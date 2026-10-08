Τσέφεριν: Ξανά υποψήφιος για την προεδρία της UEFA
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Αλεξάντερ Τσέφεριν UEFA υποψήφιος

Τσέφεριν: Ξανά υποψήφιος για την προεδρία της UEFA

Ο Σλοβένος ανακοίνωσε την πρόθεσή του να επεκτείνει την παρουσία του στο τιμόνι της UEFA

Τσέφεριν: Ξανά υποψήφιος για την προεδρία της UEFA
Ανατροπή δεδομένων από τον Αλεξάντερ Τσέφεριν, ο οποίος αποφάσισε τελικά να διεκδικήσει εκ νέου την προεδρία της UEFA, παρά την αρχική του πρόθεση να αποχωρήσει από το αξίωμα το 2027.

Ο Σλοβένος παράγοντας βρίσκεται στην κορυφή της Ευρωπαϊκής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας από το 2016 και έκτοτε έχει ανανεώσει δύο φορές τη θητεία του, το 2019 και το 2023.

Το προηγούμενο διάστημα ο Τσέφεριν είχε ξεκαθαρίσει πως δεν σκόπευε να είναι εκ νέου υποψήφιος, με αποτέλεσμα η τρέχουσα θητεία του να θεωρείται η τελευταία. Ωστόσο, σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, οι εθνικές ομοσπονδίες της Ευρώπης του ζήτησαν να αναθεωρήσει την απόφασή του.

Τελικά, ο πρόεδρος της UEFA έκανε γνωστή την πρόθεσή του να παραμείνει στη θέση και να διεκδικήσει τέταρτη θητεία. Η σχετική ανακοίνωση έγινε κατά τη διάρκεια συνεδρίου της UEFA στο Βερολίνο.

Η εκλογική διαδικασία έχει προγραμματιστεί για τις 22 Απριλίου 2027, όταν και θα πραγματοποιηθεί το Τακτικό Συνέδριο της UEFA στην Αστάνα του Καζακστάν. Εκεί θα κριθεί η επόμενη ημέρα στην ηγεσία της ευρωπαϊκής ομοσπονδίας.


H δήλωση του Τσέφεριν:  «Θέλω να ευχαριστήσω τις εθνικές ομοσπονδίες για την εμπιστοσύνη τους. Τα τελευταία χρόνια, αντιμετωπίσαμε εξαιρετικές προκλήσεις και το κάναμε ως ενωμένη ομάδα. Υπάρχει ακόμη πολλή σημαντική δουλειά που πρέπει να γίνει και γι’ αυτό αποδέχτηκα το αίτημά τους.

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Η φιλοδοξία μου παραμένει η ίδια: να διατηρήσω το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο ενωμένο, να κάνω το άθλημά μας πιο δυνατό και να αφήσω την UEFA έτοιμη για την επόμενη γενιά. Είμαι επίσης βαθιά ευγνώμων στην οικογένειά μου.

Αυτή η απόφαση απαιτεί επίσης πολλά από αυτούς και δεν θα μπορούσα να την είχα πάρει χωρίς την κατανόηση και την υποστήριξή τους».

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