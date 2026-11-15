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Ράγισαν καρδιές στο Τενερίφη-Θέουτα: Πανό, ενός λεπτού σιγή, αφιερώματα και στο τέλος νίκη προς τιμήν του Χεσούς ντε Μιγκέλ, δείτε βίντεο
Στο 9ο λεπτό ο αγώνας διακόπηκε προς τιμήν του Ισπανού που έφυγε από τη ζωή, ενώ στο 40ο λεπτό και αφού ο Νάτσο Χιλ έβαλε μπροστά την Τενερίφη, οι παίκτες σήκωσαν φανέλα με το νούμερό του και το όνομά του
Το παιχνίδι συνοδεύτηκε από ιδιαίτερα συγκινητικές στιγμές, με τον σύλλογο, τους ποδοσφαιριστές και τους φιλάθλους να αποτίουν φόρο τιμής στον αδικοχαμένο παίκτη.
Unidos en el dolor. Unidos en el recuerdo. Por Jesús de Miguel. #SiempreEnNuestroRecuerdo | #LALIGAHYPERMOTION https://t.co/UpcRBs2OBY— LALIGA HYPERMOTION (@LaLiga2) November 15, 2026
Ο Ντε Μιγκέλ έφυγε από τη ζωή στις 3 Νοεμβρίου, μία ημέρα μετά τη σύγκρουσή του με τον τερματοφύλακα της Ανδόρα, Χεσούς Οβόνο, κατά τη διάρκεια εντός έδρας αναμέτρησης για το πρωτάθλημα της δεύτερης κατηγορίας.
Imagina ser jugador del CD Tenerife y tener que parar en el minuto 9, en el sitio donde se le fue la vida a tu compañero Jesus de Miguel https://t.co/tPSQcPJe19— (fan) LOCOS REAL MADRID (@LocosRealMadrid) November 15, 2026
Στο γήπεδο «Ελιοδόρο Ροντρίγκες Λόπεθ» πραγματοποιήθηκαν διαδοχικές εκδηλώσεις μνήμης.
Πριν από τη σέντρα τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή, η οποία πλαισιώθηκε από παρατεταμένο χειροκρότημα, ενώ στο 9ο λεπτό ο αγώνας διακόπηκε ξανά, προκειμένου να ακολουθήσει νέα συμβολική απόδοση τιμής.
Παράλληλα, στις γιγαντοοθόνες προβλήθηκε βίντεο με στιγμές του Ντε Μιγκέλ, όπως είχε συμβεί και στις αναμετρήσεις όλων των ομάδων της πρώτης και της δεύτερης κατηγορίας της Ισπανίας την προηγούμενη εβδομάδα.
Οι φίλαθλοι της Τενερίφης σήκωσαν στις εξέδρες ένα πανό με το μήνυμα: «Χεσούς Ντε Μιγκέλ, 9, για πάντα μπλε και λευκός».
MOMENTO EMOTIVO El Tenerife marcó gol y no pudieron aguantar las lágrimas por el fallecimiento de Jesús de Miguel 🥺 #Futbol #tenerife #jesusdemiguel #fallecido #TVCDeportes https://t.co/2wxgG5wluB— TVC Deportes (@TVCDeportes) November 15, 2026
Η πιο συγκινητική στιγμή ήρθε στο 40ό λεπτό.
Ο Νάτσο Χιλ έβαλε μπροστά στο σκορ την Τενερίφη και πανηγύρισε κρατώντας ψηλά τη φανέλα του Ντε Μιγκέλ, αφιερώνοντας το γκολ στον συμπαίκτη του.
Στη συνέχεια, αποκάλυψε και το μήνυμα που είχε γράψει κάτω από τη δική του εμφάνιση: «Ντέμι, για πάντα στις καρδιές μας», χρησιμοποιώντας το παρατσούκλι του εκλιπόντος.
LES ÉMOTIONS POUR NACHO GIL 🇪🇸. 🥹 C’est le premier buteur en match officiel pour Tenerife depuis le drame et le décès de son coéquipier Jesus DE MIGUEL. LA CÉLÉBRATION HOMMAGE. 🕊️🥹❤️🩹 🎥 @CDTOficial https://t.co/8gWIbjsvwO— Actu Foot (@ActuFoot_) November 15, 2026
Τέσσερα λεπτά πριν από τη συμπλήρωση των 90', ο Νιλ Βίρεκ διαμόρφωσε το τελικό 2-0, σφραγίζοντας μια νίκη με ιδιαίτερη συναισθηματική και βαθμολογική σημασία για την ομάδα του.
Με αυτό το αποτέλεσμα, η Τενερίφη έβαλε τέλος σε ένα σερί έξι αγώνων χωρίς νίκη και ανέβηκε στη 14η θέση της βαθμολογίας, την ώρα που η Θέουτα παραμένει στην τελευταία.
🕊️ 𝐕𝐀 𝐏𝐎𝐑 𝐓𝐈, 𝐃𝐄𝐌𝐈 ❤️🩹 El Tenerife gana al Ceuta y le brinda el triunfo a Jesús de Miguel https://t.co/kMTDFNIn39— Mundo Deportivo (@mundodeportivo) November 15, 2026
Υπενθυμίζεται ότι η προηγούμενη αναμέτρηση της Τενερίφης με τη Γρανάδα είχε αναβληθεί μετά τον θάνατο του Ντε Μιγκέλ.
Ο σύλλογος είχε τότε καλέσει τους φιλάθλους στο γήπεδο, ώστε να τιμήσουν τη μνήμη του ποδοσφαιριστή, παρουσία των παικτών και του τεχνικού επιτελείου.
Τρεις ημέρες νωρίτερα, η αποστολή και τα στελέχη της ομάδας είχαν δώσει το «παρών» και στη Ναβαερμόσα, όπου πραγματοποιήθηκε η κηδεία του.
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