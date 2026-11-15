Ράγισαν καρδιές στο Τενερίφη-Θέουτα: Πανό, ενός λεπτού σιγή, αφιερώματα και στο τέλος νίκη προς τιμήν του Χεσούς ντε Μιγκέλ, δείτε βίντεο

LES ÉMOTIONS POUR NACHO GIL 🇪🇸. 🥹 C’est le premier buteur en match officiel pour Tenerife depuis le drame et le décès de son coéquipier Jesus DE MIGUEL. LA CÉLÉBRATION HOMMAGE. 🕊️🥹❤️‍🩹 🎥 @CDTOficial https://t.co/8gWIbjsvwO — Actu Foot (@ActuFoot_) November 15, 2026

🕊️ 𝐕𝐀 𝐏𝐎𝐑 𝐓𝐈, 𝐃𝐄𝐌𝐈 ❤️‍🩹 El Tenerife gana al Ceuta y le brinda el triunfo a Jesús de Miguel https://t.co/kMTDFNIn39 — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) November 15, 2026

Η πιο συγκινητική στιγμή ήρθε στο 40ό λεπτό.Ο Νάτσο Χιλ έβαλε μπροστά στο σκορ την Τενερίφη και πανηγύρισε κρατώντας ψηλά τη φανέλα του Ντε Μιγκέλ, αφιερώνοντας το γκολ στον συμπαίκτη του.Στη συνέχεια, αποκάλυψε και το μήνυμα που είχε γράψει κάτω από τη δική του εμφάνιση: «Ντέμι, για πάντα στις καρδιές μας», χρησιμοποιώντας το παρατσούκλι του εκλιπόντος.Τέσσερα λεπτά πριν από τη συμπλήρωση των 90', ο Νιλ Βίρεκ διαμόρφωσε το τελικό 2-0, σφραγίζοντας μια νίκη με ιδιαίτερη συναισθηματική και βαθμολογική σημασία για την ομάδα του.Με αυτό το αποτέλεσμα, η Τενερίφη έβαλε τέλος σε ένα σερί έξι αγώνων χωρίς νίκη και ανέβηκε στη 14η θέση της βαθμολογίας, την ώρα που η Θέουτα παραμένει στην τελευταία.Υπενθυμίζεται ότι η προηγούμενη αναμέτρηση της Τενερίφης με τη Γρανάδα είχε αναβληθεί μετά τον θάνατο του Ντε Μιγκέλ.Ο σύλλογος είχε τότε καλέσει τους φιλάθλους στο γήπεδο, ώστε να τιμήσουν τη μνήμη του ποδοσφαιριστή, παρουσία των παικτών και του τεχνικού επιτελείου.Τρεις ημέρες νωρίτερα, η αποστολή και τα στελέχη της ομάδας είχαν δώσει το «παρών» και στη Ναβαερμόσα, όπου πραγματοποιήθηκε η κηδεία του.