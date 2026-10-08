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Δώνης στο «The Football Show»: Όσα έζησα στον Παναθηναϊκό με έκαναν πιο δυνατό, βλέπω ισοπαλία στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό
Δώνης στο «The Football Show»: Όσα έζησα στον Παναθηναϊκό με έκαναν πιο δυνατό, βλέπω ισοπαλία στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό
Ο πρώην μέσος του Παναθηναϊκού μίλησε για τις εμπειρίες του στους «πράσινους», τις διαφορές του ποδοσφαίρου στην Ελλάδα και το εξωτερικό και έκανε την πρόβλεψή του για το ντέρμπι της Κυριακής.
Για την παρουσία του στον Παναθηναϊκό, την ποδοσφαιρική του εμπειρία στο εξωτερικό, αλλά και το μεγάλο ντέρμπι της Κυριακής ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τους «πράσινους», μίλησε ο Χρήστος Δώνης στην εκπομπή του protothema.gr, «The Football Show by Stoiximan».
Ο Έλληνας μέσος, ο οποίος αγωνίζεται πλέον στη Ραντόμιακ Ράντομ της Πολωνίας, αναφέρθηκε αρχικά στα χρόνια που πέρασε φορώντας τη φανέλα του Παναθηναϊκού, τονίζοντας πως οι εμπειρίες που αποκόμισε τον βοήθησαν να εξελιχθεί τόσο ως ποδοσφαιριστής όσο και ως άνθρωπος.
«Όσα έζησα στον Παναθηναϊκό με έκαναν πιο δυνατό», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Παράλληλα, στάθηκε στη διαφορετική νοοτροπία που έχει συναντήσει αγωνιζόμενος εκτός Ελλάδας, επισημαίνοντας πως υπάρχει άλλη προσέγγιση γύρω από το ποδόσφαιρο.
«Στο εξωτερικό βλέπουν το ποδόσφαιρο λίγο διαφορετικά σε σχέση με το πώς το αντιμετωπίζουμε στην Ελλάδα», σημείωσε.
Η συζήτηση στράφηκε στη συνέχεια στο κυριακάτικο ντέρμπι Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός, με τον Δώνη να εκτιμά πως πρόκειται για μια ιδιαίτερα αμφίρροπη αναμέτρηση.
Ο πρώην ποδοσφαιριστής του Παναθηναϊκού αναγνώρισε την πολύ καλή εκκίνηση των «πρασίνων» στη σεζόν, ενώ υπογράμμισε ότι ο Ολυμπιακός χρειάζεται χρόνο για να προσαρμοστεί στα δεδομένα του νέου προπονητή του.
«Δύσκολο παιχνίδι αυτό της Κυριακής. Ο Παναθηναϊκός έχει κάνει πολύ καλή αρχή, ο Ολυμπιακός σίγουρα θέλει χρόνο με τον νέο προπονητή, δεν θα είναι εύκολο ματς», δήλωσε.
Όσο για την πρόβλεψή του σχετικά με το αποτέλεσμα του μεγάλου αγώνα, ο Χρήστος Δώνης έδωσε ένα μικρό προβάδισμα στο ενδεχόμενο να μην υπάρξει νικητής.
«Νομίζω θα έκλινα προς την ισοπαλία», κατέληξε.
Ο Έλληνας μέσος, ο οποίος αγωνίζεται πλέον στη Ραντόμιακ Ράντομ της Πολωνίας, αναφέρθηκε αρχικά στα χρόνια που πέρασε φορώντας τη φανέλα του Παναθηναϊκού, τονίζοντας πως οι εμπειρίες που αποκόμισε τον βοήθησαν να εξελιχθεί τόσο ως ποδοσφαιριστής όσο και ως άνθρωπος.
«Όσα έζησα στον Παναθηναϊκό με έκαναν πιο δυνατό», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Παράλληλα, στάθηκε στη διαφορετική νοοτροπία που έχει συναντήσει αγωνιζόμενος εκτός Ελλάδας, επισημαίνοντας πως υπάρχει άλλη προσέγγιση γύρω από το ποδόσφαιρο.
«Στο εξωτερικό βλέπουν το ποδόσφαιρο λίγο διαφορετικά σε σχέση με το πώς το αντιμετωπίζουμε στην Ελλάδα», σημείωσε.
Η συζήτηση στράφηκε στη συνέχεια στο κυριακάτικο ντέρμπι Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός, με τον Δώνη να εκτιμά πως πρόκειται για μια ιδιαίτερα αμφίρροπη αναμέτρηση.
Ο πρώην ποδοσφαιριστής του Παναθηναϊκού αναγνώρισε την πολύ καλή εκκίνηση των «πρασίνων» στη σεζόν, ενώ υπογράμμισε ότι ο Ολυμπιακός χρειάζεται χρόνο για να προσαρμοστεί στα δεδομένα του νέου προπονητή του.
«Δύσκολο παιχνίδι αυτό της Κυριακής. Ο Παναθηναϊκός έχει κάνει πολύ καλή αρχή, ο Ολυμπιακός σίγουρα θέλει χρόνο με τον νέο προπονητή, δεν θα είναι εύκολο ματς», δήλωσε.
Όσο για την πρόβλεψή του σχετικά με το αποτέλεσμα του μεγάλου αγώνα, ο Χρήστος Δώνης έδωσε ένα μικρό προβάδισμα στο ενδεχόμενο να μην υπάρξει νικητής.
«Νομίζω θα έκλινα προς την ισοπαλία», κατέληξε.
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