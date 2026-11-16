Mικρότερη αύξηση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης για την Ελλάδα υποδεικνύει η Κομισιόν, ο ρόλος των προβλέψεων για το προσδόκιμο ζωής

Η Κομισιόν αναθεωρεί προς τα κάτω τις προβλέψεις για την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας και το προσδόκιμο ζωής, περιορίζοντας τις εκτιμήσεις για την αύξηση των ορίων συνταξιοδότησης