Mικρότερη αύξηση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης για την Ελλάδα υποδεικνύει η Κομισιόν, ο ρόλος των προβλέψεων για το προσδόκιμο ζωής
Mικρότερη αύξηση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης για την Ελλάδα υποδεικνύει η Κομισιόν, ο ρόλος των προβλέψεων για το προσδόκιμο ζωής
Η Κομισιόν αναθεωρεί προς τα κάτω τις προβλέψεις για την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας και το προσδόκιμο ζωής, περιορίζοντας τις εκτιμήσεις για την αύξηση των ορίων συνταξιοδότησης
Τέσσερις αλλαγές εισάγει στις προβλέψεις της η Κομισιόν για την πορεία της ελληνικής οικονομίας και του ασφαλιστικού στη νέα έκθεσή της για τη δημογραφική και οικονομική γήρανση (Ageing Report 2027).
1. Προβλέπει υποχώρηση της ανάπτυξης μετά το 2030, προσδιορίζοντας τον μέσο όρο έως το 2080 στο 0,8% από 1,1% στην προηγούμενη έκθεσή της.
2. Υποδεικνύει μεν αύξηση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης τα επόμενα χρόνια, αλλά μικρότερη από την έκθεση του 2024. Δηλαδή υποδεικνύει για την Ελλάδα την προοπτική αύξησης του γενικού ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης στα 68 έτη έως το 2030, ενώ στην προηγούμενη έκθεση είχε αναφέρει αύξηση του ορίου στα 68,5.
3. Χαμηλώνει το προσδόκιμο ζωής τις επόμενες δεκαετίες, κάτι που σαφώς οδηγεί σε μικρότερη αύξηση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης.
4. Εκτιμά μεν μείωση του πληθυσμού, αλλά μικρότερη από την προηγούμενη έκθεση.
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1. Προβλέπει υποχώρηση της ανάπτυξης μετά το 2030, προσδιορίζοντας τον μέσο όρο έως το 2080 στο 0,8% από 1,1% στην προηγούμενη έκθεσή της.
2. Υποδεικνύει μεν αύξηση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης τα επόμενα χρόνια, αλλά μικρότερη από την έκθεση του 2024. Δηλαδή υποδεικνύει για την Ελλάδα την προοπτική αύξησης του γενικού ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης στα 68 έτη έως το 2030, ενώ στην προηγούμενη έκθεση είχε αναφέρει αύξηση του ορίου στα 68,5.
3. Χαμηλώνει το προσδόκιμο ζωής τις επόμενες δεκαετίες, κάτι που σαφώς οδηγεί σε μικρότερη αύξηση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης.
4. Εκτιμά μεν μείωση του πληθυσμού, αλλά μικρότερη από την προηγούμενη έκθεση.
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