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Αντετοκούνμπο: «Είμαι στο TOP 20 όλων των εποχών, θα πάω στο TOP 10»
Αντετοκούνμπο: «Είμαι στο TOP 20 όλων των εποχών, θα πάω στο TOP 10»
O άσος των Μαϊάμι Χιτ ήταν ξεκάθαρος για το που ανήκει ανάμεσα στους κορυφαίους παίκτες στην ιστορία του ΝΒΑ
Τα ξημερώματα της Παρασκευής οι Χιτ επικράτησαν των Πέλικανς με 128-118 και ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έδειξε πως είναι έτοιμος για τα επίσημα ματς, αν και δεν χρησιμοποιήθηκε πολύ, κάτι που συμβαίνει σε τέτοιου είδους αναμετρήσεις στην preseason.
Ο Greek Freak έμεινε στο παρκέ για 18 λεπτά και πρόλαβε να γίνει ο πρώτος σκόρερ της ομάδας του. Είχε 18 πόντους, 4 ριμπάουντ και 4 ασίστ, 2 λάθη και ένα κλέψιμο. Eίχε 8/13 δίποντα και 2/5 βολές, κάνοντας και ένα τρομερό κάρφωμα πάνω στον Μίσι.
Λίγες ώρες πριν ο σταρ του Μαϊάμι μίλησε σε παιδιά κατά τη διάρκεια ενός camp και τους έδειξε πως πρέπει να δουλεύουν σκληρά για να βελτιωθούν, ενώ τοποθέτησε τον εαυτό του στους 20 κορυφαίους παίκτες όλων των εποχών.
«Δεν ήμουν κορυφαίο pick. Δεν ήμουν rookie της σεζόν. Δεν ήμουν όλα αυτά. Αλλά θα σας πω ένα πράγμα, είμαι στο TOP 20 όλων των εποχών. Θα πάω στο TOP 10», ήταν τα λόγια του Greek Freak που είναι αποφασισμένος να μεγαλώσει την τροπαιοθήκη του σε ατομικό και φυσικά σε συλλογικό επίπεδο, κατακτώντας πρωτάθλημα με το Μαϊάμι, αφού έχει ήδη ένα με τους Μπακς.
Στην ίδια συνομιλία του ο Γιάννης έδωσε κι ένα μάθημα ζωής στους πιτσιρικάδες σχετικά με τις προτεραιότητες που θα πρέπει να έχουν...
Όταν τους είπε «ότι θέλετε ρωτήστε με ελεύθερα» και η απάντηση που πήρε ήταν «μπορούμα να έχουμε μια φωτογραφία μαζί σου;», χαμογέλασε και τα... έβαλε με την Gen Z.
«Αυτό που πρέπει να ζητάτε είναι η γνώση! Αυτό είναι το πιο σημαντικό», είπε αρχικά και άρχισε να αναφέρει τις ερωτήσεις που θα περίμενε να ακούσει: 'Τι χρειάστηκε για να φτάσεις να παίξεις στο ΝΒΑ;', 'Όταν βρεθώ στο NBA τι πρέπει να κάνω;', 'Πως πρέπει να προσεγγίσω τους συμπαίκτες μου, τον προπονητή μου;', 'Πως χειρίζεσαι 20.000 θεατές στις κερκίδες;'».
Αμέσως μετά έκανε την ερώτηση «Νομίζεται ότι εγώ έχω φωτογραφία με τον Κόμπι;» για να ξεσπάσει σε γέλια εξηγώντας όμως το γιατί: «Η αλήθεια είναι ότι έχω μαζί του φωτογραφία, αλλά όταν πήγα εκεί είχα μαζί μου ένα σημειωματάριο και του έκανα 50 ερωτήσεις... Κι όταν είμαι μπερδεμένος και δεν έχω την απάντηση, παίρνω εκείνο το σημειωματάριο και βλέπω τι μου είχε πει»
Ο Greek Freak έμεινε στο παρκέ για 18 λεπτά και πρόλαβε να γίνει ο πρώτος σκόρερ της ομάδας του. Είχε 18 πόντους, 4 ριμπάουντ και 4 ασίστ, 2 λάθη και ένα κλέψιμο. Eίχε 8/13 δίποντα και 2/5 βολές, κάνοντας και ένα τρομερό κάρφωμα πάνω στον Μίσι.
Λίγες ώρες πριν ο σταρ του Μαϊάμι μίλησε σε παιδιά κατά τη διάρκεια ενός camp και τους έδειξε πως πρέπει να δουλεύουν σκληρά για να βελτιωθούν, ενώ τοποθέτησε τον εαυτό του στους 20 κορυφαίους παίκτες όλων των εποχών.
Giannis says he’s a top 20 player of all time “I wasn't a top pick. I wasn't Rookie of the Year. I wasn't all of that. But I'll tell you one thing, I'm top 20 of all time... I'm gonna get top 10.” (Via @Giannis_An34 ) https://t.co/OCaNYYrWlc— NBACentral (@TheDunkCentral) October 8, 2026
«Δεν ήμουν κορυφαίο pick. Δεν ήμουν rookie της σεζόν. Δεν ήμουν όλα αυτά. Αλλά θα σας πω ένα πράγμα, είμαι στο TOP 20 όλων των εποχών. Θα πάω στο TOP 10», ήταν τα λόγια του Greek Freak που είναι αποφασισμένος να μεγαλώσει την τροπαιοθήκη του σε ατομικό και φυσικά σε συλλογικό επίπεδο, κατακτώντας πρωτάθλημα με το Μαϊάμι, αφού έχει ήδη ένα με τους Μπακς.
Στην ίδια συνομιλία του ο Γιάννης έδωσε κι ένα μάθημα ζωής στους πιτσιρικάδες σχετικά με τις προτεραιότητες που θα πρέπει να έχουν...
Όταν τους είπε «ότι θέλετε ρωτήστε με ελεύθερα» και η απάντηση που πήρε ήταν «μπορούμα να έχουμε μια φωτογραφία μαζί σου;», χαμογέλασε και τα... έβαλε με την Gen Z.
Giannis goes off on Gen Z kids at camp for asking for a picture instead of advice on the game 😅 (Via @Giannis_An34 ) https://t.co/AGlYyKA6zt— NBACentral (@TheDunkCentral) October 8, 2026
«Αυτό που πρέπει να ζητάτε είναι η γνώση! Αυτό είναι το πιο σημαντικό», είπε αρχικά και άρχισε να αναφέρει τις ερωτήσεις που θα περίμενε να ακούσει: 'Τι χρειάστηκε για να φτάσεις να παίξεις στο ΝΒΑ;', 'Όταν βρεθώ στο NBA τι πρέπει να κάνω;', 'Πως πρέπει να προσεγγίσω τους συμπαίκτες μου, τον προπονητή μου;', 'Πως χειρίζεσαι 20.000 θεατές στις κερκίδες;'».
Αμέσως μετά έκανε την ερώτηση «Νομίζεται ότι εγώ έχω φωτογραφία με τον Κόμπι;» για να ξεσπάσει σε γέλια εξηγώντας όμως το γιατί: «Η αλήθεια είναι ότι έχω μαζί του φωτογραφία, αλλά όταν πήγα εκεί είχα μαζί μου ένα σημειωματάριο και του έκανα 50 ερωτήσεις... Κι όταν είμαι μπερδεμένος και δεν έχω την απάντηση, παίρνω εκείνο το σημειωματάριο και βλέπω τι μου είχε πει»
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