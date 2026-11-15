ΠΑΟΚ: Η επανάσταση της καθημερινότητας αρχίζει πριν χτιστεί το νέο γήπεδο

Το ζητούμενο δεν είναι να αντιγράψουν οι «ασπρόμαυροι» τις ευρωπαϊκές Fan Zones ούτε να αλλοιώσουν τον χαρακτήρα της Τούμπας, αλλά να δημιουργήσουν τη δική τους πρόταση, αξιοποιώντας τη δύναμη ενός κόσμου που έχει μάθει να ζει την ομάδα με πάθος.Γιατί η πραγματική πρόκληση, πιστέψτε μας, δεν είναι να γεμίσει η Τούμπα σε ένα μεγάλο παιχνίδι, κάτι που ο ΠΑΟΚ γνωρίζει να κάνει εδώ και δεκαετίες, αλλά να αποκτήσει ο κόσμος του περισσότερους λόγους να βρίσκεται κοντά στην ομάδα ακόμη κι όταν δεν παίζονται τρεις βαθμοί.Μ’ άλλα λόγια; Από τη Μικράς Ασίας επιχειρείται να διαμορφωθούν νέες συνήθειες, επενδύοντας στη σχέση με τις νεότερες γενιές. Να κάνει την επίσκεψη στο γήπεδο μια ολοκληρωμένη εμπειρία, στην οποία ο αγώνας θα παραμένει το κεντρικό γεγονός, αλλά δεν θα αποτελεί τη μοναδική δραστηριότητα.Για ένα παιδί, η δυνατότητα να συναντήσει από κοντά έναν ποδοσφαιριστή που θαυμάζει μπορεί να είναι ισχυρότερο κίνητρο από το ίδιο το αποτέλεσμα ενός φιλικού αγώνα. Για μια οικογένεια, η ύπαρξη οργανωμένων δραστηριοτήτων αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο προγραμματίζει την παρουσία της στο γήπεδο.Για την ΠΑΕ, αυτή η επιπλέον παραμονή δημιουργεί μεγαλύτερη επαφή με το κοινό της, περισσότερη επισκεψιμότητα στους εμπορικούς χώρους και νέες δυνατότητες αξιοποίησης των χορηγικών συνεργασιών. Αυτή είναι η πραγματική στόχευση. Να δημιουργηθούν λόγοι για να έρθει κάποιος στην Τούμπα ακόμη κι όταν το ποδοσφαιρικό ενδιαφέρον δεν είναι από μόνο του αρκετό.Το φιλικό με την Παρτίζαν πρόσφερε το κατάλληλο περιβάλλον για να δοκιμαστεί αυτή η λογική. Η ιστορική φιλία των δύο συλλόγων, η συμπλήρωση 100 χρόνων από την ίδρυση του ΠΑΟΚ, η συγκινητική παρουσία του 80χρονου Στέβα Κόσκα και η κατάθεση στεφάνων στο μνημείο των επτά αδικοχαμένων φίλων του Δικεφάλου έδωσαν στη βραδιά τον χαρακτήρα που της άξιζε.Η ιστορία και οι συμβολισμοί είχαν τη δική τους θέση, αλλά η οργανωτική προσέγγιση έδειξε ότι οι άνθρωποι της ΠΑΕ κοιτάζουν και πέρα από την επέτειο. Θέλουν να δουν πώς τέτοιες δράσεις μπορούν να ενταχθούν σταδιακά στην κανονική λειτουργία του συλλόγου. Και κυρίως πώς θα μπορέσουν να εφαρμοστούν σε αγώνες με διαφορετικές απαιτήσεις, μεγαλύτερη προσέλευση και πολύ πιο πιεστικά χρονικά περιθώρια.Η προσπάθεια αυτή συνδέεται με τις αλλαγές που προωθούνται αθόρυβα στο εσωτερικό της ΠΑΕ. Από τα τέλη Απριλίου είχε αρχίσει να διαμορφώνεται η κατεύθυνση για ένα πιο σύγχρονο, τεχνοκρατικό μοντέλο λειτουργίας, με ανθρώπους που ήδη γνωρίζουν τον οργανισμό και νέα στελέχη με εξειδικευμένες γνώσεις. Η λογική δεν είναι να παραμεριστούν οι άνθρωποι που γνωρίζουν τον ΠΑΟΚ και εργάζονται χρόνια σε αυτόν, αλλά να δημιουργηθεί ένα μείγμα εμπειρίας και νέας τεχνογνωσίας.

Η Αναστασία Καραμπουρνιώτη στη διεύθυνση μάρκετινγκ, έχοντας εμπειρία από μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες, ο Γιώργος Ναλμπάντης με την ακαδημαϊκή του εξειδίκευση στην ανάλυση δεδομένων και ο Αλέξανδρος Ανεσιάδης στον τομέα των social media αποτελούν μέρος αυτής της προσπάθειας.Ο στόχος είναι να λειτουργούν συντονισμένα το μάρκετινγκ, η επικοινωνία, η εμπορική δραστηριότητα και η ανάλυση των αναγκών του κοινού. Να γνωρίζει ο ΠΑΟΚ καλύτερα ποιοι επισκέπτονται το γήπεδο, τι αναζητούν, πώς αλληλεπιδρούν με την ομάδα και τι μπορεί να τους προσφέρει. Η επιτυχία μιας Fan Zone δεν μετριέται μόνο από τον κόσμο που συγκέντρωσε, αλλά και από το πόσοι θα επιστρέψουν στην επόμενη αντίστοιχη δράση. Αυτή η συνέχεια θα δείξει αν πρόκειται για μια ευχάριστη επετειακή πρωτοβουλία ή για την αρχή μιας οργανωμένης αλλαγής.Το μεγαλύτερο εμπόδιο, αλλά και η μεγαλύτερη ευκαιρία, βρίσκεται στις εγκαταστάσεις. Περισσότεροι από 15.000 θεατές βρέθηκαν στην Τούμπα για ένα φιλικό παιχνίδι, παρά τη βροχή που επηρέασε την προσέλευση. Με ένα σύγχρονο γήπεδο, στεγασμένες εξέδρες, οργανωμένους χώρους εστίασης, ψυχαγωγίας και φιλοξενίας, η συγκεκριμένη εκδήλωση θα μπορούσε να προσελκύσει ακόμη περισσότερους.Το νέο γήπεδο του ΠΑΟΚ στην Τούμπα αποτελεί επομένως βασική προϋπόθεση για να αναπτυχθεί σε μεγαλύτερη κλίμακα αυτή η φιλοσοφία. Το ίδιο αντιλαμβάνονται και οι υπόλοιποι μεγάλοι ελληνικοί σύλλογοι. Ο Παναθηναϊκός προετοιμάζει τη μετάβασή του στον Βοτανικό, ο Ολυμπιακός εξετάζει την αύξηση της χωρητικότητας του «Γεώργιος Καραϊσκάκης» και ο ΠΑΟΚ επιταχύνει τις διαδικασίες για τη «Φωλιά του Δικέφαλου Αετού», με τις τελικές εξωτερικές όψεις να αναμένονται μέσα στις επόμενες ημέρες.Το πραγματικό στοίχημα για τον ΠΑΟΚ είναι να μη χρειαστεί να περιμένει το νέο γήπεδο για να αρχίσει να λειτουργεί διαφορετικά. Να αξιοποιήσει τα επόμενα χρόνια για να δοκιμάσει ιδέες, να δημιουργήσει συνήθειες, να εκπαιδεύσει τον ίδιο του τον οργανισμό και να καταλάβει καλύτερα τι θέλει ο κόσμος του. Η Τούμπα δεν χρειάζεται να χάσει τον χαρακτήρα της για να γίνει πιο φιλική στις οικογένειες και στα παιδιά.Ούτε η ένταση της κερκίδας είναι ασύμβατη με τη διασκέδαση πριν και μετά τους αγώνες. Το ζητούμενο είναι να συνυπάρξουν.Ο ΠΑΟΚ μπαίνει στη δεύτερη εκατονταετία του με την προοπτική ενός καινούργιου σπιτιού, αλλά η αλλαγή που επιδιώκει είναι βαθύτερη από την κατασκευή ενός γηπέδου. Να μεγαλώσει η σχέση του κόσμου με την ομάδα, σε χρόνο, σε εμπειρίες και σε συμμετοχή. Αυτό δοκιμάστηκε με την Παρτίζαν. Και αυτό θα πρέπει να αποκτήσει συνέχεια, πολύ πριν ανοίξουν οι πύλες του νέου γηπέδου στην Τούμπα.