμπ Ολλανδία 113
iQFOiL U17 και U15 (10 σκάφη, 18 ιστιοδρομίες)
1. Ν. Ροδίτης 15
2. Η. Παναγή 31
3. Β. Οικονόμου 50
Η τελετή λήξης με την απονομή των επάθλων στους νικητές θα διεξαχθεί στις 7 το απόγευμα στα γραφεία της ΕΙΟ στη Ναυταθλητική Μαρίνα του Δήμου Καλλιθέας.
2. Γ. Παπαδόπουλος- Π. Κωνσταντινίδης 19
3. Π Μυλωνάς – Π. Σωτηρίου 33
IQFOiL ανδρών και U19 ανδρών (15 σκάφη, 18 ιστιοδρομίες)
1. Λ. Τσορτανίδης 17
2. Α. Κοκκινάκης 36
3. Π. Κονταρίνης 46
iQFOil γυναικών και U19 γυναικών (24 σκάφη, 18 ιστιοδρομίες)
1. Σ. Κάντορ Ισραήλ 87
2. Δ. Ποντίφηξ 98
3. Σ. Ουέμπ Ολλανδία 113
iQFOiL U17 και U15 (10 σκάφη, 18 ιστιοδρομίες)
1. Ν. Ροδίτης 15
2. Η. Παναγή 31
3. Β. Οικονόμου 50
Η τελετή λήξης με την απονομή των επάθλων στους νικητές θα διεξαχθεί στις 7 το απόγευμα στα γραφεία της ΕΙΟ στη Ναυταθλητική Μαρίνα του Δήμου Καλλιθέας.
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