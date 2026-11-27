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Άρης: Χωρίς τον Πετρίς την Κυριακή κόντρα στον Ολυμπιακό
Άρης: Χωρίς τον Πετρίς την Κυριακή κόντρα στον Ολυμπιακό
Ο Ζερεμί Πετρίς έχει ενοχλήσεις στον ώμο και δηλώθηκε να εκτίσει την ποινή μιας αγωνιστικής κόντρα στον Ολυμπιακό
Χωρίς τον Ζερεμί Πετρίς θα παραταχθεί ο Άρης στο παιχνίδι της Κυριακής (19:00) για τη Stoiximan Super League με τον Ολυμπιακό στο Κλεάνθης Βικελίδης.
Ο Πετρίς αντιμετωπίζει ενοχλήσεις στον ώμο.
Στη θέση του θα αγωνιστεί ο Νοά Φαντιγκά. Η αρχική απόφαση για τον Πετρίς ήταν να εκτίσει την τιμωρία του με τον Ηρακλή όπως το πρόβλημα τραυματισμού ανέτρεψε τον προγραμματισμό.
Ο Πετρίς αντιμετωπίζει ενοχλήσεις στον ώμο.
Στη θέση του θα αγωνιστεί ο Νοά Φαντιγκά. Η αρχική απόφαση για τον Πετρίς ήταν να εκτίσει την τιμωρία του με τον Ηρακλή όπως το πρόβλημα τραυματισμού ανέτρεψε τον προγραμματισμό.
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