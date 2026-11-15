Έχει πάρει τον αέρα του Ολυμπιακού ο Σπανούλης: Μετράει 4 σερί νίκες απέναντι στους Πειραιώτες

Ο Βασίλης Σπανούλης κέρδισε τρεις φορές τον Ολυμπιακό όντας στον πάγκο της Μονακό για τη Euroleague, ήρθε η ώρα να το κάνει και στον πάγκο ελληνικής ομάδας, καθώς όταν ήταν στο Περιστέρι μέτρησε μόνο ήττες