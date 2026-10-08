Η Toyota εξελίσσεται εδώ και 6 δεκαετίες μαζί με την ελληνική αγορά και τις ανάγκες των οδηγών, διαμορφώνοντας παράλληλα τη δική της πρόταση για το μέλλον της βιώσιμης αυτοκίνησης.
Βάντσικ στο «The Football Show»: Πολύ διαφορετικά τα ντέρμπι παλιά, ο Παναθηναϊκός έχει επιτέλους ρόστερ για πρωτάθλημα
Βάντσικ στο «The Football Show»: Πολύ διαφορετικά τα ντέρμπι παλιά, ο Παναθηναϊκός έχει επιτέλους ρόστερ για πρωτάθλημα
Ο παλαίμαχος τερματοφύλακας του Παναθηναϊκού θυμήθηκε τα ντέρμπι με τον Ολυμπιακό, τις μεγάλες αποκρούσεις του και το εντυπωσιακό γκολ που είχε δεχθεί από τον Καραπιάλη.
Για το κυριακάτικο ντέρμπι ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό, τις αναμνήσεις του από τις μεγάλες αναμετρήσεις των δύο «αιωνίων», αλλά και τη φετινή εικόνα των «πρασίνων», μίλησε στην εκπομπή του protothema.gr, «The Football Show by Stoiximan», ο παλαίμαχος τερματοφύλακας του Παναθηναϊκού, Γιόζεφ Βάντσικ.
Ο Πολωνός πρώην γκολκίπερ, γνωστός με το παρατσούκλι «Βουνό», ο οποίος σήμερα εργάζεται ως προπονητής τερματοφυλάκων στον ΓΣ Μαρκό, αναφέρθηκε αρχικά στην ιδιαίτερη ατμόσφαιρα που επικρατούσε πριν από τα ντέρμπι της εποχής του.
«Τα ντέρμπι ήταν πάντα ντέρμπι. Προετοιμαζόμασταν για το παιχνίδι μία εβδομάδα. Διαβάζαμε τις εφημερίδες και θέλαμε να ξέρουμε τα πάντα γύρω από το ντέρμπι και τον αντίπαλο. Ήταν κάτι διαφορετικό σε σχέση με τώρα. Ωραία χρόνια», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Αναφερόμενος στη σημερινή δυναμική των δύο ομάδων, ο Βάντσικ υποστήριξε πως σε αυτές τις αναμετρήσεις δεν υπάρχουν φαβορί, εκφράζοντας παράλληλα την αισιοδοξία του για τις δυνατότητες του Παναθηναϊκού.
«Φαβορί δεν υπάρχουν. Τα προηγούμενα χρόνια ο Ολυμπιακός ήταν καλύτερη ομάδα, αλλά δεν μπορούσε να νικήσει τον Παναθηναϊκό. Ο Ολυμπιακός πήρε πολλούς καλούς παίκτες, αλλά για μένα άργησε. Πρώτη φορά εδώ και πολλά χρόνια το ρόστερ του Παναθηναϊκού είναι γεμάτο και μπορεί να κάνει πρωταθλητισμό. Από παιχνίδι σε παιχνίδι έπαιζε και καλύτερα. Μακάρι να κερδίσει ο καλύτερος στο γήπεδο», τόνισε.
Όταν η συζήτηση στράφηκε στα ντέρμπι που έχουν μείνει χαραγμένα στη μνήμη του, ο παλαίμαχος τερματοφύλακας στάθηκε σε δύο αναμετρήσεις στις οποίες είχε πρωταγωνιστήσει αποκρούοντας πέναλτι.
«Στο Καραϊσκάκη νομίζω έχασα το πολύ δύο παιχνίδια όσα χρόνια έπαιξα. Ένα ματς που θυμάμαι ήταν στο Κύπελλο, που κερδίζαμε 3-2 και έπιασα πέναλτι στο 90', και ένα στο πρωτάθλημα, που έπιασα πέναλτι και μετά ο Καπουράνης σκόραρε για το 1-2. Ήταν δύο μοναδικά παιχνίδια», θυμήθηκε.
Τέλος, σε ερώτηση για το ωραιότερο γκολ που έχει δεχθεί από ποδοσφαιριστή του Ολυμπιακού, ο Βάντσικ δεν χρειάστηκε να σκεφτεί πολύ, ξεχωρίζοντας μια εντυπωσιακή εκτέλεση του Βασίλη Καραπιάλη.
«Το ωραιότερο γκολ που έχω δεχθεί από τον Ολυμπιακό ήταν το ψηλοκρεμαστό του Καραπιάλη», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Ο Πολωνός πρώην γκολκίπερ, γνωστός με το παρατσούκλι «Βουνό», ο οποίος σήμερα εργάζεται ως προπονητής τερματοφυλάκων στον ΓΣ Μαρκό, αναφέρθηκε αρχικά στην ιδιαίτερη ατμόσφαιρα που επικρατούσε πριν από τα ντέρμπι της εποχής του.
«Τα ντέρμπι ήταν πάντα ντέρμπι. Προετοιμαζόμασταν για το παιχνίδι μία εβδομάδα. Διαβάζαμε τις εφημερίδες και θέλαμε να ξέρουμε τα πάντα γύρω από το ντέρμπι και τον αντίπαλο. Ήταν κάτι διαφορετικό σε σχέση με τώρα. Ωραία χρόνια», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Αναφερόμενος στη σημερινή δυναμική των δύο ομάδων, ο Βάντσικ υποστήριξε πως σε αυτές τις αναμετρήσεις δεν υπάρχουν φαβορί, εκφράζοντας παράλληλα την αισιοδοξία του για τις δυνατότητες του Παναθηναϊκού.
«Φαβορί δεν υπάρχουν. Τα προηγούμενα χρόνια ο Ολυμπιακός ήταν καλύτερη ομάδα, αλλά δεν μπορούσε να νικήσει τον Παναθηναϊκό. Ο Ολυμπιακός πήρε πολλούς καλούς παίκτες, αλλά για μένα άργησε. Πρώτη φορά εδώ και πολλά χρόνια το ρόστερ του Παναθηναϊκού είναι γεμάτο και μπορεί να κάνει πρωταθλητισμό. Από παιχνίδι σε παιχνίδι έπαιζε και καλύτερα. Μακάρι να κερδίσει ο καλύτερος στο γήπεδο», τόνισε.
Όταν η συζήτηση στράφηκε στα ντέρμπι που έχουν μείνει χαραγμένα στη μνήμη του, ο παλαίμαχος τερματοφύλακας στάθηκε σε δύο αναμετρήσεις στις οποίες είχε πρωταγωνιστήσει αποκρούοντας πέναλτι.
«Στο Καραϊσκάκη νομίζω έχασα το πολύ δύο παιχνίδια όσα χρόνια έπαιξα. Ένα ματς που θυμάμαι ήταν στο Κύπελλο, που κερδίζαμε 3-2 και έπιασα πέναλτι στο 90', και ένα στο πρωτάθλημα, που έπιασα πέναλτι και μετά ο Καπουράνης σκόραρε για το 1-2. Ήταν δύο μοναδικά παιχνίδια», θυμήθηκε.
Τέλος, σε ερώτηση για το ωραιότερο γκολ που έχει δεχθεί από ποδοσφαιριστή του Ολυμπιακού, ο Βάντσικ δεν χρειάστηκε να σκεφτεί πολύ, ξεχωρίζοντας μια εντυπωσιακή εκτέλεση του Βασίλη Καραπιάλη.
«Το ωραιότερο γκολ που έχω δεχθεί από τον Ολυμπιακό ήταν το ψηλοκρεμαστό του Καραπιάλη», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα