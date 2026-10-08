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Τσέφεριν: Ξανά υποψήφιος για την προεδρία της UEFA
Ο Σλοβένος ανακοίνωσε την πρόθεσή του να επεκτείνει την παρουσία του στο τιμόνι της UEFA
Ο Σλοβένος παράγοντας βρίσκεται στην κορυφή της Ευρωπαϊκής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας από το 2016 και έκτοτε έχει ανανεώσει δύο φορές τη θητεία του, το 2019 και το 2023.
Το προηγούμενο διάστημα ο Τσέφεριν είχε ξεκαθαρίσει πως δεν σκόπευε να είναι εκ νέου υποψήφιος, με αποτέλεσμα η τρέχουσα θητεία του να θεωρείται η τελευταία. Ωστόσο, σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, οι εθνικές ομοσπονδίες της Ευρώπης του ζήτησαν να αναθεωρήσει την απόφασή του.
🗣️ Ceferin: “I want to thank the national associations for their trust. We have faced extraordinary challenges over the past years, and we have faced them as one team. “There is still important work ahead, and I have therefore accepted their request [to stand again]. “My ambition remains the same: to keep European football united, make our game stronger and leave UEFA ready for the next generation. “I am also deeply grateful to my family. This decision asks a great deal of them too, and I could not have taken it without their understanding and support”.— Ben Jacobs (@JacobsBen) October 8, 2026
Τελικά, ο πρόεδρος της UEFA έκανε γνωστή την πρόθεσή του να παραμείνει στη θέση και να διεκδικήσει τέταρτη θητεία. Η σχετική ανακοίνωση έγινε κατά τη διάρκεια συνεδρίου της UEFA στο Βερολίνο.
Η εκλογική διαδικασία έχει προγραμματιστεί για τις 22 Απριλίου 2027, όταν και θα πραγματοποιηθεί το Τακτικό Συνέδριο της UEFA στην Αστάνα του Καζακστάν. Εκεί θα κριθεί η επόμενη ημέρα στην ηγεσία της ευρωπαϊκής ομοσπονδίας.
H δήλωση του Τσέφεριν: «Θέλω να ευχαριστήσω τις εθνικές ομοσπονδίες για την εμπιστοσύνη τους. Τα τελευταία χρόνια, αντιμετωπίσαμε εξαιρετικές προκλήσεις και το κάναμε ως ενωμένη ομάδα. Υπάρχει ακόμη πολλή σημαντική δουλειά που πρέπει να γίνει και γι’ αυτό αποδέχτηκα το αίτημά τους.
🚨 OFICIAL | Aleksander Čeferin se presentará a un último mandato como presidente de la UEFA 🇪🇺 Durante meses había recibido muchas peticiones para que lo hiciera 🗣️ "Todavía queda trabajo importante por hacer, y por eso he aceptado su petición" 📻 #PartidazoCOPE https://t.co/kU0Fm7RtUd— El Partidazo de COPE (@partidazocope) October 8, 2026
Η φιλοδοξία μου παραμένει η ίδια: να διατηρήσω το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο ενωμένο, να κάνω το άθλημά μας πιο δυνατό και να αφήσω την UEFA έτοιμη για την επόμενη γενιά. Είμαι επίσης βαθιά ευγνώμων στην οικογένειά μου.
Αυτή η απόφαση απαιτεί επίσης πολλά από αυτούς και δεν θα μπορούσα να την είχα πάρει χωρίς την κατανόηση και την υποστήριξή τους».
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