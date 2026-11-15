Έχει πάρει τον αέρα του Ολυμπιακού ο Σπανούλης: Μετράει 4 σερί νίκες απέναντι στους Πειραιώτες
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Ολυμπιακός Άρης Βασίλης Σπανούλης Euroleague Basket League

Έχει πάρει τον αέρα του Ολυμπιακού ο Σπανούλης: Μετράει 4 σερί νίκες απέναντι στους Πειραιώτες

Ο Βασίλης Σπανούλης κέρδισε τρεις φορές τον Ολυμπιακό όντας στον πάγκο της Μονακό για τη Euroleague, ήρθε η ώρα να το κάνει και στον πάγκο ελληνικής ομάδας, καθώς όταν ήταν στο Περιστέρι μέτρησε μόνο ήττες

Έχει πάρει τον αέρα του Ολυμπιακού ο Σπανούλης: Μετράει 4 σερί νίκες απέναντι στους Πειραιώτες
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Ο Βασίλης Σπανούλης έχει δημιουργήσει το δικό του σερί απέναντι στην ομάδα με την οποία έγραψε ιστορία κατακτώντας δύο φορές την Euroleague.

Ο προπονητής του Άρη σημείωσε την τέταρτη συνεχόμενη νίκη απέναντι στους ερυθρόλευκους σε επίσημες αναμετρήσεις.

Αλλά την πρώτη ως προπονητής μιας ελληνικής ομάδας, αφού όταν ήταν στον πάγκο του Περιστερίου μέτρησε μόνο ήττες.

Το σερί ξεκίνησε από την παρουσία του Σπανούλη στον πάγκο της Μονακό, όπου νίκησε τον Ολυμπιακό σε δύο αναμετρήσεις της κανονικής περιόδου, αλλά και στον ημιτελικό του Final Four του Άμπου Ντάμπι, με τη γαλλική ομάδα να χάνει στον τελικό από τη Φενέρμπαχτσε.

Πλέον, το 100-78 του Άρη απέναντι στον Ολυμπιακό σημαίνει ότι ο Σπανούλης έχει 4/4 απέναντι στους πρωταθλητές Ευρώπης και Ελλάδας.

Οι νίκες του Σπανούλη κόντρα στον Ολυμπιακό

27/3/2025: Ολυμπιακός – Μονακό 77-80 (regular season Euroleague)
23/5/2025: Ολυμπιακός – Μονακό 68-78 (ημιτελικός Final Four Euroleague)
29/10/2025: Ολυμπιακός – Μονακό 87-92 (regular season Euroleague)
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15/11/2026: Άρης – Ολυμπιακός 100-78 (regular season Stoiximan Basket League)
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